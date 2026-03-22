‘La Mackyna’ es el primer eliminado de La Granja VIP Perú: Samahara Lobatón fue la más votada y Shirley Arica se salvó

En un momento de máxima tensión, se revela el nombre del primer eliminado de 'La Granja VIP'. La Mackyna se despide de la competencia, mientras que Shirley Arica es salvada por el público y agradece emocionada el apoyo de sus seguidores. - La Granja VIP

La primera gala de eliminación de 'La Granja VIP Perú’ estuvo cargada de tensión, sorpresas y emociones. La votación del público decidió el destino de los tres nominados: Samahara Lobatón, Shirley Arica y La Mackyna. Tras una noche de incertidumbre, fue’ La Mackyna’ quien se convirtió en el primer eliminado del reality, dejando una huella de emociones entre sus compañeros y seguidores.

Samahara Lobatón arrasa en votos y se convierte en la favorita

La gala arrancó con la expectativa al máximo. Ethel Pozo reveló que Samahara Lobatón fue la participante más votada por el público, asegurando su permanencia en la competencia. La influencer y ex chica reality no pudo ocultar su emoción al escuchar su nombre:

“Muchas gracias, en verdad, gracias a Youna, a mi mamá y a mis hermanas. Sé que nada de esto hubiera sido posible sin el team leucemia, sin mi team Sam Lobatón Club. Muchísimas gracias, los amo. Siento su amor hoy más que nunca. Y de verdad que muchísimas gracias. Voy a seguir siendo yo, que eso es lo que yo muestro, como soy, tal cual. Mis lisurotas, de verdad, perdón, pero...Te amo Youna”, expresó entre lágrimas y risas.

Samahara Lobatón fue la más votada y agradeció su salvación a Youna, sus hermanas y madre Melissa Klug. Captura: Panamericana TV

Melissa Klug, madre de Samahara, celebró el resultado en el set y destacó el trabajo en equipo de toda la familia y los amigos para asegurar la salvación de su hija. “Hicimos una buena campaña, sus hermanas, Youna, todos hicimos un gran trabajo para que ella se salve”, afirmó.

Revive el emocionante momento en que se anuncia a la primera salvada de la noche en 'La Granja VIP'. Samahara Lobatón no puede contener su alegría al ser elegida como la favorita del público, asegurando su permanencia en el reality. - La Granja VIP

Shirley Arica se salva y promete darlo todo por su hija

El suspenso se mantuvo hasta el último momento. Finalmente, Shirley Arica fue salvada y pudo regresar a la granja, generando una explosión de alegría en su fandom y en su familia presente en el set. La popular modelo y ex chica reality agradeció el apoyo y expresó:

“Muchísimas gracias, los amo, sé que siempre estarán para mí, gracias a mi fandom. Aquí estoy de pie. Voy a dar todo de mí, extraño mucho a mi familia, voy a dar todo. Un beso enorme para mi hija y para las personas que me quieren”, dijo Shirley, visiblemente conmovida.

Shirley Arica agradeció a su fandom y prometió darlo todo por su hija y sus seguidores tras salvarse de la eliminación. Captura: Panamericana TV

‘La Mackyna’ se despide entre tristeza y decepción

La eliminación de 'La Mackyna’ fue uno de los momentos más emotivos de la noche. Al abandonar la competencia, no dudó en mostrar su tristeza y en enviar un mensaje directo a quienes considera lo decepcionaron:

“Me siento triste, conocí a grandes amigos pero también me siento decepcionado por amigos a los que les ofrecí mi amistad, pero me fallaron. Me decepcioné de Paul Michael y Pamela López”, confesó.

Al ingresar al set, La Mackyna le dio un beso a su novia Norka Ascue, recibiendo el cariño de su círculo más cercano.

La Mackyna le dio un beso a su novia Norka Ascue a su salida de La Granja VIP Perú. IG

Familiares presentes y el apoyo incondicional

La gala estuvo marcada por la presencia de los familiares de los nominados. Melissa Klug acompañó a Samahara, Norka Ascue estuvo junto a La Mackyna y Astrid Valle apoyó a su hija Shirley Arica.

Las tres madres se mostraron orgullosas y brindaron palabras de aliento a sus seres queridos, resaltando la importancia del respaldo familiar en una competencia tan exigente.

Reducción de presupuesto de alimentos

La eliminación no fue el único giro de la noche. Ethel Pozo y Yaco Eskenazi anunciaron que el presupuesto para los alimentos en la granja se redujo al 60%, como consecuencia de que algunos integrantes, entre ellos Samahara y Shirley Arica, no cumplieron con sus deberes en la casa.

Melissa Klug reconoció entre risas que su hija Samahara no colabora mucho en las tareas, desatando la diversión de los conductores en el set.

La competencia se intensifica

El inesperado movimiento de Pamela López, al salvar a Patti Lorena y dejar a Shirley en riesgo, cambió por completo las alianzas y estrategias dentro de la granja. La decisión de Pamela generó tensión y abrió un nuevo capítulo en la convivencia, donde la confianza y la traición pueden cambiar el destino de cualquier participante.

Con la eliminación de La Mackyna, la competencia en La Granja VIP Perú se vuelve más reñida. Los sobrevivientes deberán redoblar esfuerzos, cumplir con sus deberes y fortalecer sus vínculos para evitar ser los próximos en la temida lista de nominados.

¿Sanción para Yaco? Revelan que hubo información del exterior dentro del reality. Captura: La Granja Vip.