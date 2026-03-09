Perú

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

La lideresa de Fuerza Popular lidera el último sondeo de Datum con 10,7% de intención de voto y supera por estrecho margen a Rafael López Aliaga, quien obtiene 10,0%

Guardar
Keiko Fujimori encabeza la intención
Keiko Fujimori encabeza la intención de voto presidencial con 10,7%, superando a Rafael López Aliaga, quien registra 10,0%, según el estudio de Datum Internacional

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tomó ventaja en las preferencias electorales sobre el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, según el más reciente estudio de Datum Internacional difundido este domingo por Cuarto Poder.

El reporte ubica a la hija del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) con 10,7% de intención de voto, mientras que el líder de Renovación Popular alcanza 10,0%.

El tercer puesto se muestra bastante reñido entre tres aspirantes. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, obtiene 5,5% de apoyo. César Acuña, representante de Alianza para el Progreso, llega a 5,2%, y Carlos Álvarez, postulante de País para Todos, suma 5,0%.

En las posiciones siguientes aparece Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, con 4,2%. Más abajo figuran Yonhy Lescano, de Acción Popular, con 2,6%; Martín Vizcarra, de Perú Primero, con 2,3%; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 1,9%; George Forsyth, de Somos Perú, con 1,8%; Ricardo Belmont, del Partido Cívico OBRAS, con 1,4%; y José Luna Gálvez, de Podemos Perú, con 1,3%.

El tercer lugar muestra una
El tercer lugar muestra una competencia ajustada entre Alfonso López Chau (5,5%), César Acuña (5,2%) y Carlos Álvarez (5,0%)

Otros candidatos suman 9,6%, mientras que el voto blanco, viciado o ninguno alcanza 23,0%, y un 15,5% de los encuestados aún no sabe por quién votar.

La gerenta general de Datum Internacional, Urpi Torrado, explicó al dominical que el margen de error del estudio es de 2,5 puntos. “Por ese motivo, se trata de un empate estadístico. Es la primera vez que López Aliaga muestra una disminución, el nivel más bajo desde que iniciamos la medición de intención de voto en diciembre de 2025”, indicó.

Refirió que el apoyo a la destitución del exmandatario José Jerí y los enfrentamientos previos con sus rivales políticos han contribuido a que el exalcalde de Lima pierda posiciones en las preferencias electorales, una tendencia que se acentúa tras la pérdida de respaldo en Lima y Callao, donde se concentra un tercio del electorado, así como en el sur del país.

La ejecutiva indicó que el 40% de los votantes, en especial los más jóvenes, decidirá su voto después del debate.

El descenso de López Aliaga
El descenso de López Aliaga se atribuye al apoyo a la destitución del expresidente José Jerí y a conflictos con adversarios políticos, junto con la pérdida de respaldo en Lima, Callao y el sur del país

El mismo estudio, aplicado a 1.500 personas, señala que Fuerza Popular lidera la intención de voto al Senado con 8,1%, seguido por Renovación Popular (6,3%), Alianza para el Progreso (5,8%), Somos Perú (4,1%), Juntos por el Perú (3,9%) y Podemos Perú (2,8%).

Agradecimiento

Previamente, un estudio de la empresa CPI señaló que López Aliaga se mantenía en el primer lugar en intención de voto con 12,7 %, un punto porcentual menos que en febrero, mientras Fujimori figuraba en el segundo puesto al alcanzar 8 %, por delante de López Chau (5,6 %).

Faltando poco más de un mes para las elecciones generales, y ante este avance, la política declaró a la prensa que el aumento de un punto porcentual en las encuestas “es el resultado de muchísimas personas que nos están ayudando a transmitir nuestro mensaje”.

“Tenemos un plan de gobierno muy serio, (además) creo que es el hecho de no caer en los insultos y la experiencia que tiene Fuerza Popular”, señaló al agradecer “infinitamente a todos los ciudadanos que nos reciben, que nos abrazan y nos ayudan a transmitir nuestra propuesta”.

Sostuvo que representa un reto comunicar sus propuestas al electorado y deseó “la mejor de las suertes” a todos los postulantes presidenciales, un total de 36, una cifra inédita en el país.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriRafael López Aliagaperu-politicaElecciones 2026

Más Noticias

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Las autoridades buscan reducir el consumo de combustible mientras continúan los trabajos vinculados al ducto de Camisea. La educación presencial en colegios estatales no se modificará

¿Cuándo iniciarán las clases en

Senamhi lanza convocatoria de trabajo marzo 2026: sueldos de hasta S/ 9.364 en Lima, Arequipa, Ica, Tacna y Loreto

La entidad estatal habilitó 13 plazas bajo modalidad CAS dirigidas a postulantes con secundaria completa, formación técnica y estudios universitarios. El proceso de inscripción estará abierto solo hasta el 11 de marzo

Senamhi lanza convocatoria de trabajo

Fabio Gruber sufrió una lesión muscular en el FC Núremberg y el entrenador Miroslav Klose detalló su situación médica

El defensor peruano, capitán de ‘Die Legende’, encendió las alarmas en la selección y su club tras salir lesionado en los primeros minutos del encuentro ante Fortuna Düsseldorf

Fabio Gruber sufrió una lesión

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 del Torneo Apertura

La dura derrota de Universitario en Andahuaylas permitió que haya nuevo líder, aunque esto puede cambiar dependiendo del resultado entre Alianza Lima y Melgar en Matute. Así va la tabla

Tabla de posiciones de la

Denisse Miralles ratifica que colegios privados están obligados a realizar clases virtuales: estas son las únicas excepciones del decreto

Tras críticas por ‘gobernar mediante comunicados’, la premier confirmó la publicación del decreto que obliga a las instituciones a utilizar herramientas digitales. La oficialización de la medida ocurrió a pocas horas del lunes

Denisse Miralles ratifica que colegios
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Denisse Miralles ratifica que colegios

Denisse Miralles ratifica que colegios privados están obligados a realizar clases virtuales: estas son las únicas excepciones del decreto

Premier Denisse Miralles anunció clases virtuales, pero todavía no publican resolución formalizándolas, ¿por qué? Esto dijo el Minedu

Wolfgang Grozo responsabiliza a un alumno de haberlo colocado como equipo de transferencia de Pedro Castillo: “No me consultó”

Ciudadano descubre que figura como candidato a diputado en Elecciones 2026 sin haber postulado: insólito caso en Huancavelica

Fernando Rospigliosi solo cuenta con 17% de respaldo ciudadano como presidente del Congreso, según encuesta

ENTRETENIMIENTO

Maricielo Effio se queja de

Maricielo Effio se queja de ATV y revela que la reemplazaron por Suheyn Cipriani: “Me hicieron ir tres veces”

Mario Irivarren anuncia su regreso como chambelán y desata furor en redes: “Mi momento llegó”

Día de la Mujer: Farándula peruana se pronuncia por el 8M con mensajes de reflexión y fortaleza

Dani Díaz, la directora peruana que regresa tras estrenar BOBs y liderar más de 100 castings internacionales

Hija de Tula Rodríguez, reaparece en Instagram y comparte su proceso tras nueva cirugía: “Espero que pase todo pronto”

DEPORTES

Fabio Gruber sufrió una lesión

Fabio Gruber sufrió una lesión muscular en el FC Núremberg y el entrenador Miroslav Klose detalló su situación médica

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 del Torneo Apertura

Los cruces confirmados de cuartos final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así se jugarán los partidos de la fase eliminatoria

Paola Rivera aclara su futuro: ¿acaso se va de la San Martín dejando la Liga Peruana de Vóley para trasladarse a la Liga Mexicana?

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así terminaron los equipos tras la fecha 9 de la Fase 2