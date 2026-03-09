Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

Keiko Fujimori encabeza la intención de voto presidencial con 10,7%, superando a Rafael López Aliaga, quien registra 10,0%, según el estudio de Datum Internacional

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tomó ventaja en las preferencias electorales sobre el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, según el más reciente estudio de Datum Internacional difundido este domingo por Cuarto Poder.

El reporte ubica a la hija del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) con 10,7% de intención de voto, mientras que el líder de Renovación Popular alcanza 10,0%.

El tercer puesto se muestra bastante reñido entre tres aspirantes. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, obtiene 5,5% de apoyo. César Acuña, representante de Alianza para el Progreso, llega a 5,2%, y Carlos Álvarez, postulante de País para Todos, suma 5,0%.

En las posiciones siguientes aparece Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, con 4,2%. Más abajo figuran Yonhy Lescano, de Acción Popular, con 2,6%; Martín Vizcarra, de Perú Primero, con 2,3%; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 1,9%; George Forsyth, de Somos Perú, con 1,8%; Ricardo Belmont, del Partido Cívico OBRAS, con 1,4%; y José Luna Gálvez, de Podemos Perú, con 1,3%.

Otros candidatos suman 9,6%, mientras que el voto blanco, viciado o ninguno alcanza 23,0%, y un 15,5% de los encuestados aún no sabe por quién votar.

La gerenta general de Datum Internacional, Urpi Torrado, explicó al dominical que el margen de error del estudio es de 2,5 puntos. “Por ese motivo, se trata de un empate estadístico. Es la primera vez que López Aliaga muestra una disminución, el nivel más bajo desde que iniciamos la medición de intención de voto en diciembre de 2025”, indicó.

Refirió que el apoyo a la destitución del exmandatario José Jerí y los enfrentamientos previos con sus rivales políticos han contribuido a que el exalcalde de Lima pierda posiciones en las preferencias electorales, una tendencia que se acentúa tras la pérdida de respaldo en Lima y Callao, donde se concentra un tercio del electorado, así como en el sur del país.

La ejecutiva indicó que el 40% de los votantes, en especial los más jóvenes, decidirá su voto después del debate.

El mismo estudio, aplicado a 1.500 personas, señala que Fuerza Popular lidera la intención de voto al Senado con 8,1%, seguido por Renovación Popular (6,3%), Alianza para el Progreso (5,8%), Somos Perú (4,1%), Juntos por el Perú (3,9%) y Podemos Perú (2,8%).

Previamente, un estudio de la empresa CPI señaló que López Aliaga se mantenía en el primer lugar en intención de voto con 12,7 %, un punto porcentual menos que en febrero, mientras Fujimori figuraba en el segundo puesto al alcanzar 8 %, por delante de López Chau (5,6 %).

Faltando poco más de un mes para las elecciones generales, y ante este avance, la política declaró a la prensa que el aumento de un punto porcentual en las encuestas “es el resultado de muchísimas personas que nos están ayudando a transmitir nuestro mensaje”.

“Tenemos un plan de gobierno muy serio, (además) creo que es el hecho de no caer en los insultos y la experiencia que tiene Fuerza Popular”, señaló al agradecer “infinitamente a todos los ciudadanos que nos reciben, que nos abrazan y nos ayudan a transmitir nuestra propuesta”.

Sostuvo que representa un reto comunicar sus propuestas al electorado y deseó “la mejor de las suertes” a todos los postulantes presidenciales, un total de 36, una cifra inédita en el país.