Perú

Candidato Fernando Olivera, de Frente de la Esperanza, participa en la primera fecha del Debate Presidencial del JNE

La intervención de Olivera será parte de un ciclo de debates promovido por la autoridad electoral, donde los postulantes darán a conocer enfoques sobre seguridad, transparencia y otros asuntos definidos para el proceso comicial

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Fernando Olivera participará en el
Fernando Olivera participará en el primer debate presidencial del JNE rumbo a las elecciones generales del 2026 en Perú. (Andina)

El candidato presidencial Fernando Olivera, líder del Frente de la Esperanza 2021, participará esta noche en la primera jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), uno de los hitos clave en la campaña rumbo a las elecciones generales de 2026.

El encuentro se realizará en el Centro de Convenciones de Lima desde las 8:00 p.m. y dará inicio a un ciclo de seis debates. Olivera forma parte del primer grupo de 11 candidatos que presentarán sus propuestas, con ejes como seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y otros temas definidos por la autoridad electoral.

Once candidatos presidenciales aparecen como
Once candidatos presidenciales aparecen como siluetas detrás de sus atriles en un escenario iluminado, con el logo del JNE y los colores de la bandera peruana, marcando el inicio del debate electoral 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién es Fernando Olivera

Fernando Olivera, cuyo nombre completo es Luis Fernando Olivera Vega, es una figura con larga trayectoria en la política peruana. Nació en Lima en 1959 y es administrador de empresas por la Universidad del Pacífico, además de abogado por la Universidad de Lima, con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales.

A lo largo de más de tres décadas ha ocupado distintos cargos públicos, entre ellos congresista, ministro de Justicia, canciller y embajador del Perú en España durante el gobierno de Alejandro Toledo. Su perfil ha estado marcado por una línea confrontacional frente a la corrupción y a figuras del poder político.

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en el año 2000, cuando participó en la difusión de los “vladivideos”, que evidenciaron actos de corrupción en el régimen de Alberto Fujimori.

Fernando Olivera fue uno de
Fernando Olivera fue uno de los protagonistas en la difusión de los vladivideos en el año 2000.

El símbolo de su partido

Olivera encabeza el Frente de la Esperanza 2021, partido que fundó en 2020. Su símbolo es una escoba, una imagen que busca transmitir la idea de “limpiar” la corrupción en la vida pública, un mensaje que ha sido constante en su discurso político.

La escoba no solo forma parte de la identidad visual del partido, sino también del tono de su campaña. En sus intervenciones públicas suele insistir en la necesidad de “barrer la corrupción desde el Estado”, una frase que ha repetido en distintos procesos electorales y que vuelve a aparecer como uno de los ejes centrales de su propuesta para el 2026.

La escoba, símbolo del Frente
La escoba, símbolo del Frente de la Esperanza, resume la principal bandera de campaña de Olivera: combatir la corrupción en el Estado.

Qué propone en su plan de gobierno

Su plan de gobierno plantea cambios de alto impacto en varios sectores. En el frente social, propone eliminar la desnutrición crónica infantil en menores de cinco años y reducir el déficit de vivienda con nuevos programas y mayor acceso a servicios básicos.

En salud, plantea elevar el presupuesto hasta el 7% del PBI, lo que implicaría un incremento significativo del gasto y una mejora en la infraestructura hospitalaria. En educación, su meta es que el 100% de los estudiantes complete la primaria y secundaria.

Frente de La Esperanza 2021 - Plan de Gobierno by Infobae Perú

En el ámbito económico, propone formalizar la economía con la creación de un millón de empleos formales al año y reducir progresivamente el Impuesto General a las Ventas (IGV) hasta el 10% hacia 2031. También incluye el impulso al turismo mediante la construcción de nuevos aeropuertos internacionales en distintas regiones.

En el plano institucional, plantea reformas como la eliminación de la inmunidad para altas autoridades, la convocatoria a un referéndum y la implementación de mecanismos de transparencia en tiempo real sobre el uso de los recursos públicos.

Fernando Olivera busca reposicionarse en
Fernando Olivera busca reposicionarse en campaña durante el primer debate rumbo a las elecciones 2026.

Cómo llega al debate

Olivera llega a este primer debate en medio de cuestionamientos recientes. En las últimas semanas, fue criticado por la difusión de cifras sobre criminalidad que no coincidían con datos oficiales, lo que generó observaciones desde distintos sectores.

Estos episodios se dan en una campaña en la que busca reposicionar su discurso anticorrupción, una de las principales banderas de su trayectoria política.

Cómo va en las encuestas

En un escenario electoral fragmentado, Fernando Olivera no figura entre los candidatos con mayor intención de voto en las encuestas más recientes. La competencia se mantiene ajustada entre otros postulantes, lo que convierte a los debates en una vitrina clave para ganar visibilidad.

El alto número de candidaturas y la dispersión del electorado dejan espacio para cambios en las preferencias en las semanas previas a la elección.

Cuándo son las elecciones 2026

Las elecciones generales en Perú se realizarán el 12 de abril de 2026. Ese día se elegirá al próximo presidente de la República, así como a los integrantes del Congreso.

El ciclo de debates organizado por el JNE forma parte de las herramientas para promover el voto informado, permitiendo a los ciudadanos contrastar propuestas y evaluar el desempeño de los candidatos en un formato de confrontación directa.

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