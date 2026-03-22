Río Huallaga alcanza nivel crítico y activa alerta roja en Loreto: ocho centros poblados en riesgo, según el Senamhi

El río Huallaga alcanzó los 134.2 m.s.n.m en la estación Yurimaguas, un valor que marca el umbral rojo dentro del sistema de alerta hidrológica. (Composición: Infobae)

El nivel del río Huallaga alcanzó una marca que activa las alertas en la Amazonía peruana. En la madrugada del domingo 22 de marzo, los sistemas de monitoreo registraron un incremento sostenido del caudal que coloca a varias localidades en una situación de riesgo inmediato. Las autoridades técnicas centran su atención en el comportamiento del afluente, mientras la población recibe recomendaciones para reducir la exposición.

El reporte oficial confirma que el incremento del nivel del agua coincide con un periodo de lluvias intensas en la selva. Este escenario combina factores meteorológicos e hidrológicos que elevan la probabilidad de desbordes, con impacto directo en zonas pobladas y áreas agrícolas cercanas al cauce. La vigilancia se mantiene activa ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

La información difundida por entidades especializadas establece que el monitoreo se realiza en puntos estratégicos, con mediciones constantes que permiten identificar variaciones en tiempo real. En este contexto, la estación de Yurimaguas se convierte en referencia clave para evaluar el comportamiento del río en la región Loreto.

Nivel crítico en el río Huallaga

El incremento del caudal está directamente relacionado con las lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, lo que agrava el escenario hidrológico. Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que “hoy domingo, 22 de marzo de 2026 a las 06:00 horas, la estación hidrológica Yurimaguas DHN registró un nivel de 134.2 m.s.n.m, ubicándose en el umbral rojo”. Este valor coincide con el límite considerado crítico para ese punto de medición.

Según el organismo, este nivel implica “previsión de desborde del río y erosión en los márgenes”, además de la “posible inundación en zonas pobladas y agrícolas más bajas; afectación en infraestructura dentro del ámbito directo o cercano al río”. La categoría roja representa el escenario de mayor riesgo dentro del sistema de alerta hidrológica.

Las áreas que podrían resultar afectadas incluyen los centros poblados de Yurimaguas, Santa Cruz, Lagunas, Pelejo, Papaplaya, Puerto Arturo, Providencia y Santa María. Estas localidades se encuentran en zonas cercanas al cauce, lo que incrementa su exposición ante una eventual crecida adicional.

El Instituto Nacional de Defensa Civil emitió una serie de medidas dirigidas a la población. Entre ellas, se indica “evitar acercarse a la ribera del río, suspender actividades cercanas al cauce y ubicar rutas de evacuación hacia zonas seguras”.

Las autoridades también insisten en la necesidad de mantenerse informados a través de canales oficiales. El monitoreo continuará de forma permanente, con actualizaciones que permitirán evaluar la evolución del nivel del agua en las próximas horas.

Localidades como Yurimaguas, Lagunas, Santa Cruz, Papaplaya y otras se encuentran en zonas cercanas al cauce, por lo que enfrentan una alta exposición ante posibles inundaciones.

Lluvias intensas agravan el escenario

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advirtió que, entre el 21 y el 22 de marzo, se prevé la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva. Este evento climático incluye descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h.

Este contexto incrementa la presión sobre los ríos de la región. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres precisó que el escenario de lluvias determina niveles de riesgo diferenciados. En zonas catalogadas con riesgo muy alto se identifican 334 centros poblados, con 89,566 habitantes y más de 28 mil viviendas expuestas. En el nivel alto, la cifra alcanza 461 centros poblados y más de 216 mil personas.

Zonas críticas identificadas

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú reportó 185 zonas críticas ante posibles deslizamientos, inundaciones y huaicos. Este análisis se basa en el Aviso Meteorológico N.° 096, elaborado por el organismo meteorológico.

La identificación de estos puntos permite priorizar acciones de prevención y respuesta. Las autoridades mantienen coordinación para evaluar el impacto potencial en infraestructura, servicios básicos y vías de comunicación dentro de las áreas señaladas.