Reniec niega filtración de fichas de datos usadas por integrantes de ‘Los Mexicanos’

Fichas Reniec y extorsión: lo que se sabe del caso de la banda ‘Los Mexicanos’

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil rechazó que la banda criminal “Los Mexicanos” haya accedido a su base de datos, luego de que se difundiera un video usado por extorsionadores donde salían fichas con los datos personales de sus víctimas.

En un comunicado oficial emitido el 21 de marzo de 2026, la entidad saludó la intervención de la Policía Nacional del Perú que permitió la desarticulación de esta red delictiva. Asimismo, precisó que los delincuentes no han tenido acceso a información institucional.

“Rechazamos de forma categórica que dichos delincuentes hayan accedido o dispongan de Fichas Reniec. La información que utilizan no proviene de nuestros sistemas; todas las consultas están bajo control estricto y todas se registran exhaustivamente”, indicó.

La institución también señaló el posible origen de los datos utilizados por estas organizaciones. “La información que usan estos grupos delictivos provendría de plataformas criminales, como canales informales en aplicaciones de mensajería, y no de nuestras bases de datos institucionales”, agregó.

‘Los Mexicanos’ y las fichas Reniec: el rol de los datos personales en su esquema de extorsión

Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso con la seguridad de la información, la protección de los datos personales y la transparencia ante la ciudadanía.

Uso de datos personales y fichas en el esquema de extorsión

Pese a lo señalado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, las investigaciones policiales han advertido que la banda “Los Mexicanos” utilizaba información personal detallada como parte de su esquema de extorsión, incluyendo lo que las fuentes describen como fichas del Reniec con datos completos de las víctimas.

Según la Policía Nacional, los integrantes de esta organización contaban con información no solo de los colectiveros informales, sino también de sus familiares. Estos datos eran empleados para intimidar directamente a los conductores y exigir pagos semanales a cambio de permitirles continuar operando.

En un megaoperativo ejecutado de madrugada en El Agustino, la Policía Nacional del Perú capturó a más de 20 integrantes de las bandas criminales 'Lampa La Nueva Generación' y 'Los Mexicanos', acusados de sicariato y extorsión. Fuente: TVPerú Noticias

El modus operandi incluía la infiltración en grupos de WhatsApp de transportistas, como el chat denominado “Administrativo VIP”. A través de este canal, los extorsionadores exigían pagos de hasta 40 soles semanales por vehículo. Para reforzar las amenazas, enviaban videos mostrando armas y municiones, además de material que evidenciaba el seguimiento a las víctimas.

En este contexto, la posesión de información personal detallada se convirtió en una herramienta clave para sostener la presión. Los pagos exigidos por la organización eran realizados mediante aplicativos como Yape, a través de un número vinculado a uno de los presuntos cabecillas, lo que permitió a la Policía avanzar en las investigaciones.

Captura del presunto cabecilla en El Agustino

Agentes de la División de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas al presunto cabecilla de la banda “Los Mexicanos”, en un operativo realizado en el distrito de El Agustino.

El detenido fue identificado como Jhonder José Tovar, de nacionalidad venezolana, conocido con el alias de ‘Jota’. Según fuentes policiales el sospechoso dirigiría esta organización criminal que mantenía extorsionados a colectiveros informales que operan en la ruta Ancón-Villa El Salvador. Además, se indicó que habría sido policía en su país de origen.

Dos buses amanecen incendiados en Lima: ‘Los Mexicanos’ secuestran un vehículo y graban atentado contra transportistas. (Foto: Composición - Infobae)

Tras su intervención, fue trasladado a la sede de la Dirincri del Callao para continuar con las diligencias correspondientes. El operativo se ejecutó cerca de la medianoche en la avenida Bosque Huanca, con participación de unidades especiales como la SWAT y un despliegue por aire y tierra.

La investigación se inició a comienzos de marzo, cuando un transportista denunció ser víctima de extorsión. El agraviado reveló que formaba parte de un grupo de WhatsApp donde los delincuentes exigían pagos semanales mediante aplicativos digitales. El rastreo de estos depósitos permitió identificar el nombre vinculado al número receptor, lo que condujo a la ubicación del presunto cabecilla.

‘Los Mexicanos’: amenazas, cobros y control del transporte

La banda criminal “Los Mexicanos” es investigada por su participación en extorsiones contra empresas y trabajadores del transporte urbano en Lima Metropolitana y el Callao. Su accionar incluye amenazas, cobro de cupos y ataques contra unidades que se niegan a pagar.

Uno de los hechos recientes vinculados a esta organización fue el incendio de un bus de transporte público en Villa El Salvador, registrado en medio del estado de emergencia. Este tipo de acciones forma parte de una estrategia de intimidación para forzar el pago de dinero.

Las investigaciones policiales y fiscales indican que la red opera en distritos como Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, e incluso mantiene conexiones en regiones como Huánuco. Su objetivo es controlar rutas mediante pagos obligatorios, conocidos como “cupos”.

Asimismo, las pesquisas señalan que parte de la organización coordinaría acciones desde centros penitenciarios. Se menciona a Erick Yufire Oré, recluido en el penal de Huaral, y a Luis Zabaleta, interno en Castro Castro, como presuntos articuladores.

La Policía Nacional del Perú desarticula a la banda criminal 'Los Mexicanos', revelando que sus miembros se infiltraban como trabajadores en empresas de transporte público para obtener información y extorsionar a los dueños.

De acuerdo con testimonios recogidos, los extorsionadores envían mensajes y videos a los conductores para exigir pagos. “Ese grupo de extorsión se hacen llamar ‘Los Mexicanos’; y nos han mandado un video al interno, amenazándonos. Y que esto es prácticamente el comienzo, una advertencia”, relató un trabajador del sector.

Según las investigaciones, la organización habría logrado recaudar cerca de un millón de soles en menos de un año mediante este sistema, utilizando cuentas que cambiaban constantemente para dificultar el rastreo del dinero.