Perú deja de atraer turistas: pierde hasta US$ 1,500 millones al año y 70% cancela viajes por incertidumbre

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El flujo de turistas internacionales hacia el Perú atraviesa un momento de tensión que combina cifras en retroceso, alertas del sector privado y una competencia regional más intensa. La fotografía que surge desde el análisis de operadores turísticos muestra un escenario donde el interés global no desaparece, pero sí se desplaza hacia destinos que ofrecen mayor previsibilidad.

El comportamiento del viajero internacional cambió en los últimos años. Las decisiones se apoyan en datos digitales, percepciones de seguridad y condiciones operativas. En ese marco, Perú enfrenta dificultades que inciden de forma directa en la elección final del visitante. El resultado se refleja tanto en la caída de la demanda como en la pérdida de ingresos asociados al turismo.

El diagnóstico proviene de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo (APOTUR), que advierte sobre una desaceleración sostenida. El gremio identifica factores concretos que limitan el desempeño del país en el mercado internacional y plantea la necesidad de respuestas inmediatas para evitar un mayor deterioro.

Caída de la demanda y señales del mercado

Santuario Histórico de Machu Picchu reabre su Red de Caminos Inca desde hoy, 1 de marzo. (Foto: Agencia Andina)

Según APOTUR, la demanda internacional registra una disminución de -6.8% frente a 2025 y de -3.4% en comparación con 2024. Este retroceso coincide con una reducción del interés digital por el destino Perú, que cayó 14% durante 2025 respecto al año previo.

El informe se elaboró con metodología de Insight Hunting SEO y analizó la actividad digital de 18.4 millones de personas en mercados clave como Estados Unidos, España, México, Reino Unido, Brasil y Colombia. Los resultados confirman que el proceso de elección del turista se desarrolla en entornos digitales.

El 69.2% de potenciales visitantes inicia su búsqueda en motores de búsqueda, el 55.4% utiliza herramientas de planificación online y más del 40% revisa redes sociales antes de definir su destino. Este comportamiento coloca a la reputación digital como un factor determinante.

Factores que afectan la competitividad

Perú ocupa el puesto 62 en ranking de turismo. Foto: composición Infobae Perú

El estudio identifica problemas estructurales que afectan la experiencia del visitante. Entre las principales preocupaciones destacan la informalidad en los servicios turísticos (31.2%), la inseguridad ciudadana (30.9%) y la inestabilidad sociopolítica (29.1%). A ello se suman deficiencias en infraestructura y dificultades logísticas.

El acceso a destinos emblemáticos como Machu Picchu aparece como uno de los puntos críticos. Las limitaciones operativas generan un impacto económico directo. Solo por boletos no vendidos a este destino, el país deja de percibir alrededor de S/75 millones.

Claudia Medina, presidenta de APOTUR, explicó que el problema central no radica en la falta de interés. “Hoy el turismo internacional no ha dejado de viajar; está eligiendo destinos que le ofrecen mayor estabilidad y previsibilidad. Si el Perú no garantiza condiciones claras, seguirá perdiendo competitividad”, señaló.

El análisis también evidencia un cambio en la preferencia de los viajeros cuando descartan Perú. El 26.1% opta por Colombia, el 25.4% por Costa Rica, el 20% por Ecuador y el 19.8% por México.

Este traslado de la demanda refleja una competencia regional más activa. Países vecinos avanzan con mayor rapidez en la recuperación del turismo internacional, incluso sin contar con atractivos de escala global como Machu Picchu.

La experta destacó esta situación al comparar cifras históricas. “Las cifras del 2025 siguen siendo menores a las del 2019 y se mantienen por debajo de países vecinos como Colombia y Chile, que ya han superado sus niveles prepandemia”, afirmó.

Impacto económico y brecha con niveles prepandemia

En 2019, Perú registró 4.4 millones de turistas internacionales. Para 2025, la cifra llegó a 3.4 millones, lo que representa una diferencia cercana a un millón de visitantes y una brecha superior al 20%.

El impacto económico resulta significativo. El país deja de percibir entre US$ 1,000 y 1,500 millones anuales por turismo internacional. Regiones como Cusco concentran parte importante de estas pérdidas debido a su dependencia del flujo turístico.

A pesar de que el Gobierno proyecta alcanzar cuatro millones de visitantes en 2026, el sector considera que ese nivel todavía no resulta suficiente. “Estamos creciendo, pero aún no estamos compitiendo al nivel que el Perú puede”, sostuvo Medina.

Incertidumbre y decisiones de los viajeros

Disputas por el control económico del turismo en Chillihuani llevan una década (Foto: Andina)

Uno de los elementos más relevantes del informe es el llamado “efecto memoria”. Ante crisis mediáticas o problemas operativos en destinos como Machu Picchu, cerca del 70% de los turistas potenciales decide cancelar o postergar su viaje durante varios meses.

Ángel Chanco, director de APOTUR, enfatizó la importancia de la confianza en el proceso de decisión. “Recuperar la confianza internacional requiere seguridad, información transparente y una operación turística organizada”, indicó.

Factores como bloqueos, falta de predictibilidad e informalidad inciden directamente en la percepción del destino.

Medina también destacó que la seguridad no se limita a la delincuencia. “La percepción de seguridad está vinculada a la predictibilidad de la experiencia. Si el turista no tiene certeza de que su itinerario se cumplirá, opta por otro destino”, explicó.

El sector turístico identifica la inversión en infraestructura como un eje clave. El paquete anunciado de US$ 3,400 millones aparece como una oportunidad para mejorar la conectividad y diversificar la oferta turística.

APOTUR, que agrupa a 47 operadores y canaliza cerca del 60% del turismo internacional organizado, insiste en la necesidad de avanzar en formalidad, estabilidad y mejoras logísticas.

Medina planteó que el país cuenta con ventajas competitivas claras, pero requiere ejecución efectiva. “El Perú tiene el potencial de desarrollar múltiples ejes turísticos más allá del circuito tradicional, pero requiere ejecución”, expresó.