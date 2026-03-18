Grupos en el Congreso estarían generando inestabilidad política, según presidente de Confiep. - Crédito Congreso

Luego de la renuncia de la expresidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, advirtió que “hay un grupo de congresistas que no están velando por los intereses del país” al referirse al actual clima político.

En entrevista con Canal N, el principal dirigente empresarial señaló que la inestabilidad política, ocasionada por los cambios constantes de ministros, afecta la predictibilidad del Estado. Detalló que “cada vez que se produce un cambio de ministros se reinicia la gestión pública”, lo que detiene o modifica las políticas públicas y dificulta su continuidad. Para Zapata, esta situación representa un problema para las inversiones, el empleo y el desarrollo económico.

El titular de la Confiep sostuvo que existen grupos en el Congreso de la República responsables de los escenarios de inestabilidad y consideró como una hipótesis una supuesta falta de votos para otorgar la confianza al gabinete o una posible presión para designar a personas específicas en cargos públicos.

Grupos en el Congreso estarían generando inestabilidad política, según presidente de Confiep. - Crédito: Confiep

Proceso electoral y equilibrio macroeconómico

Zapata indicó que faltan menos de treinta días para las elecciones y remarcó la necesidad de garantizar un clima de tranquilidad y un proceso electoral transparente. Llamó a la ciudadanía a emitir un voto informado y recomendó que “los electores deben conocer las propuestas de los candidatos”.

El titular de la Confiep también indicó en Canal N que es importante mantener el déficit fiscal bajo para sostener la estabilidad económica y preservar el equilibrio macroeconómico del Perú.

“El Perú, con la inestabilidad que tiene, ocho presidentes en dos periodos de gobierno, el inversionista lo mira con una extrañeza de afuera. Dice: “¿Qué está pasando acá?”. No es común. Y con la cantidad de ministros que van pasando. El único activo que tenemos, por el cual el inversionista dice: “Qué interesante el Perú”, es justamente por los números macroeconómicos”, indicó en el medio televisivo.

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Respecto al nuevo gabinete, el presidente de la Confiep afirmó que se espera que otorgue estabilidad al país al menos hasta el 28 de julio. Añadió que no deberían generarse nuevos cambios ministeriales en ese periodo. Sobre la designación de Rodolfo Acuña Namihas en el Ministerio de Economía y Finanzas, destacó su experiencia en la cartera y consideró que su paso como exdirector de presupuesto público podría traducirse en un manejo responsable del gasto.

Zapata manifestó que no puede pronunciarse sobre algunos nombramientos ministeriales por falta de información completa y consideró necesario conocer mejor los perfiles y escuchar los mensajes de los ministerios antes de emitir una opinión.

“Habría que ver qué manejo tiene de otros sectores como economía, minería, los sectores productivos, interior y qué intenciones más... qué conocimiento tiene. Entonces no nos podríamos pronunciar todavía. Vamos a conocerlo un poco más”, aseguró el titular de la Confiep.

21 presidentes del Consejo de Ministros en 10 años

El ingreso de Luis Arroyo Sánchez a la PCM marca el vigésimo primer gabinete en la última década, reflejando la inestabilidad en la conducción ministerial del país. Desde 2016, por la Presidencia del Consejo de Ministros han pasado figuras como:

Fernando Zavala (416 días

Mercedes Aráoz (197 días)

César Villanueva (2da vez)

Salvador del Solar (203 días)

Vicente Zeballos (289 días)

Pedro Cateriano (22 días)

Walter Martos (95 días)

Ántero Flores-Aráoz (6 días)

Violeta Bermúdez (252 días)

Guido Bellido (69 días)

Mirtha Vásquez (117 días)

Héctor Valer (8 días)

Aníbal Torres (289 días)

Betssy Chávez (12 días)

Pedro Angulo (11 días)

Alberto Otárola (440 días)

Gustavo Adrianzén (422 días)

Eduardo Arana (151 días)

Ernesto Álvarez (132 días)

Denisse Miralles (21 días)