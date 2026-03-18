Perú

Grupos en el Congreso estarían generando inestabilidad política, según presidente de Confiep

Jorge Zapata afirmó que antes de emitir una opinión sobre los integrantes del nuevo gabinete, es necesario conocerlos más

Guardar
Grupos en el Congreso estarían
Grupos en el Congreso estarían generando inestabilidad política, según presidente de Confiep. - Crédito Congreso

Luego de la renuncia de la expresidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, advirtió que “hay un grupo de congresistas que no están velando por los intereses del país” al referirse al actual clima político.

En entrevista con Canal N, el principal dirigente empresarial señaló que la inestabilidad política, ocasionada por los cambios constantes de ministros, afecta la predictibilidad del Estado. Detalló que “cada vez que se produce un cambio de ministros se reinicia la gestión pública”, lo que detiene o modifica las políticas públicas y dificulta su continuidad. Para Zapata, esta situación representa un problema para las inversiones, el empleo y el desarrollo económico.

El titular de la Confiep sostuvo que existen grupos en el Congreso de la República responsables de los escenarios de inestabilidad y consideró como una hipótesis una supuesta falta de votos para otorgar la confianza al gabinete o una posible presión para designar a personas específicas en cargos públicos.

Grupos en el Congreso estarían
Grupos en el Congreso estarían generando inestabilidad política, según presidente de Confiep. - Crédito: Confiep

Proceso electoral y equilibrio macroeconómico

Zapata indicó que faltan menos de treinta días para las elecciones y remarcó la necesidad de garantizar un clima de tranquilidad y un proceso electoral transparente. Llamó a la ciudadanía a emitir un voto informado y recomendó que “los electores deben conocer las propuestas de los candidatos”.

El titular de la Confiep también indicó en Canal N que es importante mantener el déficit fiscal bajo para sostener la estabilidad económica y preservar el equilibrio macroeconómico del Perú.

“El Perú, con la inestabilidad que tiene, ocho presidentes en dos periodos de gobierno, el inversionista lo mira con una extrañeza de afuera. Dice: “¿Qué está pasando acá?”. No es común. Y con la cantidad de ministros que van pasando. El único activo que tenemos, por el cual el inversionista dice: “Qué interesante el Perú”, es justamente por los números macroeconómicos”, indicó en el medio televisivo.

Luis Enrique Arroyo toma juramento como el nuevo premier en reemplazo de Denisse Miralles. Tv Perú

Respecto al nuevo gabinete, el presidente de la Confiep afirmó que se espera que otorgue estabilidad al país al menos hasta el 28 de julio. Añadió que no deberían generarse nuevos cambios ministeriales en ese periodo. Sobre la designación de Rodolfo Acuña Namihas en el Ministerio de Economía y Finanzas, destacó su experiencia en la cartera y consideró que su paso como exdirector de presupuesto público podría traducirse en un manejo responsable del gasto.

Zapata manifestó que no puede pronunciarse sobre algunos nombramientos ministeriales por falta de información completa y consideró necesario conocer mejor los perfiles y escuchar los mensajes de los ministerios antes de emitir una opinión.

“Habría que ver qué manejo tiene de otros sectores como economía, minería, los sectores productivos, interior y qué intenciones más... qué conocimiento tiene. Entonces no nos podríamos pronunciar todavía. Vamos a conocerlo un poco más”, aseguró el titular de la Confiep.

21 presidentes del Consejo de Ministros en 10 años

El ingreso de Luis Arroyo Sánchez a la PCM marca el vigésimo primer gabinete en la última década, reflejando la inestabilidad en la conducción ministerial del país. Desde 2016, por la Presidencia del Consejo de Ministros han pasado figuras como:

  • Fernando Zavala (416 días
  • Mercedes Aráoz (197 días)
  • César Villanueva (2da vez)
  • Salvador del Solar (203 días)
  • Vicente Zeballos (289 días)
  • Pedro Cateriano (22 días)
  • Walter Martos (95 días)
  • Ántero Flores-Aráoz (6 días)
  • Violeta Bermúdez (252 días)
  • Guido Bellido (69 días)
  • Mirtha Vásquez (117 días)
  • Héctor Valer (8 días)
  • Aníbal Torres (289 días)
  • Betssy Chávez (12 días)
  • Pedro Angulo (11 días)
  • Alberto Otárola (440 días)
  • Gustavo Adrianzén (422 días)
  • Eduardo Arana (151 días)
  • Ernesto Álvarez (132 días)
  • Denisse Miralles (21 días)

Temas Relacionados

ConfiepCongresoVoto de Confianzaperu-politica

Más Noticias

Vallas de cinco metros y zanjas: Chile inicia la construcción de barrera contra inmigrantes en la frontera con Perú

La nueva gestión de José Antonio Kast desplegó personal militar y maquinaria pesada en la región de Arica y Parinacota para ejecutar una obra que busca contener el flujo irregular de personas provenientes de países vecinos

Vallas de cinco metros y

Deportivo Garcilaso sorprendió al anunciar a Sebastián Domínguez como su nuevo DT en Liga 1 2026

El entrenador argentino tendrá su primera experiencia en el Perú luego de su paso por Vélez Sarsfield y Tigre

Deportivo Garcilaso sorprendió al anunciar

Alianza Lima vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ recibirán al equipo de Christian Cueva en Matute con la misión de convertirse en el único líder de la competencia. Conoce los detalles del emocionante cotejo

Alianza Lima vs Juan Pablo

Ampay de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina: tres días de fiesta con mujeres y más detalles que Magaly Medina revelará hoy

Los chicos reality viajaron por la despedida de soltero de Francisco Sierralta, un amigo que tienen en común, sin imaginar que la fiesta se saldría de control y serían captados por Magaly TV La Firme

Ampay de Mario Irivarren y

BTS concierto en vivo por Netflix: ¿Cómo y a qué hora ver en Perú el primer show de su regreso con Arirang?

El concierto será transmitido el 21 de marzo y servirá como adelanto de la gira mundial ARIRANG World Tour, mostrando coreografías, efectos visuales y la puesta en escena que BTS ha preparado

BTS concierto en vivo por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Los entretelones de la salida

Los entretelones de la salida de Denisse Miralles: presión política y disputa por cuotas de poder en la PCM

Un ministro llamó a Denisse Miralles para comunicarle que no era más parte del Gabinete de José Maria Balcázar

Luis Arroyo jura a la PCM en reemplazo de Denisse Miralles, ¿quién es el nuevo premier de José María Balcázar?

Todo lo que se sabe del Debate Presidencial 2026: Fechas, participantes y temas que deberá exponer cada candidato

Congreso aprueba bono mensual vitalicio de 1.130 soles a veteranos de la lucha contra el terrorismo

ENTRETENIMIENTO

Ampay completo: Mario Irivarren, Said

Ampay completo: Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y ‘Frencho’ protagonizan desenfrenada juerga en yate en Argentina

Ampay de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina: tres días de fiesta con mujeres y más detalles que Magaly Medina revelará hoy

BTS concierto en vivo por Netflix: ¿Cómo y a qué hora ver en Perú el primer show de su regreso con Arirang?

¿Said Palao engañó a Alejandra Baigorria en ampay de Argentina? Magaly Medina arremete y le advierte: “Tenemos más imágenes”

Christian Domínguez se pronuncia tras infidelidad de Mario Irivarren y Said Palao: “No hay justificación”

DEPORTES

Deportivo Garcilaso sorprendió al anunciar

Deportivo Garcilaso sorprendió al anunciar a Sebastián Domínguez como su nuevo DT en Liga 1 2026

Alianza Lima vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La verdad detrás de la cláusula que permite a Pablo Guede irse gratis de Alianza Lima a San Lorenzo

Jairo Vélez se postuló para ser el nuevo ‘10′ de la selección peruana con Mano Menezes: “Responsabilidad de los grandes como Maradona y Messi”

Entradas para cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: precios y cómo comprar boletos para duelos que definirán a los clasificados