Perú

Emprender después de los 50: la generación “plateada” que lidera el crecimiento del empleo y desafía los estereotipos en Perú

Los seniors lideran el crecimiento del empleo con un alza de 4,4% en la población ocupada y el 75% destaca la experiencia como su mayor fortaleza para emprender, según la UP

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La generación plateada en el
La generación plateada en el Perú incrementa su presencia en el mercado laboral y el emprendimiento, redefiniendo la economía nacional.

En el Perú, la participación de las personas mayores de 50 años en el mercado laboral y en el ecosistema emprendedor muestra un crecimiento sostenido.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el tercer trimestre de 2025 los grupos etarios más altos, entre ellos quienes superan los 50 años, registraron el mayor incremento en la población ocupada, con un avance de 4,4 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Este comportamiento evidencia una tendencia clara: la generación plateada está optando por mantenerse activa, aportar su experiencia y asumir un rol protagónico en la actividad económica del país.

La generación plateada impulsa cambios en el mercado laboral peruano

El llamado ecosistema emprendedor silver se consolida como un espacio de oportunidades, impulsado por personas con años de trayectoria que ahora lideran nuevos proyectos y negocios.

De acuerdo con un estudio de Datum Internacional, el 75% de los peruanos mayores de 50 años considera que su principal fortaleza profesional es la experiencia acumulada. Este factor refuerza el potencial de este grupo para encabezar iniciativas, desarrollar emprendimientos y aportar al dinamismo de sectores clave.

“Cuando hablamos de generación plateada, no hablamos de retiro, hablamos de talento y experiencia. Las personas de 50 años a más quieren seguir aportando, innovando y generando valor. Su experiencia es un activo estratégico para el país y, bien orientada, puede convertirse en negocios sostenibles que impacten positivamente en la economía”, dice Elizabeth Gómez, Jefa de Proyectos del Ecosistema Plateado de la Universidad del Pacífico.

Experiencia profesional y red de
Experiencia profesional y red de contactos son considerados los mayores activos para el 75 % de los peruanos mayores de 50 años, según Datum Internacional.

El empleo de adultos mayores crece 4,4% en el tercer trimestre de 2025

El crecimiento de la población activa mayor de 50 años responde tanto a la necesidad de mantenerse económicamente vigentes como al deseo de seguir desarrollando proyectos y aportar conocimientos.

Los emprendimientos liderados por adultos mayores suelen estar vinculados a sectores como comercio, servicios, consultoría, educación y gastronomía. La experiencia y la red de contactos construida durante años de carrera profesional se convierten en impulsores clave para la creación y sostenibilidad de estos nuevos negocios.

A pesar de este potencial, existen desafíos pendientes. Las brechas en capacitación, actualización de habilidades y el acceso a formación continua limitan a muchos emprendedores senior.

Sin embargo, la disposición a aprender es alta. El mismo estudio de Datum Internacional revela que el 73% de los peruanos mayores de 50 años está dispuesto a seguir aprendiendo y adaptándose a los cambios del mercado laboral, lo que demuestra una actitud abierta hacia la reinvención profesional y el fortalecimiento de competencias.

Persisten brechas de capacitación y
Persisten brechas de capacitación y acceso a educación continua, desafiando al talento senior en su esfuerzo por reinventarse y consolidar negocios.

Un 75% de peruanos senior considera su experiencia como principal fortaleza

El interés por la formación y la actualización profesional es una constante en la generación plateada, que busca herramientas para enfrentar los retos de la digitalización, la gestión empresarial y las nuevas tendencias del mercado.

Diversas iniciativas de universidades, asociaciones empresariales y organizaciones civiles promueven talleres, programas y redes de apoyo para potenciar el talento senior y facilitar su inserción y permanencia en la vida económica activa.

El fenómeno de los emprendedores de más de 50 años no solo contribuye al crecimiento del empleo y la economía, sino que también aporta diversidad y experiencia a los ecosistemas empresariales.

La combinación de conocimiento acumulado, motivación para aprender y capacidad de adaptación convierte a este grupo en un motor relevante para el desarrollo de nuevos negocios y la innovación en el país.

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