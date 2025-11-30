El 70% de peruanos tiene miedo a perder su trabajo, según Chubb: estabilidad laboral en Perú figura entre las peores de la región

El 67% de los peruanos expresa preocupación por la estabilidad laboral y el riesgo de perder su empleo, según Chubb América Latina.

En un escenario marcado por la liberación de la CTS, un nuevo estudio ha revelado que, en Perú, la preocupación por la estabilidad laboral ha alcanzado niveles críticos: casi el 70% de los encuestados declara estar muy o bastante preocupado por perder su empleo o fuente de ingresos,

Según el informe “Seguridad y Protección: Lo que los latinoamericanos protegen frente al desempleo” de Chubb América Latina, aunque el temor en Perú es compartido a nivel regional, la protección financiera ante este escenario sigue siendo limitada.

Perú lidera el trabajo independiente en América Latina, según Chubb

El estudio de Chubb arroja que solo 1 de cada 5 peruanos que perdió su trabajo en el último trienio contaba con un seguro de desempleo.

En términos concretos, el 31% de los peruanos consultados perdió su empleo o fuente de ingresos en ese periodo, pero únicamente el 19% tenía algún respaldo asegurador. La mayoría debió afrontar la situación sin cobertura, pese a que el interés por acceder a este tipo de protección ha crecido en el país.

Perú solo está detrás de Panamá y Colombia entre quienes tienen "bastante" temor de perder su trabajo, según Chubb.

Perú destaca en el contexto latinoamericano por una alta tasa de trabajo independiente: el 39% de la población ocupada trabaja por cuenta propia, lo que ubica al país entre los más emprendedores de la región. El 41% de los trabajadores peruanos labora en empresas privadas y el 14% en entidades estatales.

En cuanto a estabilidad laboral, el 64% de los trabajadores dependientes peruanos cuenta con contrato indefinido, un porcentaje superior al promedio regional (56%). Además, ocho de cada diez trabajadores independientes gestionan su propio emprendimiento.

Desempleo y falta de seguros exponen a familias peruanas

Pese a registrar la tasa de desempleo más baja de América Latina (6%), la volatilidad de los ingresos y el bajo acceso a seguros exponen a miles de familias al riesgo económico.

El informe identifica las principales preocupaciones ante el desempleo: el 38% teme no poder comprar alimentos, el 25% no poder pagar la hipoteca o el arriendo y el 15% la imposibilidad de cubrir servicios básicos.

Aunque el 59% de los peruanos expresa disposición a contratar un seguro de desempleo, actualmente el 64% no posee ningún seguro relacionado, de acuerdo con los datos provistos por el informe.

Solo el 19% de los peruanos que perdió su fuente de ingresos en los últimos tres años contaba con seguro de desempleo.

Un panorama compartido en la región: preocupación laboral y baja protección

En América Latina, la inquietud por el futuro laboral es ampliamente compartida. El 67% de los latinoamericanos declara altos niveles de preocupación por perder el empleo, de acuerdo con la encuesta aplicada a más de 3.000 adultos en nueve países de la región.

Durante los últimos tres años, el 30% de los encuestados perdió el trabajo y solo el 27% contaba con seguro de desempleo, cifras que reflejan la limitada penetración de estos productos.

El 38% de los peruanos teme no poder comprar alimentos si pierde su empleo, mientras que el 25% se preocupa por el pago de vivienda.

Existen notables diferencias entre países en cuanto a estabilidad y protección laboral. En Chile, el 69% de los empleados dependientes tiene contrato indefinido, frente a solo el 37% en Puerto Rico.

Ecuador y Perú lideran el trabajo independiente, ambos con 39% de trabajadores autónomos. El 70% de quienes son independientes en la región destacan como emprendedores, especialmente en México, Panamá y el propio Perú.

Chubb: Baja penetración de seguros de desempleo en la región

El temor por la pérdida de ingresos es particularmente alto en Colombia (77%) y Ecuador (75%). Entre quienes han enfrentado el desempleo, la preocupación principal radica en la posibilidad de no poder cubrir sus necesidades básicas: el 32% menciona la compra de alimentos, el 23% el pago de servicios básicos y el 17% el pago del alquiler o hipoteca.

Un 66% de los latinoamericanos está inquieto por no estar asegurado frente al desempleo, aunque el 57% señala que contrataría este tipo de póliza si tuviera la opción.