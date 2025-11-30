Perú

El 70% de peruanos tiene miedo a perder su trabajo, según Chubb: estabilidad laboral en Perú figura entre las peores de la región

Solo cuatro de cada diez trabajadores formales tienen contrato a plazo determinado en Perú. El 31% perdió su trabajo en los últimos tres años, pese a que solo un quinto tenía algún tipo de seguro. ¿El efecto de retiro CTS?

Guardar
El 67% de los peruanos
El 67% de los peruanos expresa preocupación por la estabilidad laboral y el riesgo de perder su empleo, según Chubb América Latina.

En un escenario marcado por la liberación de la CTS, un nuevo estudio ha revelado que, en Perú, la preocupación por la estabilidad laboral ha alcanzado niveles críticos: casi el 70% de los encuestados declara estar muy o bastante preocupado por perder su empleo o fuente de ingresos,

Según el informe “Seguridad y Protección: Lo que los latinoamericanos protegen frente al desempleo” de Chubb América Latina, aunque el temor en Perú es compartido a nivel regional, la protección financiera ante este escenario sigue siendo limitada.

Perú lidera el trabajo independiente en América Latina, según Chubb

El estudio de Chubb arroja que solo 1 de cada 5 peruanos que perdió su trabajo en el último trienio contaba con un seguro de desempleo.

En términos concretos, el 31% de los peruanos consultados perdió su empleo o fuente de ingresos en ese periodo, pero únicamente el 19% tenía algún respaldo asegurador. La mayoría debió afrontar la situación sin cobertura, pese a que el interés por acceder a este tipo de protección ha crecido en el país.

Perú solo está detrás de
Perú solo está detrás de Panamá y Colombia entre quienes tienen "bastante" temor de perder su trabajo, según Chubb.

Perú destaca en el contexto latinoamericano por una alta tasa de trabajo independiente: el 39% de la población ocupada trabaja por cuenta propia, lo que ubica al país entre los más emprendedores de la región. El 41% de los trabajadores peruanos labora en empresas privadas y el 14% en entidades estatales.

En cuanto a estabilidad laboral, el 64% de los trabajadores dependientes peruanos cuenta con contrato indefinido, un porcentaje superior al promedio regional (56%). Además, ocho de cada diez trabajadores independientes gestionan su propio emprendimiento.

Desempleo y falta de seguros exponen a familias peruanas

Pese a registrar la tasa de desempleo más baja de América Latina (6%), la volatilidad de los ingresos y el bajo acceso a seguros exponen a miles de familias al riesgo económico.

El informe identifica las principales preocupaciones ante el desempleo: el 38% teme no poder comprar alimentos, el 25% no poder pagar la hipoteca o el arriendo y el 15% la imposibilidad de cubrir servicios básicos.

Aunque el 59% de los peruanos expresa disposición a contratar un seguro de desempleo, actualmente el 64% no posee ningún seguro relacionado, de acuerdo con los datos provistos por el informe.

Solo el 19% de los
Solo el 19% de los peruanos que perdió su fuente de ingresos en los últimos tres años contaba con seguro de desempleo.

Un panorama compartido en la región: preocupación laboral y baja protección

En América Latina, la inquietud por el futuro laboral es ampliamente compartida. El 67% de los latinoamericanos declara altos niveles de preocupación por perder el empleo, de acuerdo con la encuesta aplicada a más de 3.000 adultos en nueve países de la región.

Durante los últimos tres años, el 30% de los encuestados perdió el trabajo y solo el 27% contaba con seguro de desempleo, cifras que reflejan la limitada penetración de estos productos.

El 38% de los peruanos
El 38% de los peruanos teme no poder comprar alimentos si pierde su empleo, mientras que el 25% se preocupa por el pago de vivienda.

Existen notables diferencias entre países en cuanto a estabilidad y protección laboral. En Chile, el 69% de los empleados dependientes tiene contrato indefinido, frente a solo el 37% en Puerto Rico.

Ecuador y Perú lideran el trabajo independiente, ambos con 39% de trabajadores autónomos. El 70% de quienes son independientes en la región destacan como emprendedores, especialmente en México, Panamá y el propio Perú.

Chubb: Baja penetración de seguros de desempleo en la región

El temor por la pérdida de ingresos es particularmente alto en Colombia (77%) y Ecuador (75%). Entre quienes han enfrentado el desempleo, la preocupación principal radica en la posibilidad de no poder cubrir sus necesidades básicas: el 32% menciona la compra de alimentos, el 23% el pago de servicios básicos y el 17% el pago del alquiler o hipoteca.

Un 66% de los latinoamericanos está inquieto por no estar asegurado frente al desempleo, aunque el 57% señala que contrataría este tipo de póliza si tuviera la opción.

Temas Relacionados

trabajotrabajo formaldesempleoChubbCTSRetiro CTS 2025peru-economia

Más Noticias

Jorge Fossati reveló qué falta definir para seguir en Universitario y rechazó mala relación con directiva: “¡Cuánta bobada dijeron!”

El entrenador uruguayo se pronunció por su continuidad en el cuadro ‘crema’ y explicó por qué se tuvo que reunir con los dirigentes de cara al 2026

Jorge Fossati reveló qué falta

Lita Pezo fue cómplice de joven que le pidió matrimonio a su fan durante su concierto

La cantante de música romántica fue testigo de un emotivo momento durante su show por sus 10 años de trayectoria

Lita Pezo fue cómplice de

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El equipo ‘blanquiazul’ afronta su último desafío local antes de viajar a Brasil para el Mundial de Clubes. Sigue las incidencias del vibrante duelo ante las ‘diosas’

Alianza Lima vs Atlético Atenea

¿Qué días caen Navidad y Año Nuevo en 2025? Las fechas revelan si habrá fin de semana largo

Las celebraciones principales de diciembre ya despiertan la curiosidad de miles de trabajadores, quienes buscan el mayor tiempo libre posible para disfrutas de las fiestas de fin de año

¿Qué días caen Navidad y

El calendario de Adviento más caro y lujoso del mundo: cuesta más de 11 mil dólares, pero ¿lo venden en Perú?

La edición especial de Dior ha causado sensación en redes por sus veinticuatro obsequios exclusivos y su alto precio, mientras usuarios peruanos exploran opciones y alertan sobre imitaciones y engaños en plataformas digitales

El calendario de Adviento más
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori oficializa su candidatura

Keiko Fujimori oficializa su candidatura 2026: “Es una oportunidad de cambio”

Abogado de Obrainsa asegura que Martín Vizcarra pidió alquilar un avión dos días antes de la firma del contrato con la empresa

Elecciones primarias 2025: más de 370 locales de votación se instalan hoy para estos comicios

¿Sentencias a expresidentes peruanos demuestran qué el país tiene un sistema de justicia firme contra la corrupción?

Tomás Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por presunta corrupción

ENTRETENIMIENTO

Lita Pezo fue cómplice de

Lita Pezo fue cómplice de joven que le pidió matrimonio a su fan durante su concierto

Brian Rullan se molesta al ser consultado por su relación con Laura Spoya: “Qué les importa”

Melissa Klug y Jesús Barco se reconcilian: pareja se dio un beso en ‘Esta Noche’

Shin Hyun Joon llegó a Lima y desató euforia en el aeropuerto: hoy es su fan meeting

Magaly Medina y María Pía Copello sorprendieron bailando en el aniversario de La Bella Luz

DEPORTES

Alianza Lima vs Atlético Atenea

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Mary Luz Andía criticó al IPD y COP tras ganar medalla de plata en Juegos Bolivarianos 2025: “He sido perjudicada más de 5 años”

Pedro García lanzó firme advertencia a Universitario ante inminente regreso de Diego Romero: “Hay un tema futbolístico peligroso″

¿Por qué es tendencia ‘La maldición’? La referencia a Alianza Lima tras la derrota de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores

Gabriel Costa se va de Universitario y se convirtió en la tercera salida: “No hay renovación automática y queda libre”