¿Puedo saber dónde voy a votar con mi DNI vencido? Paso a paso para ingresar al link oficial de la ONPE

ONPE: así puedes consultar tu local de votación incluso con DNI vencido. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

A poco menos de un mes de las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el próximo 12 de abril, conocer el local de votación se ha convertido en una de las principales consultas de los ciudadanos. Este proceso permitirá a millones de peruanos participar en la jornada electoral a nivel nacional y en el extranjero.

En ese contexto, surge una duda frecuente: si es posible verificar dónde votar o incluso sufragar con el DNI vencido. Por ello, aquí repasamos el procedimiento oficial para consultar esta información y las disposiciones vigentes sobre el uso del documento de identidad.

Puedes perder tu local de votación cerca a tu casa: ¿Cómo evitarlo?

Consulta de local de votación y uso del DNI vencido

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha habilitado una plataforma virtual para que los ciudadanos puedan conocer su local de votación, número de mesa y orden de participación. Este sistema permite acceder a todos estos datos ingresando únicamente el número de DNI.

Además, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) autorizó de manera excepcional el uso del DNI vencido para estas elecciones. La medida rige hasta el mismo 12 de abril de 2026 y busca garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

Inicialmente, se exigía contar con un documento vigente; sin embargo, ante la alta demanda de renovaciones, se adoptaron medidas para permitir el sufragio con DNI vencido en este proceso electoral.

ONPE habilitará desde el 23 de noviembre la plataforma para elegir hasta tres locales de votación. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Paso a paso para saber dónde votar

Para consultar tu local de votación, sigue estos pasos:

Ingresa a la página oficial de la ONPE. Ubica la opción “Consulta tu local de votación” o ingresa a este link: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio Introduce tu número de DNI. Completa el código de verificación solicitado. Haz clic en “consultar” para ver tus datos.

La plataforma mostrará la dirección exacta del local, el número de mesa y si has sido designado como miembro de mesa, información clave para el día de la votación.

ONPE habilita portal para conocer tu local de votación en las elecciones 2026. (Foto: Captura web: ONPE)

Recomendaciones antes de la jornada electoral

Las autoridades electorales recomiendan realizar esta consulta con anticipación, ya que los locales pueden variar respecto a procesos anteriores. Esto permite evitar retrasos o confusiones el día de los comicios.

Asimismo, verificar esta información no solo facilita el proceso de votación, sino que también ayuda a cumplir con una obligación cívica. El voto es obligatorio para ciudadanos hasta los 70 años, por lo que no participar puede implicar sanciones económicas.

En ese sentido, ingresar al enlace oficial de la ONPE y confirmar el local de votación es un paso clave en la recta final hacia las Elecciones Generales 2026.

Reniec confirma inclusión de nuevos electores en padrón para las Elecciones Generales 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Reniec)

Menos del 10% de miembros de mesa se capacitó

Solo el 6% de los miembros de mesa designados para las elecciones generales de 2026 ha recibido capacitación, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta cifra resulta baja considerando que falta menos de un mes para los comicios y que el adecuado entrenamiento de los responsables de mesa es clave para garantizar la transparencia y la eficiencia durante la jornada electoral.

La ONPE informó que se han intensificado las convocatorias y campañas informativas para motivar la participación de los miembros sorteados, quienes tienen la obligación de cumplir con este deber cívico. La entidad destacó que la capacitación presencial y virtual busca asegurar que los participantes conozcan sus funciones, los procedimientos de votación y las medidas de seguridad establecidas para el proceso.

Capacitación electoral 2026: ONPE activa cursos virtuales para miembros de mesa y personeros. (Foto: ONPE)

La baja asistencia a las jornadas de formación preocupa a las autoridades electorales, ya que podría afectar el desarrollo normal de las mesas de sufragio el día de la elección. La ONPE reiteró el llamado a los miembros designados a completar la capacitación lo antes posible, recordando que la inasistencia puede derivar en sanciones y multas establecidas por la ley.