Perú

Solo el 6% de miembros de mesa se ha capacitado, pese a que falta menos de un mes para las Elecciones 2026

El organismo electoral recordó que están habilitadas las capacitaciones en línea y que se realizarán jornadas presenciales los días 29 de marzo y 5 de abril en todo el país

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Capacitación de miembros de mesa
Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)

A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, previstas para el 12 de abril, el proceso de preparación de los miembros de mesa registra un avance limitado. Según informó RPP, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que únicamente el 6% de los ciudadanos sorteados ha participado en las capacitaciones hasta la fecha.

Este porcentaje, correspondiente al corte del 17 de marzo, refleja el nivel inicial de cumplimiento de una de las etapas clave del proceso electoral. Los miembros de mesa son responsables de instalar, conducir y cerrar las mesas de votación, por lo que su preparación resulta fundamental para el desarrollo de la jornada.

Capacitación electoral 2026: ONPE activa
Capacitación electoral 2026: ONPE activa cursos virtuales para miembros de mesa y personeros. (Foto: ONPE)

ONPE exhorta a ciudadanos a capacitarse

Frente a este escenario, la ONPE reiteró su llamado a los ciudadanos designados para que completen su capacitación en los días previos a los comicios. “Invitamos a todos los miembros de mesa a que se capaciten; pueden hacerlo de manera virtual o asistir a las capacitaciones presenciales”, señaló el vocero de la institución, expresó Pablo Hartill, vocero de la institución.

De acuerdo con RPP, la entidad ha dispuesto dos modalidades de formación para facilitar el acceso: una plataforma virtual y sesiones presenciales en distintos puntos del país. Estas alternativas buscan adaptarse a las condiciones de disponibilidad de los ciudadanos convocados.

ONPE advierte bajo avance en
ONPE advierte bajo avance en capacitación de miembros de mesa a menos de un mes de comicios. (Foto: Agencia Andina)

Jornadas presenciales y plazo de capacitación

En esa línea, la ONPE ha programado dos fechas clave para reforzar la participación: el 29 de marzo y el 5 de abril, cuando se desarrollarán jornadas presenciales de capacitación a nivel nacional. Se espera que en estas sesiones se incremente significativamente el número de ciudadanos preparados.

El periodo de capacitación se inició el 26 de febrero y se extenderá hasta el 11 de abril, un día antes de las elecciones. Durante este tiempo, los miembros de mesa pueden acudir a oficinas descentralizadas y a locales habilitados en diversas regiones del país.

Elecciones 2026: no asistir como
Elecciones 2026: no asistir como miembro de mesa implicará una multa de S/275, advierten autoridades. (Foto: Agencia Andina)

Proyección de avance y acceso a información

La ONPE proyecta que el porcentaje de ciudadanos capacitados aumente conforme se acerquen las fechas establecidas para las sesiones presenciales. El organismo considera que estas actividades permitirán fortalecer el desempeño de los miembros de mesa durante la jornada electoral.

Asimismo, los ciudadanos pueden consultar la relación de locales, horarios y puntos de capacitación a través de los canales oficiales de la ONPE. Esta información busca facilitar el acceso a las sesiones y promover una mayor participación en el proceso de preparación.

ONPE fija plazo para declaración
ONPE fija plazo para declaración de ingresos y gastos de campaña electoral. (Foto: Agencia Andina)

Elecciones 2026: ¿cuál es mi local de votación?

La ONPE ha implementado el sistema “Consulta tu local de votación”, que permite a los ciudadanos conocer el lugar exacto donde deberán sufragar en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. Para acceder a esta información, los electores solo necesitan ingresar su número de DNI en la web oficial https://consultaelectoral.onpe.gob.pe. El sistema muestra la dirección del local, la mesa de votación y el número de orden, además de informar si el ciudadano ha sido designado miembro de mesa.

La ONPE informó que 200 locales de votación han sido reubicados, por lo que recomienda revisar la asignación hasta dos días antes de la jornada electoral, incluso para quienes eligieron previamente su local. Desde el cierre del registro, los ciudadanos que realizaron la solicitud ya comenzaron a recibir notificaciones con la confirmación de su local asignado.

La plataforma web de ONPE
La plataforma web de ONPE permite a los ciudadanos consultar su local de votación y si son miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, facilitando la participación electoral. (ONPE)

El proceso de consulta busca evitar desplazamientos innecesarios y confusiones el día de los comicios. Además, la ONPE ha puesto en marcha una plataforma adicional para verificar la designación como miembro de mesa, con la información disponible tanto en la web como por correo electrónico. La institución exhorta a la población a consultar el sistema antes del domingo 12 de abril, a fin de garantizar una participación informada y ordenada.

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