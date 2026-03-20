¿Todavía tienes DNI azul? Reniec facilita inscripción y renovación de DNI electrónico hasta fin de año (Composición: Infobae)

Si aún cuentas con el DNI azul, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha extendido la campaña nacional que facilita la inscripción y renovación del DNIe en todo el país. Esta medida permitirá que tanto adultos como menores de edad puedan acceder al documento digital bajo condiciones administrativas y costos regulados, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.

El DNI azul, emitido desde el año 1996 y reemplazado paulatinamente por el DNIe desde 2013, continúa vigente para trámites civiles y electorales. No obstante, el Reniec recomienda su actualización debido a que el DNIe incorpora ventajas tecnológicas como la firma digital y una mayor seguridad en la autenticación de identidad. De acuerdo con la entidad, más de 8.43 millones de peruanos aún utilizan el DNI azul, lo que presenta un desafío para la modernización de los registros civiles.

El proceso de cambio del DNI azul al DNIe puede realizarse en cualquier agencia del Reniec a nivel nacional, presentando el documento vigente y cumpliendo con los requisitos establecidos. El trámite requiere un pago que es igual al del DNI Convencional, conforme lo indica el Texto único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad.

Trámites de duplicado y renovación del DNI se podrán pagar fácilmente a través de Yape. - Crédito Andina/Oscar Farje

¿Cuánto cuesta tramitar el DNI Electrónico?

El Reniec aprobó la ampliación de la campaña nacional de masificación del DNI Electrónico (DNIe), tanto para mayores como para menores de edad, hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta extensión se oficializó mediante la Resolución Jefatural N.º 000031-2026/JNAC/RENIEC, la cual dispone la aplicación del costo estándar del DNI Convencional según el TUPA para los procedimientos de inscripción, renovación, rectificación de datos y duplicado.

La campaña, originalmente establecida por la Resolución Jefatural N.º 000144-2025/JNAC/RENIEC, fue ampliada en diciembre de 2025 y ratificada a inicios de 2026. Las áreas responsables de la implementación incluyen la Dirección de Registros de Identificación, la Dirección de Servicios Registrales y la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social, en conjunto con las oficinas técnicas y administrativas del Reniec.

Esto es lo que te cuesta sacar el DNI electrónico, que será el único que se podrá acceder en junio, según jefa del Reniec. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Reniec

De acuerdo con el TUPA vigente, el costo para la expedición o renovación del DNIe es de S/ 41 para adultos y S/ 16 para menores de edad, manteniéndose estos valores durante la campaña. El Reniec busca con esta medida fomentar la migración al documento electrónico, fortalecer la seguridad de los datos y facilitar el acceso a servicios digitales.

Jóvenes que cumplen 18 años antes del 12 de abril podrán votar

Los peruanos que cumplan 18 años hasta el 12 de abril de 2026, fecha de las próximas Elecciones Generales, podrán ejercer su derecho al voto, ya que han sido incorporados en el padrón electoral. Según el Reniec, el cierre del padrón se realizó el 14 de octubre de 2025 y esto garantiza la inclusión de estos jóvenes en la lista de electores, aunque la actualización de su documento no necesariamente se refleje en la lista el día de la votación.

Datos proporcionados por el Reniec señalan que, al cierre del padrón, 103.827 ciudadanos tenían su DNI con la foto de menor de edad. Entre ese día y el 27 de febrero de 2026, 33.624 personas realizaron la actualización de su documento con una nueva fotografía. La Oficina Nacional de Procesos Electorales utilizará esta información para la elaboración de los materiales electorales.

El DNI de mayor de edad puede obtenerse desde los 17 años, lo que permite a los jóvenes acceder a derechos ciudadanos y participar en procesos electorales. Tras el trámite, el documento puede recogerse en la agencia seleccionada, previa verificación del estado del trámite en la web oficial del Reniec.

Elecciones 2026: no asistir como miembro de mesa implicará una multa de S/275, advierten autoridades. (Foto: Agencia Andina)

Jóvenes pueden actualizar su DNI desde los 17 años

La actualización del DNI amarillo por el de mayor de edad es un requisito indispensable para quienes cumplen 18 años, en períodos electorales. El Reniec señala que los ciudadanos pueden iniciar este proceso desde los 17 años, agilizando así su inclusión en el padrón y el ejercicio pleno de sus derechos civiles.

Durante el último ciclo electoral, el Reniec registró que más de 33.600 jóvenes realizaron la renovación de su DNI de menor a mayor de edad entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Este flujo de trámites responde a la política institucional de facilitar el acceso al documento electrónico y garantizar la actualización de los datos en el sistema nacional de identificación.

Los ciudadanos que ya gestionaron la renovación pueden consultar si su documento está listo para ser recogido a través del portal oficial del Reniec. La entidad publica cada viernes la lista de agencias habilitadas para la entrega, lo que asegura la cobertura nacional y la atención a los usuarios.