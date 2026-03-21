Noveno retiro AFP en 2026: Presentan cuarto proyecto de acceso a hasta S/22.000

El nuevo retiro de AFP, de aprobarse, sería igual al séptimo y octavo: de 4 UIT y para todos los afiliados. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Nuevo retiro de AFP sigue ganando fuerza en el Congreso de la República. Otra bancada más busca que se valide el noveno acceso a las pensiones privadas para todos los afiliados, tan solo a dos meses de que haya acabado el octavo.

El pedido sigue siendo el mismo: que los afiliados puedan sacar hasta 4 UIT (equivalentes a S/22.000 para este 2026) de sus fondos de pensiones en armadas de cuatro UIT). Así, con la última iniciativa ahora suman cuatro proyectos de ley en el Congreso.

Primer proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por Américo Gonza Castillo de Perú Libre el 12 de febrero

Segundo proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Darwin Espinoza Vargas de Podemos Perú el 18 de febrero

Tercer proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Alfredo Pariona Sinche de Bancada Socialista el 23 de febrero

Cuarto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Miguel Ángel Ciccia Vásquez de Renovación Popular, el 20 de marzo.

Miguel Ciccia de Renovación Popular presenta el cuarto proyecto para retiro de pensiones. - Crédito Congreso

Lo que dice el proyecto

“La presente ley tiene por objeto autorizar, de manera extraordinaria y facultativa, a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) a disponer de una parte de los fondos acumulados en sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC), hasta por un monto máximo equivalente a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias (UIT)”, señala el texto del proyecto.

Esto quiere decir que todos “los afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán solicitar el retiro extraordinario de sus fondos hasta por el monto máximo señalado (...), sin restricción alguna respecto del tipo de fondo en el que se encuentren afiliados”.

Así, el retiro es facultativo y voluntario, y podrá ser solicitado por los afiliados conforme al procedimiento que establezca la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en atención a la titularidad que los afiliados mantienen sobre los recursos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización.

El proceso no sería realmente tan diferente que los últimos que han sido aprobados en los últimos años, que entregaban una UIT cada mes.

El octavo retiro AFP estuvo vigente hasta enero de 2026. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

El procedimiento de desembolso

De esta manera, el desembolso de los fondos autorizados se realizaría de manera gradual conforme al siguiente orden, ya usual:

Primer desembolso: Hasta una (1) UIT, dentro de los treinta (30) días calendario de presentada la solicitud

Segundo desembolso: Hasta una (1) UIT, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al primer desembolso

Tercer desembolso: Hasta una (1) UIT, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al segundo desembolso

Cuarto desembolso: Hasta una (1) UIT, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al tercer desembolso.

Sin embargo, esta vez “los afiliados podrán desistir del retiro de los desembolsos pendientes en cualquier momento”, según busca cambiar el propuesta. También el texto aclara que “los montos retirados no serán considerados como renta ni estarán sujetos a retención tributaria”.