Perú

Estos son los seguros a los que puedes acceder por ser afiliado a una AFP

Conoce las coberturas que contempla el Sistema Privado de Pensiones para los afiliados que realizan aportes y cómo estas pueden brindar respaldo económico ante invalidez, fallecimiento o gastos funerarios

Guardar
Estas protecciones están vigentes siempre
Estas protecciones están vigentes siempre que el afiliado continúe realizando aportes activos al sistema. Foto: difusión

Aunque para muchos trabajadores las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están vinculadas principalmente con el ahorro destinado a la jubilación, el sistema también contempla coberturas que brindan respaldo frente a situaciones inesperadas. Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) cuentan con seguros que pueden proteger tanto su estabilidad económica como la de sus familiares ante eventos como la invalidez o el fallecimiento.

De acuerdo con Joel Boza, gerente de Operaciones del Afiliado en Prima AFP, estas coberturas se encuentran disponibles mientras el afiliado realice aportes de manera activa al sistema. En ese escenario, el trabajador puede acceder a distintos beneficios que buscan brindar apoyo financiero cuando ocurre una contingencia que afecta su capacidad de generar ingresos o impacta a su entorno familiar.

Seguro de invalidez

“El principal seguro al que accede un afiliado activo es el Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio, el cual se financia a través de una prima incluida en el aporte mensual”, explica el experto.

Dentro de este esquema se encuentra el seguro de invalidez, que se activa cuando el afiliado sufre una incapacidad permanente, ya sea total o parcial, producto de una enfermedad o de un accidente. Si se cumplen los requisitos establecidos por el sistema, el trabajador puede acceder a una pensión.

Este ingreso busca reemplazar, al menos en parte, el dinero que la persona dejaría de percibir al no poder continuar trabajando debido a su condición. Para acceder al beneficio, el caso debe pasar por un proceso de evaluación conforme a las normas del sistema previsional.

El seguro de invalidez, que
El seguro de invalidez, que entra en vigencia cuando el afiliado presenta una incapacidad permanente, sea esta total o parcial. Foto: AFP Habitat

Seguro de sobrevivencia

Otra de las coberturas previstas en el sistema está orientada a proteger a la familia del afiliado en caso de fallecimiento. Cuando ocurre esta situación, el seguro puede otorgar una pensión mensual a los beneficiarios que establece la normativa.

Entre quienes pueden acceder a este beneficio se encuentran el cónyuge o conviviente, los hijos menores de edad y aquellos que tengan una invalidez permanente. También se consideran a los hijos que continúan estudios superiores hasta los 28 años, siempre que cumplan con las condiciones requeridas.

En determinadas circunstancias, los padres del afiliado también pueden recibir esta pensión si se demuestra que dependían económicamente de él. De esta manera, el sistema busca garantizar un soporte económico para el entorno familiar tras la pérdida del aportante.

Cobertura de gastos de sepelio

El seguro también contempla la cobertura de los gastos funerarios cuando fallece el afiliado. Este beneficio puede gestionarse a través de un reembolso a los familiares que asumieron el pago o mediante el desembolso directo a la empresa funeraria.

El procedimiento depende de las disposiciones establecidas por la AFP y la compañía aseguradora encargada de brindar la cobertura. En cualquier caso, el objetivo es aliviar la carga económica que suele surgir en ese tipo de circunstancias.

El seguro también incluye la
El seguro también incluye la cobertura de los gastos de sepelio en caso de fallecimiento del afiliado. Foto: Áltima

Estas protecciones están disponibles para quienes cumplen con las condiciones exigidas por el sistema, entre ellas mantener aportes activos y alcanzar el número mínimo requerido. Además, en los casos de invalidez, se debe realizar la evaluación correspondiente para determinar el acceso al beneficio.

“Hay que recordar que, en caso el afiliado deje de aportar por un periodo prolongado, puede perder la cobertura del seguro, aunque su fondo acumulado en la AFP sigue siendo de su propiedad” finaliza Boza.

Especialistas señalan que conocer estas coberturas permite a los afiliados comprender mejor los beneficios asociados al sistema previsional. Asimismo, recomiendan mantener actualizada la información personal y la de los beneficiarios para evitar inconvenientes si se requiere activar alguna de estas protecciones.

Temas Relacionados

AFPsegurosperu-economia

Más Noticias

Doña Peta sorprende con reacción tras ruptura de Paolo Guerrero y Ana Paula

La madre del ‘Depredador’ fue contactada por televisión luego de que la modelo brasileña confirmara el fin de su relación. ¿Qué dijo?

Doña Peta sorprende con reacción

Relámpagos y truenos sorprenden a vecinos de Lima Este: actividad eléctrica fue visible desde Chosica, Chaclacayo y Huaycán durante la noche

El fenómeno sorprendió a residentes, donde no es frecuente observar actividad eléctrica. Algunos vecinos reaccionaron con preocupación ante el cambio repentino del clima

Relámpagos y truenos sorprenden a

Reniec anuncia jornadas extraordinarias el 7 y 8 de marzo para entregar DNI electrónico tras demoras provocadas por fallas en el sistema

Las demoras registradas el jueves en el sistema de Reniec obligaron a cientos de personas a esperar durante horas en largas filas para recoger su DNI electrónico. Usuarios expresaron su malestar por las dificultades ocasionadas en la entrega del documento

Reniec anuncia jornadas extraordinarias el

Cienciano clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: derrotó 5-4 en penales a Melgar en Cusco

Tras igualar 1-1 en los 90 minutos, ambos equipos tuvieron que definir la llave en los remates desde los 12 pasos. El ‘papá’ conocerá a sus rivales el próximo jueves 19 de marzo

Cienciano clasificó a fase de

Darinka Ramírez muestra la buena relación entre su pareja y la hija de Jefferson Farfán: “Dulce espera en familia”

La influencer evidenció la buena relación entre su pareja Sebastián González y la hija que tuvo con el exfutbolista en una emotiva sesión de fotos.

Darinka Ramírez muestra la buena
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí regresa al Congreso

José Jerí regresa al Congreso y se pronuncia por crisis de GNV: “Gobierno debe proponer plan de reactivación energética”

Kira Alcarraz niega agresión a fiscalizador del SAT, pese a denuncia y video: “Jamás lo he golpeado”

César Acuña a Rafael López Aliaga: “Ninguno que ha encabezado las encuestas gana, y eso se va a repetir”

José María Balcázar pide suspender juicio por difamación hasta culminar su mandato: audiencia estaba programada para mañana, viernes 6 de marzo

Ministro de Energía actúa con “cero sensibilidad” y “desatino” ante emergencia en ducto de Camisea, señala Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Doña Peta sorprende con reacción

Doña Peta sorprende con reacción tras ruptura de Paolo Guerrero y Ana Paula

Darinka Ramírez muestra la buena relación entre su pareja y la hija de Jefferson Farfán: “Dulce espera en familia”

Brunella Torpoco, Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Paula Arias preparan el junte salsero más esperado en Lima

Flavia Laos revela que no tiene planes de colaborar con Leslie Shaw: "Estoy colaborando con internacionales ahorita"

Magaly Medina sobre investigar políticos: “Me encerraron haciendo farándula, imagínense si hago política”

DEPORTES

Cienciano clasificó a fase de

Cienciano clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: derrotó 5-4 en penales a Melgar en Cusco

Golazo de Alejandro Ramos, incursionando en ataque, para el empate de Melgar ante Cienciano por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Gol de Kevin Becerra para abrir la cuenta en Cienciano vs Melgar por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Equipo peruano de esgrima conquista histórica medalla de bronce en el Panamericano de damas por equipos disputado en Bogotá

Facundo Morando despierta el interés de Fluminense y podría dejar Alianza Lima para dirigir en la Superliga Brasileña