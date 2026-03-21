Ni Baby Yoda ni Chilindrina: Indecopi pide a candidatos no usar personajes con derecho de autor

Piden a políticos que no usen personajes con derecho de autor. Estos son los más sonados. - Crédito Composición Infobae/Facebook

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) alerta que han detectado presuntos casos de candidatos a estas elecciones 2026, que tendrán lugar el domingo 12 de abril, que usan personajes, canciones y otras obras con derecho de autor durante su campaña.

Infobae Perú pudo revisar algunos casos. El más sonado en redes sociales solo ocurrió hace unos días, cuando un video hecho con IA —que en ocasiones también ‘licua’ diferentes contenidos protegidos por derecho sin pagar por esto— mostraba a Baby Yoda (Grogu) haciendo referencia a Mirtha Vásquez, candidata al senado por Ahora Nación que usa también ella misma el personaje, intervenido con un cerquillo, en su campaña (el video no está confirmado que sea de su autoría).

Asimismo, el Indecopi revela, si bien no ha confirmado que se encuentra revisando estos casos para aplicar alguna multa, sí ha pedido a los candidatos que respeten el derecho de autor. Al mismo tiempo, también la entidad sacó un video realizado con apoyo de inteligencia artificial informando sobre esto.

Mirtha Vasquez inclusive buscaba vender llaveros con el personaje protegido por derechos de autor. - Crédito Captura de TikTok

Indecopi en contra de uso no autorizado de derechos de autor

“Ante la difusión de presuntos casos de candidatos que estarían utilizando personajes y otros contenidos creativos protegidos sin la debida autorización en su propaganda electoral, el Indecopi exhorta a los partidos políticos y postulantes a respetar los derechos de autor durante la campaña para las Elecciones Generales 2026″, resaltó la entidad.

Asimismo, la institución recordó que el uso de obras musicales, imágenes, audiovisuales, textos, personajes y otros contenidos creativos requiere la autorización previa de sus titulares o de las sociedades de gestión colectiva que los representan, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú (artículo 2, numeral 8) y en el Decreto Legislativo 822 – Ley sobre el Derecho de Autor.

También el Indecopi, a través de la Dirección de Derecho de Autor, precisó que el uso no autorizado de obras protegidas vulnera los derechos de los creadores, artistas y productores, y puede generar sanciones administrativas y penales.

Indecopi resalta que el uso de personajes sin respetar el derecho de autor no está autorizado. - Crédito Google Maps

“Además, advirtió que este tipo de prácticas afecta el respeto a la creatividad y al trabajo de quienes desarrollan estas obras. En ese sentido, recordó que los partidos políticos y candidatos pueden gestionar las autorizaciones necesarias a través de las sociedades de gestión colectiva que representan a autores, intérpretes o ejecutantes, productores fonográficos, audiovisuales y artistas visuales”, apuntaron.

Ya ha habido un caso anterior

Como se sabe, en esta campaña no solo Mirtha Vásquez ha usado a Baby Yoda de Star Wars (Disney) en sus publicaciones de campaña en redes (inclusive, en un video ya eliminado, promocionaba llaveros de este personaje con el diseño intervenido por un cerquillo). También está el caso de la Lía Valderrama, de Venceremos, quien realiza campaña en mercados caracterizada como La Chilindrina y con un muñeco grande representando a este personaje.

Si bien un caso grande podría ser el de Rafael López Aliaga, este podría incluirse dentro de lo resaltado por Indecopi solo si en esta campaña ha usado la imagen del personaje Porky de Looney Tunes.

“Cabe recordar que, en 2021, la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi sancionó a una agrupación política con una multa de 6.43 UIT y el pago de US$ 7500 por concepto de remuneraciones devengadas, por infringir los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública de una obra musical utilizada sin autorización en un video promocional”, reveló el Indecopi.