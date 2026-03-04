Perú

Mirtha Vásquez vende llaveros de Baby Yoda para financiar su campaña electoral y usuarios le advierten: “Te va a caer Indecopi”

La exprimera ministra y candidata al Senado por Ahora Nación inició una campaña de financiamiento electoral con la venta de llaveros por 15 soles. La iniciativa generó controversia en redes sociales por el uso de un personaje protegido por derechos de autor

Mirtha Vásquez lanzó la venta
Mirtha Vásquez lanzó la venta de llaveros de Baby Yoda para recaudar fondos destinados a su campaña al Senado

La exprimera ministra y candidata al Senado por Ahora Nación, Mirtha Vásquez, lanzó este martes una campaña de recaudación de fondos mediante la venta de llaveros con la imagen de Baby Yoda, personaje perteneciente a la franquicia Star Wars.

En un video publicado en su cuenta de X, antes Twitter, Vásquez informó que estos llaveros se ofrecen a 15 soles con el objetivo de cubrir gastos electorales. La iniciativa generó numerosas reacciones en la red social, donde varios usuarios señalaron posibles infracciones de derechos de propiedad intelectual.

En la grabación, la exjefa de Gabinete durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) mostró el producto y detalló la finalidad de la propuesta. “¿Quieres adquirir un llavero de Baby Yoda a mi estilo? Con tan solo 15 soles puedes ayudarnos a sostener nuestra campaña con solidaridad y organización”, afirmó.

“Lo estamos ofreciendo por campaña y para solventar nuestros gastos porque tenemos realmente una campaña basada en solidaridad y en transparencia. Así que si quieres colaborar con nosotros, puedes adquirir este lindo llavero a un precio módico y solo tienes que marcar el ‘Yodafono’, así que plinea y que la fuerza nos acompañe”, añadió.

Vásquez previamente posó junto a
Vásquez previamente posó junto a la congresista Susel Paredes

Vásquez precisó que quienes deseen participar deben realizar el pago al número 984798474 y enviar nombres, apellidos y documento de identidad. Diversos usuarios advirtieron sobre las consecuencias legales por el uso de la imagen de un personaje protegido por derechos de autor.

“Te va a caer Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual)”, “La inversión de esta candidata debe ser astronómica como para poder pagar la licencia a Disney”, “Indecopi, ¿no hay infracción a la propiedad intelectual aquí?”, “Imagino que tendrás autorización de Disney para comercializar productos con sus personajes y que estarás pagando los impuestos correspondientes por cada venta”, son algunos comentarios que se despliegan en la publicación.

Baby Yoda es el nombre popular de “The Child” o “Grogu”, personaje ficticio de la serie ‘The Mandalorian’ (parte del universo de Star Wars), producida por Lucasfilm y estrenada en Disney+ en noviembre de 2019.

Los llaveros se ofrecen a
Los llaveros se ofrecen a 15 soles y la compra se gestiona a través de un número telefónico, solicitando datos personales del comprador

Desde que Disney adquirió Lucasfilm en 2012, todos los personajes, nombres y productos vinculados a Star Wars y sus derivados, incluyendo “The Mandalorian” y Baby Yoda, constituyen propiedad intelectual de Disney. Además, los nombres ‘Yoda’, ‘The Child’ y ‘Grogu’ están registrados como marcas comerciales por la compañía.

Solo las empresas con licencia oficial de Disney pueden fabricar y vender productos o juguetes de este tipo. Entre las compañías autorizadas figuran Hasbro, Mattel, Funko y Build-A-Bear. La venta de artículos sin permiso puede derivar en acciones legales y el retiro de productos en plataformas como Etsy y eBay.

Previamente, Vásquez había compartido una fotografía junto a la congresista Susel Paredes, quien utiliza el sobrenombre ‘Tía Labubu’ en alusión al personaje de colección creado por el ilustrador hongkonés Kasing Lung, integrante de la serie “The Monsters”, inspirada en la mitología nórdica.

