Perú acelera en inteligencia artificial con la adopción de agentes con IA: cuál es la tendencia en 2026

El desafío para este año no será incorporar nuevas herramientas, sino escalarlas con talento especializado, datos de calidad e infraestructura

Empresas peruanas aún se encuentran
Empresas peruanas aún se encuentran en plena adopción de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de inteligencia artificial (IA) en el mercado peruano atraviesa una fase de expansión acelerada y ya se perfila como un factor determinante de competitividad empresarial para 2026.

Un reciente informe del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, ubica al Perú entre las economías con mayor dinamismo relativo en incorporación de esta tecnología, impulsado por mejoras en conectividad, mayor disponibilidad de datos y un ecosistema digital más maduro.

El estudio sitúa al país dentro del grupo de países denominados “Adoptantes”, es decir, aquellos que aún no lideran en desarrollo tecnológico, pero que registran una rápida integración de soluciones basadas en IA en sectores productivos clave.

Un informe revela que Perú
Un informe revela que Perú aún se encuentra en plena adopción de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta categoría refleja un momento de transición: la inteligencia artificial está dejando de ser una herramienta experimental para convertirse en parte estructural de las operaciones empresariales.

Según explicó María Eugenia Basauri, country Manager de SONDA Perú, el país atraviesa una etapa decisiva en la que las organizaciones comienzan a pasar “de la prueba piloto a la integración estratégica” de la IA. En sectores como banca, retail, telecomunicaciones, minería y servicios, ya se utilizan soluciones inteligentes para optimizar procesos, fortalecer la gestión de riesgos y mejorar la experiencia del cliente.

Este cambio marca un giro relevante frente a años anteriores, cuando la adopción tecnológica estaba centrada principalmente en digitalización básica. Hoy, el foco se traslada hacia la automatización avanzada, la analítica predictiva y la toma de decisiones basada en datos.

Uno de los principales pasos
Uno de los principales pasos que deben dar las empresas peruanas es la automatización con la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal reto para 2026 ya no será probar herramientas de inteligencia artificial, sino escalarlas de forma sostenible dentro de las organizaciones. El informe advierte que el verdadero salto competitivo dependerá de consolidar capacidades propias, especialmente en investigación, formación de talento especializado e infraestructura tecnológica con alto poder de procesamiento.

La diferencia entre las empresas que lideren esta transformación y aquellas que queden rezagadas estará en la velocidad y profundidad con que integren la IA en sus procesos críticos de negocio.

Empresas peruanas aún se encuentran
Empresas peruanas aún se encuentran adoptando la IA.

Qué deben considerar las empresas para integrar la IA con éxito

Especialistas coinciden en que la adopción efectiva de inteligencia artificial exige una estrategia integral. Estas son las cinco dimensiones clave que las organizaciones deben abordar:

  1. Transformación del modelo operativo. La IA debe incorporarse en los procesos centrales —finanzas, logística, atención al cliente o gestión de riesgos— y no tratarse como un proyecto aislado. Las empresas que integran la tecnología en su operación diaria logran mejoras sostenidas en productividad y eficiencia.
  2. Gobernanza y calidad de los datos. El rendimiento de los algoritmos depende directamente de la calidad de la información utilizada. Contar con datos integrados, protegidos y bien gestionados reduce sesgos, mejora la precisión de los análisis y fortalece la toma de decisiones estratégicas.
  3. Desarrollo de talento e investigación. No basta con adquirir plataformas tecnológicas. Es necesario formar equipos interdisciplinarios con capacidades en ciencia de datos, aprendizaje automático y analítica avanzada. La inversión en capacitación y colaboración entre áreas será clave para escalar soluciones.
  4. Infraestructura y arquitectura tecnológica adecuada. La inteligencia artificial requiere entornos de cómputo robustos, almacenamiento escalable y sistemas seguros. Modelos híbridos y multicloud permiten soportar cargas de trabajo complejas sin comprometer la continuidad operativa.
  5. Medición del impacto en el negocio. Las empresas más avanzadas ya evalúan la IA con indicadores concretos: reducción de costos, incremento de ingresos, mitigación de riesgos y mejora en la experiencia del cliente. La tecnología deja de medirse por innovación y pasa a evaluarse por resultados.
Las recomendaciones para que las
Las recomendaciones para que las empresas peruanas puedan adoptar la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio estructural en el mercado tecnológico

Las proyecciones indican que el mercado peruano de tecnologías de la información continuará expandiéndose en los próximos años, impulsado por la necesidad de automatizar procesos y competir en entornos cada vez más digitalizados.

Sin embargo, los analistas coinciden en que el liderazgo no dependerá únicamente de cuánto inviertan las organizaciones en tecnología, sino de su capacidad para integrarla con visión estratégica.

En este nuevo escenario, la inteligencia artificial se consolida como un habilitador transversal del crecimiento empresarial. El desafío ya no es adoptarla, sino convertirla en una ventaja competitiva sostenible mediante talento, datos confiables y una implementación alineada a los objetivos del negocio.

