“Cusco te repudia”: protestas y gritos contra Rafael López Aliaga marcan su mitin bajo resguardo policial

Rafael López Aliaga realizó un mitin en Cusco bajo estricta seguridad y presencia de manifestantes que protestaron en la plaza de San Sebastián, mostrando su rechazo con gritos y pancartas

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, realizó este sábado un mitin en Cusco, rodeado de protestas y un fuerte despliegue policial debido a la presencia de manifestantes congregados en las inmediaciones de la plaza de San Sebastián.

Imágenes difundidas por medios locales, como el diario digital Cusco en Portada, mostraron a un grupo de ciudadanos rodeado por al menos medio centenar de efectivos policiales, mientras expresaban su rechazo al candidato con gritos, pancartas y consignas.

“Es una vergüenza que haya grupos de cusqueños, unos pocos, porque la mayoría han sido traídos, qué esté recibiendo a un mafioso que tiene encarecido el servicio turístico. Imagínense que pagar un tren cueste más caro que el ingreso al propio Machu Picchu”, declaró uno de los jóvenes presentes.

Varios de los manifestantes portaban carteles con frases como “Porky, Cusco te repudia” o “Devuelve los hoteles, paga tus impuestos”, luego de que el diario La República informara, con confirmación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que una empresa vinculada al exalcalde de Lima mantiene una deuda de S/13 millones.

Durante el evento, López Aliaga defendió su trayectoria empresarial y su vínculo con Cusco

“Las mafias del país se han repartido este gobierno. Hablamos de Rafael López Aliaga, (César) Acuña y el fujimorismo. Son culpables directos de la crisis política y económica de este país”, manifestó otro asistente.

“El Cusco se hace respetar contra esos racistas y clasistas”, apuntó otro de los asistentes, en alusión a declaraciones previas del aspirante presidencial sobre las protestas antigubernamentales de fines de 2022 e inicios de 2023, que resultaron en más de 60 muertos y cientos de heridos.

Durante el mitin, que registró escasa concurrencia según reportes, el candidato presidencial inició su discurso afirmando que Cusco marcó su vida.

“Vine el año 92, ya con mi plata, ya era millonario. El año 92 ya tenía mi dinero ganado desde los 15 años que vengo trabajando. El año 92 ya tenía suficiente dinero para jubilarme, pero dije: ‘no, voy a Cusco porque Cusco necesita un empresario, necesita un gerente, necesita una persona que invierta más de mil millones de dólares’. Y esa persona es Rafael López Aliaga”, afirmó.

Según la última encuesta de Datum Internacional, López Aliaga registra un 10,0% de intención de voto, por debajo de Keiko Fujimori (10,7%)

López Aliaga fundó en 1990 y presidió el directorio de Perurail, una de las dos únicas compañías —junto con Inca Rail— que operan en la vía hacia la ciudadela inca de Machu Picchu, concesionada a Ferrocarril Transandino (FTSA).

En diciembre del año pasado, dos trenes de ambas protagonizaron una colisión frontal a la altura del kilómetro 94,4 del Pampacahua, un sector de difícil acceso donde únicamente pasan los rieles en paralelo al río Vilcanota.

Sondeo

Según la última encuesta de Datum Internacional, López Aliaga registra un 10,0% de intención de voto, mientras que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, encabeza las preferencias electorales con un 10,7%. En el tercer lugar, Alfonso López Chau (Ahora Nación) cuenta con 5,5%, seguido por César Acuña (Alianza para el Progreso) con 5,2% y Carlos Álvarez (País para Todos) con 5,0%.

En las posiciones siguientes aparece Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, con 4,2%. Más abajo figuran Yonhy Lescano, de Acción Popular, con 2,6%; Martín Vizcarra, de Perú Primero, con 2,3%; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 1,9%; George Forsyth, de Somos Perú, con 1,8%; Ricardo Belmont, del Partido Cívico OBRAS, con 1,4%; y José Luna Gálvez, de Podemos Perú, con 1,3%.