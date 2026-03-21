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Melissa Paredes y Ximena Dávila son presentadas con las nuevas conductoras de ‘Estás en todas’, junto a Jaime ‘Choca’ Mandros

Con su incorporación como conductora de ‘Estás en todas’, la actriz asume un nuevo reto profesional en la televisión, consolidando su presencia en América TV y sumándose a un equipo que busca mantener el liderazgo en el entretenimiento de los fines de semana.

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- EET / América TV

El programa de entretenimiento ‘Estás en todas’, transmitido los sábados por América TV, anunció oficialmente a Melissa Paredes como su nueva conductora, compartiendo la conducción con Jaime ‘Choca’ Mandros y la periodista Ximena Dávila. El nombramiento se realizó luego de la salida de Natalie Vértiz, quien dejó el espacio televisivo hace algunos meses, generando expectativas sobre quién ocuparía su lugar.

Durante la reciente emisión, Melissa Paredes ingresó al set luciendo un outfit elegante, sin perder el estilo sexy que la caracteriza. La modelo llevó un vestido largo de tela ligera en tonos verdes con efecto degradado, que combina diferentes matices desde verde esmeralda hasta tonos más claros. El diseño tiene un escote pronunciado en “V”, mangas largas y voluminosas ligeramente abullonadas, siendo acompañado con su cabello suelto con ligeras ondas.

Melissa Paredes, quien fue parte del elenco de la serie ‘Los Otros Concha 2′, asume este nuevo reto profesional en un momento de consolidación de su carrera en la pantalla chica. Con gran emoción, agradeció el recibimiento y destacó que ya son cinco años fuera de la conducción.

La actriz y modelo se suma al equipo del programa luego de varias semanas de rumores y especulaciones sobre su posible ingreso.

América TV y Michelle Alexander

Después de unos años bastante complicados, Melissa Paredes no dejó de agradecer a Michelle Alexander por darle la oportunidad de regresar a la actuación con ‘Los Otros Concha 2’, serie que llegó a su fin el 16 de marzo, y a América TV por la nueva oportunidad frente a cámaras, a cargo del programa sabatino.

Muy feliz, agradecida de verdad. Me encantó el recibimiento. Gracias, Choca. Gracias, América Televisión. Gracias, Otani (el productor). Gracias a toda la producción y ustedes por recibirme en sus casas. De verdad, es lindo. Regreso a la conducción después de cinco años”, dijo emocionada.

La talentosa actriz Melissa Paredes es presentada oficialmente como la nueva conductora del programa 'Estás en Todas'. En esta entrevista, comparte su emoción por esta nueva etapa y habla de sus recientes éxitos en la actuación y el teatro. - EET / América TV

Por su parte, Jaime ‘Choca’ Mandros expresó su satisfacción por compartir la conducción con Paredes y aseguró que el programa continuará apostando por el entretenimiento familiar y las entrevistas a figuras del espectáculo.

El anuncio marca una nueva etapa para ‘Estás en todas’, que busca renovar su propuesta de cara a la audiencia tras la salida de Natalie Vértiz. Con esta incorporación, América TV reafirma su apuesta por figuras reconocidas del medio local para liderar sus espacios más emblemáticos.

Melissa Paredes debuta como conductora
Melissa Paredes debuta como conductora en 'Estás en todas' junto a Jaime 'Choca' Mandros.

“Química natural”

La noticia de su incorporación a ‘Estás en todas’ se confirmó tras la positiva recepción que tuvo Paredes en su última visita al programa. En esa ocasión, la audiencia y el conductor manifestaron su entusiasmo ante la presencia de la actriz, lo que alimentó las versiones sobre su eventual regreso a la conducción en América TV. La confirmación oficial, este sábado 21 de marzo, terminó con las dudas sobre su futuro inmediato en la televisión, despejando las versiones que la vinculaban con un posible retorno a ‘América Hoy’.

Melissa Paredes regresa a la
Melissa Paredes regresa a la conducción con Estas en Todas. América TV

Fuera de cámaras, Jaime ‘Choca’ Mandros expresó su entusiasmo por la incorporación de Melissa Paredes y la nueva etapa del programa, destacando la química que se ha generado entre los conductores. “Estoy contento de recibir a Melissa nuevamente. Cuando nos acompañó como invitada sentimos una química muy natural con el programa y la respuesta del público fue muy buena. Ella ya tiene experiencia en conducción y encaja perfectamente en esta nueva propuesta del magazine, que ahora tiene un contenido más variado y cercano a los temas de interés familiar”, señaló.

Asimismo, resaltó la dinámica que se formará con Ximena Dávila, destacando su crecimiento profesional dentro del espacio. “Me da mucha alegría porque Ximena trabaja con nosotros desde hace años como reportera y en producción. Ya tenía secuencias propias y era el momento de darle esta oportunidad. Tiene experiencia, conoce el formato y vamos a ver a una Ximena más madura profesionalmente. Estoy seguro de que el público va a disfrutar esta nueva etapa porque hay una química muy bonita entre los tres”, agregó.

Melissa Paredes y Ximena Dávila
Melissa Paredes y Ximena Dávila fueron presentadas por Choca Mandros como las nuevas conductoras de Estas en Todas. América TV

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