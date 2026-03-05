Perú

Exintegrantes de ‘Bienvenida la tarde’ en Esto es Guerra: Andy V apareció con cabello azul y Melissa Paredes lució uniforme

Melissa Paredes, Andy V, Andrea San Martín y Dorita Orbegoso lideraron el equipo ‘Bienvenida tu tarde’ en el crossover más esperado junto a los exintegrantes de ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’.

Guardar
Melissa Paredes, Andy V y otros reaparecen con el recordado Bienvenida La Tarde. América TV

La televisión peruana vivió una jornada histórica con la emisión especial de ‘Esto es guerra’ que reunió, por primera vez, a exintegrantes de los tres realities de competencia más emblemáticos de la última década: ‘Esto es guerra’, ‘Combate’ y ‘Bienvenida la tarde’. El esperado “crossover” generó una ola de nostalgia y expectativa entre televidentes y fanáticos, quienes celebraron el reencuentro de figuras que marcaron una era en la pantalla nacional.

La edición especial, transmitida por América Televisión el miércoles 4 de marzo, presentó como protagonistas a reconocidos exconcursantes de ‘Bienvenida la tarde’, entre ellos Melissa Paredes, Andy V, Andrea San Martín, Carolain Cawen y Dorita Orbegoso. Junto a ellos, otros rostros recordados como Juan Zegarra, Álvaro Stoll, Ricky Trevitazzo y Eric Varias que formaron parte del equipo “Bienvenida tu tarde”, sumándose a la competencia en un set compartido con figuras de ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’.

El anuncio del evento, realizado en vivo por Katia Palma y Mathías Brivio, fue recibido con entusiasmo en las redes sociales, donde los seguidores de los realities no tardaron en convertir el reencuentro en tendencia. La expectativa se centró tanto en la dinámica de la competencia como en el regreso de participantes que protagonizaron rivalidades, romances y momentos inolvidables en sus respectivos programas.

Melissa Paredes volvió a lucir
Melissa Paredes volvió a lucir el uniforme de Bienvenida la tarde. IG / Melissa Paredes.

El especial de ‘Esto es guerra’ apostó por una competencia sin precedentes, planteando retos físicos, circuitos extremos y desafíos de actuación en los que los equipos debían demostrar su destreza y espíritu competitivo. Los exintegrantes de ‘Bienvenida la tarde’ (mencionado en Esto es guerra como ‘Bienvenida tu tarde’) destacaron por su carisma y por la química que mantuvieron en pantalla, transportando a la audiencia a la época dorada del formato.

Este reencuentro hizo que los exintegrantes lucieran nuevamente sus uniformes, como es el caso de Melissa Paredes, quien logró la felicitación de Laura Huarcayo por todo lo logrado a lo largo de su carrera. Fiel a su estilo, Andy V hizo su gran entrada, gritando y celebrando. Para esta ocasión, lució el cabello pintado de azul.

Laura Huarcayo, conductora del fenecido programa, fue la encargada de dar la bienvenida con gran entusiasmo a los exinrtegrantes de la competencia.

Bienvenida la tarde se reencontró
Bienvenida la tarde se reencontró en Esto es Guerra. IG / Andrea Santa Martín.

¿Cuándo se estrenó Bienvenida la tarde?

‘Bienvenida la tarde’, que se emitió por Latina entre 2011 y 2015, se ganó el cariño de los televidentes gracias a su ambiente relajado, el humor y la interacción constante entre concursantes y conductores. El programa se consolidó como un semillero de talentos y ofreció una alternativa a los formatos más centrados en la competencia física, diferenciándose por su tono lúdico y su apuesta por el entretenimiento familiar.

El crossover con ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’ permitió revivir no solo la rivalidad característica de estos realities, sino también el espíritu de camaradería y espectáculo que definió al género en Perú. Muchos de los participantes invitados demostraron que la amistad continúa, sobre todo el amor por su equipo y orgullo por sus colores.

'Bienvenida la tarde' compitió contra
'Bienvenida la tarde' compitió contra 'Esto es Guerra' y 'Combate' como el reality de competencia más visto de la TV peruana.

La transmisión especial de ‘Esto es guerra’ no solo funcionó como un homenaje a los realities que marcaron a toda una generación, sino que revalidó el impacto que estos formatos han tenido en la cultura popular peruana. La edición fue ampliamente comentada en redes sociales, donde los seguidores compartieron fotos, videos y mensajes de apoyo a sus favoritos de siempre.

La noche cerró con la promesa de que este tipo de encuentros podrían repetirse en el futuro, abriendo la puerta a nuevas ediciones que sigan reuniendo a las figuras icónicas que hicieron historia en la televisión peruana de competencia.

Bienvenida la Tarde estuvo al
Bienvenida la Tarde estuvo al aire por cinco años.

Temas Relacionados

Bienvenida la tardeperu-entretenimientoAndy VMelissa Paredes

Más Noticias

Horacio Calcaterra increpa a hincha de Universitario en defensa de Jorge Murrugarra: “Te hizo celebrar 3 copas”

El mediocampista uruguayo respaldó a su compañero tras las recientes críticas por su rendimiento en la Liga 1

Horacio Calcaterra increpa a hincha

Playas de Ancón, Chorrillos, Miraflores, Punta Hermosa y más distritos exponen a bañistas a riesgos sanitarios y falta de seguridad

La Contraloría General de la República emitió un informe donde detecó 96 situaciones de riesgo que ponen en peligro la seguridad y la salud de los bañistas en los balnearios

Playas de Ancón, Chorrillos, Miraflores,

Congreso invita al ministro de Energía y Minas para explicar medidas para enfrentar el desabastecimiento de GNV

El titular del Minem, Ángelo Alfaro Lombardi, deberá dar detalles sobre la situación del gas natural en el país y el incremento de precios de otros combustibles

Congreso invita al ministro de

El precio del balón de GLP en Perú se perfila a los 100 soles tras la emergencia en los ductos de Camisea

La interrupción en Camisea deja al país con reservas de GLP -derivado del gas natural- para solo tres días, generando alarma sobre la seguridad energética nacional

El precio del balón de

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ buscará imponerse como local contra un equipo que llega con la necesidad de recuperarse tras una serie de resultados adversos. A continuación, los detalles para seguir el encuentro

Dónde ver Cienciano vs Melgar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso invita al ministro de

Congreso invita al ministro de Energía y Minas para explicar medidas para enfrentar el desabastecimiento de GNV

Premier Denisse Miralles anuncia reuniones con bancadas y confía en recibir respaldo del Congreso

Adrián Villar: ¿Qué es la prisión preventiva y en qué casos se impone?

Espectáculo en el CAL: Exigían remover al Comité Electoral, pero retiran pedido en plena Asamblea

Adrián Villar mostró “desinterés por la vida ajena” y huiría si queda libre: Los argumentos del PJ para darle prisión preventiva

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel revela que su

Gisela Valcárcel revela que su programa no se emitirá desde Panamericana Televisión: “Tenemos que hacerlo desde otro lugar”

Entradas para Gorillaz en Lima: precios y preventa en Ticketmaster de su primer concierto en Perú

Gorillaz en Perú: euforia por preventa de entradas en Ticketmaster genera largas colas y alta demanda

Masiel Málaga realizó un concierto en el Callao durante el estado de emergencia y terminó en balacera

Monserrat Seminario expone chats donde Melcochita le exige 15 mi soles para regresar a casa

DEPORTES

Horacio Calcaterra increpa a hincha

Horacio Calcaterra increpa a hincha de Universitario en defensa de Jorge Murrugarra: “Te hizo celebrar 3 copas”

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras fallo a favor de Circolo y quita de puntos a San Martín

Sporting Cristal tiene en carpeta a dos jugadores antes del cierre del mercado: “De repente no caerá muy a gusto en Paulo Autuori”

A qué hora juega Cienciano vs Melgar HOY: partido en Cusco por fase preliminar de Copa Sudamericana 2026