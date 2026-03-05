Exintegrantes de ‘Bienvenida la tarde’ en Esto es Guerra: Andy V apareció con cabello azul y Melissa Paredes lució uniforme

Melissa Paredes, Andy V y otros reaparecen con el recordado Bienvenida La Tarde. América TV

La televisión peruana vivió una jornada histórica con la emisión especial de ‘Esto es guerra’ que reunió, por primera vez, a exintegrantes de los tres realities de competencia más emblemáticos de la última década: ‘Esto es guerra’, ‘Combate’ y ‘Bienvenida la tarde’. El esperado “crossover” generó una ola de nostalgia y expectativa entre televidentes y fanáticos, quienes celebraron el reencuentro de figuras que marcaron una era en la pantalla nacional.

La edición especial, transmitida por América Televisión el miércoles 4 de marzo, presentó como protagonistas a reconocidos exconcursantes de ‘Bienvenida la tarde’, entre ellos Melissa Paredes, Andy V, Andrea San Martín, Carolain Cawen y Dorita Orbegoso. Junto a ellos, otros rostros recordados como Juan Zegarra, Álvaro Stoll, Ricky Trevitazzo y Eric Varias que formaron parte del equipo “Bienvenida tu tarde”, sumándose a la competencia en un set compartido con figuras de ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’.

El anuncio del evento, realizado en vivo por Katia Palma y Mathías Brivio, fue recibido con entusiasmo en las redes sociales, donde los seguidores de los realities no tardaron en convertir el reencuentro en tendencia. La expectativa se centró tanto en la dinámica de la competencia como en el regreso de participantes que protagonizaron rivalidades, romances y momentos inolvidables en sus respectivos programas.

Melissa Paredes volvió a lucir el uniforme de Bienvenida la tarde. IG / Melissa Paredes.

El especial de ‘Esto es guerra’ apostó por una competencia sin precedentes, planteando retos físicos, circuitos extremos y desafíos de actuación en los que los equipos debían demostrar su destreza y espíritu competitivo. Los exintegrantes de ‘Bienvenida la tarde’ (mencionado en Esto es guerra como ‘Bienvenida tu tarde’) destacaron por su carisma y por la química que mantuvieron en pantalla, transportando a la audiencia a la época dorada del formato.

Este reencuentro hizo que los exintegrantes lucieran nuevamente sus uniformes, como es el caso de Melissa Paredes, quien logró la felicitación de Laura Huarcayo por todo lo logrado a lo largo de su carrera. Fiel a su estilo, Andy V hizo su gran entrada, gritando y celebrando. Para esta ocasión, lució el cabello pintado de azul.

Laura Huarcayo, conductora del fenecido programa, fue la encargada de dar la bienvenida con gran entusiasmo a los exinrtegrantes de la competencia.

Bienvenida la tarde se reencontró en Esto es Guerra. IG / Andrea Santa Martín.

¿Cuándo se estrenó Bienvenida la tarde?

‘Bienvenida la tarde’, que se emitió por Latina entre 2011 y 2015, se ganó el cariño de los televidentes gracias a su ambiente relajado, el humor y la interacción constante entre concursantes y conductores. El programa se consolidó como un semillero de talentos y ofreció una alternativa a los formatos más centrados en la competencia física, diferenciándose por su tono lúdico y su apuesta por el entretenimiento familiar.

El crossover con ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’ permitió revivir no solo la rivalidad característica de estos realities, sino también el espíritu de camaradería y espectáculo que definió al género en Perú. Muchos de los participantes invitados demostraron que la amistad continúa, sobre todo el amor por su equipo y orgullo por sus colores.

'Bienvenida la tarde' compitió contra 'Esto es Guerra' y 'Combate' como el reality de competencia más visto de la TV peruana.

La transmisión especial de ‘Esto es guerra’ no solo funcionó como un homenaje a los realities que marcaron a toda una generación, sino que revalidó el impacto que estos formatos han tenido en la cultura popular peruana. La edición fue ampliamente comentada en redes sociales, donde los seguidores compartieron fotos, videos y mensajes de apoyo a sus favoritos de siempre.

La noche cerró con la promesa de que este tipo de encuentros podrían repetirse en el futuro, abriendo la puerta a nuevas ediciones que sigan reuniendo a las figuras icónicas que hicieron historia en la televisión peruana de competencia.

Bienvenida la Tarde estuvo al aire por cinco años.