Perú

Los Power Rangers llegan a Lima para formar parte de la cartelera del Día del Cómic Festival 2026

Los actores de la popular temporada Ninja Storm participarán en sesiones de fotos, firmas de autógrafos y encuentros con fans durante el evento en Jesús María, que reunirá lo mejor del cómic, el cine y la cultura pop.

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Los Power Rangers llegan al
Los Power Rangers llegan al Día del Cómic Festival 2026: Sally Martin y Jorgito Vargas Jr. entre los invitados.

El Día del Cómic Festival 2026 anuncia una de sus mayores sorpresas para los fanáticos de la cultura pop: la participación de Sally Martin y Jorgito Vargas Jr., actores de la recordada serie Power Rangers Ninja Storm. El evento se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Próceres de la Independencia, en Jesús María, y las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.

La presencia de ambos actores marca un hito para los seguidores de la franquicia, quienes tendrán la oportunidad de revivir la nostalgia de una de las temporadas más populares de los Power Rangers.

Sally Martin, actriz neozelandesa, es conocida por su papel como Tori Hanson, la Ranger Azul del Viento. Su personaje, destacado por su habilidad acuática y fortaleza de carácter, se convirtió en un referente femenino dentro de la saga. A lo largo de su carrera, Martin ha participado en diversas producciones televisivas en Nueva Zelanda y Australia, consolidando su presencia en la industria del entretenimiento.

Por su parte, Jorgito Vargas Jr., actor canadiense de raíces latinoamericanas, interpretó a Blake Bradley, el Navy Thunder Ranger. Su incorporación en la historia trajo consigo una dinámica diferente entre los protagonistas, gracias a su papel como parte de los Thunder Rangers. Además de su paso por Power Rangers Ninja Storm, Vargas Jr. ha trabajado en reconocidas series internacionales como Stargate SG-1, Supernatural y Altered Carbon, ampliando su trayectoria en la pantalla.

Sally Martin y Jorgito Vargas
Sally Martin y Jorgito Vargas Jr. de Power Rangers Ninja Storm confirman su presencia en el Día del Cómic Festival

Power Rangers Ninja Storm, estrenada en 2003, es la undécima temporada de la legendaria franquicia. La historia sigue a un grupo de jóvenes ninjas de la academia Wind Ninja, quienes deben proteger la ciudad ficticia de Blue Bay Harbor del villano Lothor y su ejército. La serie se distinguió por la combinación de acción, artes marciales y humor, además de introducir nuevos conceptos y personajes que calaron hondo entre los fans. Con el tiempo, Ninja Storm se consolidó como una de las entregas más queridas y recordadas por la comunidad global de seguidores.

Durante los cuatro días del festival, Sally Martin y Jorgito Vargas Jr. participarán en actividades exclusivas, incluyendo sesiones de fotos, firmas de autógrafos y encuentros con los fans. Los asistentes podrán compartir con los actores, quienes responderán preguntas sobre su experiencia en la serie y su carrera profesional, en un ambiente pensado para la interacción directa con el público.

Más invitados del Día del Cómic Festival 2026

El Día del Cómic Festival 2026 ofrecerá un amplio programa que abarca lo mejor del cómic, anime, cine, series, videojuegos y cultura pop. El evento busca reunir a familias, coleccionistas y entusiastas de todas las edades con una propuesta diversa e interactiva.

Entre los invitados internacionales destaca también el actor colombiano Jorge Enrique Abello, recordado por su papel de Don Armando en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”, quien formará parte de las actividades especiales y paneles temáticos.

Jorge Enrique Abello interpretó a
Jorge Enrique Abello interpretó a 'Don Armando' en la exitosa telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’.

Como parte de las celebraciones, el festival rendirá homenaje al aniversario de la película clásica Ghostbusters. Para los fanáticos de la saga, se organizarán exhibiciones especiales, sesiones fotográficas y la presencia del icónico vehículo Ecto-1, uno de los símbolos más reconocibles del cine de los años ochenta. Estas actividades temáticas buscan generar una experiencia inmersiva tanto para quienes crecieron con la franquicia como para las nuevas generaciones.

El Parque Próceres de la Independencia, en Jesús María, se transformará en el epicentro de la cultura geek y pop durante esos días, acogiendo a miles de visitantes ansiosos por participar en concursos de cosplay, lanzamientos editoriales, conferencias y talleres. Los organizadores han confirmado la presencia de artistas, ilustradores y personalidades del mundo del entretenimiento, reforzando la apuesta por un evento de alto nivel.

Las entradas para el Día del Cómic Festival 2026 están a la venta a través de Ticketmaster y se espera una alta demanda debido a la relevancia de los invitados y la variedad de actividades programadas. El evento no solo representa una oportunidad para los fanáticos de los Power Rangers, sino también para quienes buscan revivir grandes momentos del cine y la televisión, intercambiar experiencias y descubrir las novedades del mundo del cómic y el entretenimiento.

'Don Armando' de ‘Yo soy
'Don Armando' de ‘Yo soy Betty, la fea’ estará en el Día del Cómic Festival.

La llegada de Sally Martin y Jorgito Vargas Jr. confirma la vigencia de la franquicia Power Rangers y su impacto en varias generaciones. Los fanáticos que asistan podrán reencontrarse con dos de los rostros que marcaron una época en la pantalla, en una cita que promete ser uno de los momentos más esperados de la temporada cultural.

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