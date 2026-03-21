José Balcázar anuncia plan de seguridad ante visita del Papa León XIV en noviembre, pero no le preocupa visitarlo en el Vaticano

José María Balcázar tomará juramento de su segundo gabinete ministerial.

El presidente interino José María Balcázar anunció este viernes que prepara un plan para “dar toda la seguridad” al papa León XIV, en coordinación con la Policía Nacional (PNP), ante su llegada al Perú prevista para noviembre de este año.

“El papa en realidad es bienvenido al Perú, va a venir en noviembre, es lo que ha pedido inicialmente (...) está previsto darle toda la seguridad con la Policía Nacional, en eso se está trabajando, (...) para que no tenga ningún tipo de dificultades y para que eso sea todo un éxito su venida al Perú. Eso es lo que estamos trabajando”, dijo en diálogo con Exitosa.

Reiteró que su antecesor, José Jerí, había coordinado una visita al Vaticano, pero que, debido al “cambio de Gobierno”, no se concretará. “Nosotros estamos pensando si insistir en una previa visita al Papa o no. Por el momento no es mi preocupación”, señaló.

En la víspera, el canciller Hugo de Zela, quien se mantiene en el cargo desde el gobierno de Jerí, anunció que la Santa Sede dejó sin efecto la audiencia con Balcázar, programada para el 11 de mayo, y expresó su expectativa de una reprogramación.

FILE PHOTO: Pope Leo XIV holds the weekly general audience in Saint Peter's Square at the Vatican, March 18, 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

“Estamos esperando en este momento que el Vaticano fije una nueva fecha para que el presidente pueda ir a Roma y pueda transmitir directamente la invitación a su Santidad para que venga al Perú, que creo que es un anhelo de todos los peruanos”, afirmó en RPP.

El ministro de Relaciones Exteriores también descartó que los recientes cambios presidenciales —que suman ocho en la última década— afecten la visita de León XIV. “De todas maneras, si Dios quiere, lo tendremos aquí”, agregó.

Aunque el pontífice, Robert Prevost, nació en la ciudad estadounidense de Chicago en 1955, luego desempeñó durante más de dos décadas de sus labores pastorales en Perú, cuya nacionalidad también tiene y donde se le considera “el papa peruano” tras llegado a ejercer de obispo de Chiclayo.