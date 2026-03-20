José Balcázar afirma que gestión de José Jerí decidió comprar aviones F-16 de EE.UU., pero Ernesto Álvarez lo niega: “Falso”

José Balcázar confirma que el proceso de compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos seguirá adelante y aclara que la decisión fue tomada por el gobierno anterior. (Crédito: Exitosa)

El presidente José Balcázar afirmó que su gobierno continuará con el proceso de modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en referencia a la adquisición de aeronaves de combate. El jefe de Estado, reveló que se comprará aviones caza F-16 a Estados Unidos, lo que descartaría a los Gripen E de Suecia y los Rafale de Francia.

No obstante, aclaró que la decisión sobre el modelo fue adoptada durante el gobierno anterior, es decir, el de José Jerí, y no en su gestión. En ese sentido, indicó que su administración se encuentra obligada a dar seguimiento a lo ya establecido en materia de defensa.

“El tema que se ha decidido por seguridad con Estados Unidos no lo ha hecho mi gobierno, sino el anterior. Yo tengo que continuarlo, porque ya es una situación decidida”, declaró el mandatario en entrevista con Exitosa.

Gobierno continuará compra de F-16, según Balcázar; Álvarez asegura que proceso sigue en evaluación. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Compra no prioritaria y relación con EE.UU.

Pese a confirmar la continuidad del proceso, Balcázar precisó que la adquisición de los aviones de combate no es una prioridad inmediata para su gestión. Según explicó, existen otras necesidades urgentes en el país que demandan atención en el corto plazo.

No obstante, el mandatario reiteró que el proceso está enmarcado en un convenio suscrito con Estados Unidos, país al que calificó como un “socio histórico” del Perú. En esa línea, señaló que la decisión responde a criterios de seguridad nacional y al fortalecimiento de las capacidades operativas de la FAP.

Según informó el diario Gestión, la operación involucraría a la empresa fabricante Lockheed Martin y contemplaría la venta de hasta 12 aviones de combate por un monto superior a los 3.400 millones de dólares. Sin embargo, el requerimiento inicial de la FAP era de 24 aeronaves por 3.5 millones de dólares, lo que evidencia una diferencia entre la oferta disponible y la demanda planteada por la institución.

F-16 Block 70 - avion - caza - Ministerio de Defensa - La Joya

Expremier niega convenio

Tras las afirmaciones de Balcázar, el expresidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, cuestionó la versión del mandatario y negó que la gestión de José Jerí haya firmado algún convenio para la adquisición de aviones caza de Estados Unidos. Asimismo, aseguró que el proceso sigue en evaluación.

“Falso. Se inició el largo proceso para disponer el dinero y se evaluó un informe preliminar de la FAP, pero el expediente aún está en la Contraloría”, sostuvo en conversación con Gestión. En esa misma línea, explicó que, tras la revisión de este organismo, corresponderá a la Central de Compras definir el modelo de aeronave antes de cualquier eventual contrato, por lo que aseguró que aún no se ha definido qué avión caza se adquirirá.

El exjefe del Gabinete aseguró que no existe ningún convenio firmado y que el proceso para la compra de aeronaves sigue en etapa preliminar. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

No obstante, señaló que hay altas propabilidades de que se eliga el modelo estadounidense. “Imposible haber firmado un convenio. Eso sí, quedó claro que por geopolítica y posibles consecuencias comerciales, de comprar cazas, no era posible comprar otra cosa que el F-16″, indicó para el citado medio.