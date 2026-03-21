Samahara Lobatón enfrenta a Paul Michael en ‘La Granja VIP’ por decir que le falta “pasar pobreza”: “Yo pago todo, tú chupas la sangre”

La hija de Melissa Klug le respondió en vivo y defendió su esfuerzo personal, marcando uno de los momentos más tensos del reality tras las afirmaciones de Paul Michael sobre las lecciones de la pobreza. La Granja VIP/ Panamericana TV

El reality ‘La Granja VIP’ vivió uno de sus momentos más tensos tras una fuerte discusión entre Samahara Lobatón y Paul Michael, luego de que el participante afirmara que “le falta pasar por la pobreza” porque, según él, esa experiencia enseña lecciones importantes en la vida. El comentario provocó la inmediata reacción de Lobatón, quien no dudó en responder y defenderse ante las cámaras.

La confrontación comenzó cuando Paul Michael, en medio de una conversación supuestamente tranquila, sostuvo que la pobreza es una experiencia que enseña a valorar las cosas de una manera distinta. “Ya sabemos que tienes trauma con la pobreza”, le respondió Samahara harta de escucharlo.

“No tengo un trauma con la pobreza, porque esa pobreza te enseña muchas lecciones en la vida. Tal vez te falta pasarla”, expresó, dirigiéndose a Lobatón. El comentario fue recibido con molestia por la influencer, quien decidió aclarar públicamente su postura y defender su trayectoria.

Samahara Lobatón tomó la palabra para responderle con firmeza. “Acá en tu cara delante de todos, para que lo tengas claro. Yo he nacido en cuna de oro, sí, porque mi mamá me dio muchos privilegios, pero yo me sé la de sudarla con la frente, levantarme a las seis de la mañana para irme a trabajar”, indicó mientras lo mirada a la cara.

Samahara Lobatón enfrenta a Paul Michael en ‘La Granja VIP’. Panamericana TV

“¿Sabes desde qué edad trabajo? Desde que tengo quince años. Yo solita pago todas las cosas de mis hijos, así que cuando te la sepas la de sudar de la frente y no chuparle la sangre a las personas, vas a saber lo que es de verdad trabajar”, manifestó, haciendo referencia indirecta a la relación de Paul Michael con su pareja, Pamela López.

La respuesta de Lobatón fue respaldada por algunos de sus compañeros, mientras Shirley Arica solo se río, Pablo Heredia, otro de los participantes, intervino señalando que el dinero no define el valor de una persona. “Hermano, no importa el dinero, porque vos mañana puedes ser millonario”, apuntó, buscando restarle tensión a la discusión.

Paul Michael se defiende

Lejos de quedarse callado, Paul Michael pidió explicaciones y cuestionó el señalamiento de Lobatón: “¿Por qué dices que yo le chupo la sangre a ella? ¿Tú sabes? ¿Te consta?”, preguntó. Samahara insistió en que el trabajo y el esfuerzo personal son los que realmente cuentan, y resaltó que su independencia económica la ha acompañado desde joven. “Sé lo que es trabajar, papito”, afirmó, reafirmando que, aunque ha tenido privilegios, ha hecho frente a sus responsabilidades sin depender de otros.

Youna respalda a Samahara Lobatón en su estadía en La Granja VIP.

La discusión escaló cuando Paul Michael mencionó: “Yo no soy Youna (su expareja). He venido de afuera así porque le dije que la mamá de mi hija había estado con el Youna”, explicó, intentando justificar su postura y desvincularse de las acusaciones de Lobatón.

La hija de Melissa Klug no dudó en responder y mencionó que el cantante arrastra problemas personales no resueltos: “Que Youna haya sido tu trauma toda tu vida, ese es tu problema. Y que tú por eso tengas un problema conmigo, ese es tu problema. Tus traumas, tus problemas”, recalcó, sugiriendo que la actitud de Paul Michael podría estar influida por experiencias pasadas.

En medio de la confrontación, Lobatón reiteró que ella sí sabe lo que es trabajar y mantener a su familia con su propio esfuerzo. “Trabajo. Yo he nacido en cuna de oro, pero trabajo. Me rompo el culo trabajando”, sentenció, en un intento por dejar claro que su realidad va más allá de los privilegios familiares.

La pelea dejó expuestas las tensiones internas entre los integrantes de ‘La Granja VIP’, donde los usuarios se mostraron a favor de la hija de Melissa Klug, mientras que otros, no creyeron en sus afirmaciones.

Samahara Lobatón se enfrentó con Paul Michael en La Granja VIP Perú. YouTube