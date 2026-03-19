Shirley Arica y Gabriela Herrera se pelean y se dicen de todo en La Granja VIP: “Te gusta que te paguen todo”

Shirley Arica y Gabriela Herrera se pelean y se dicen de todo en La Granja VIP

La convivencia en La Granja VIP Perú alcanzó su punto más tenso en el tercer día del reality con un fuerte enfrentamiento entre Gabriela Herrera y Shirley Arica.

La discusión, que se transmitió en vivo y rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró la fragilidad de las relaciones dentro del programa y destapó viejos rencores, acusaciones de interés económico y cuestionamientos sobre la autenticidad de sus amistades.

El origen del conflicto: nominaciones y viejas rencillas

La chispa que encendió la pelea surgió desde el primer día, cuando Shirley Arica decidió nominar a Gabriela Herrera como una de las peonas del grupo, gesto que Gabriela interpretó como un mensaje de distanciamiento.

El conflicto se intensificó cuando Shirley, en conversación con Samahara Lobatón, comentó que Herrera dijo que ella solo era su amiga “de juerga” y además la acusó de ser una persona interesada.

Gabriela, visiblemente molesta, confrontó a Shirley por no aclarar públicamente la situación y permitir que terceras personas difundieran versiones incorrectas sobre una supuesta traición entre ambas.

Shirley Arica y Gabriela Herrera protagonizan una acalorada discusión en el reality La Granja VIP. Ambas se lanzan fuertes acusaciones frente a sus compañeros, llevando la tensión al límite. TikTok.

La discusión: acusaciones, insultos y reproches

El intercambio subió de tono rápidamente. Gabriela exigió explicaciones a Shirley sobre los rumores de que le habría “quitado algo” y la existencia de supuestas “voceras” que alimentaban los chismes.

“Tus amigas, tus voceras, tus moscas. Tú sabes perfectamente quiénes son tus voceras”, lanzó Herrera, mientras Shirley respondía: “¿Qué voceras tengo yo? ¿Flor Tortola? Flor Tortola no es mi vocera, es mi amiga y sabe perfectamente cómo se dieron las cosas”.

La tensión aumentó cuando Shirley acusó a Gabriela de venderse “por un pasaje o por una cena” y de no gastar su propio dinero. “Porque te vendes cualquier cosa por un pasaje o por una cena… ni eso gastas. Te gusta que te lo pongan todo”, disparó Arica, generando la furia de Gabriela.

“We**a, si yo trabajo mi plata, estúpida. Ridícula, me la gano yo sola. Yo sola me gano mi plata trabajando por las legal”, respondió Herrera, defendiendo su independencia y acusando a Arica de propagar rumores falsos.

Los peones de la primera semana en ‘La Granja VIP’. IG

Reacciones de los compañeros y ambiente en la casa

El enfrentamiento no pasó desapercibido para el resto de los participantes. Mientras algunas voces intentaban calmar la situación, otros observaron con atención el cruce de acusaciones, conscientes de que el conflicto podría afectar la dinámica grupal y las futuras estrategias de nominación.

El episodio evidenció que las diferencias entre Gabriela y Shirley no son recientes y que los resentimientos acumulados fuera del reality se trasladaron a la convivencia diaria, donde la presión y la falta de privacidad potencian los roces.

Amistad rota y acusaciones de interés económico

Uno de los puntos más delicados de la discusión fue el cuestionamiento sobre la autenticidad de la amistad entre ambas. Shirley sostuvo que Gabriela solo se acercaba por interés, mientras que Gabriela insistió en que nunca le quitó nada y que siempre ha trabajado por lo suyo.

La frase “te gusta que te paguen todo” se convirtió en tendencia en redes, donde los seguidores debatieron sobre quién tenía razón y si las acusaciones eran justas o exageradas.

El tema del dinero y la independencia económica atravesó la pelea, con Gabriela defendiendo su capacidad de sostenerse sola y Shirley poniendo en duda esa versión.

Gabriela Herrera y Shirley Arica protagonizaron una fuerte pelea durante el tercer día de La Granja VIP Perú.

¿Qué sigue en La Granja VIP?

El enfrentamiento entre Gabriela Herrera y Shirley Arica deja abierta la puerta a nuevas tensiones en la casa.

La producción del reality ha sabido capitalizar el conflicto, presentando avances de la próxima gala donde se anticipan posibles alianzas y nuevas nominaciones que podrían cambiar el rumbo del programa.

Por ahora, la casa permanece dividida, y la rivalidad entre Gabriela y Shirley promete seguir dando que hablar tanto dentro como fuera de La Granja VIP.

Además habría una especie de sanción contra el conductor Yaco Eskenazi de confirmarse por haber contando a la bailarina acerca del ampay de Mario Irivarren y Said Palao, sumando a eso, ella lo divulgó a los integrantes de la casa, sabiendo que ellos no pueden tener contacto con el exterior.

Hoy habrá la asamblea de La Granja VIP Perú. IG