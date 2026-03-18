Pati Lorena en shock tras escuchar historia de Pamela López y Cueva en La Granja VIP: “Qué desgraciada su vida”

En una conversación íntima en La Granja VIP, Pati Lorena relata la difícil historia de vida de Pamela López, dejando a sus compañeras sorprendidas y expresando: "Qué desgraciada su vida". TikTok

La segunda jornada de La Granja VIP fue escenario de una de las conversaciones más comentadas de la temporada. En medio de la rutina diaria y antes de que comenzaran las tareas de cocina, Pati Lorena se sentó a conversar con Pamela López, quien le relató detalles poco conocidos sobre cómo conoció y vivió su relación con el futbolista Christian Cueva.

Aunque la transmisión en vivo fue interrumpida y no se escuchó el relato completo, el impacto de la historia quedó registrado en la reacción de Pati, quien compartió sus impresiones con Celine Aguirre mientras esta preparaba arroz con pollo para los 16 integrantes del reality.

Un relato que sacude a la casa: “Qué desgraciada su vida”

El momento más intenso se vivió cuando Pati Lorena expresó abiertamente su conmoción tras escuchar a Pamela López.

“Hijita, qué triste la historia de Pamela. Yo pensé que había sido maltratadita, mi amor, ella peor, ¿sí o no?”, comentó con asombro. Celine Aguirre, también sorprendida, respondió: “Tú pensabas que tú habías sido maltratada”.

Pati remató con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Sí, hijita, por el amor de Dios, qué desgraciada su vida”.

Estas palabras evidenciaron no solo la empatía de la influencer, sino también el impacto real que las historias personales pueden provocar dentro de un formato televisivo donde la convivencia y las confesiones son parte esencial.

Pati Lorena en shock tras escuchar historia de Pamela López y Cueva en La Granja VIP

La llegada explosiva de Pati Lorena a ‘La Granja VIP’

El ingreso de Pati Lorena al reality fue uno de los momentos más esperados y comentados por la audiencia. Proveniente de Estados Unidos y con una personalidad directa y sin filtros, la influencer se presentó vestida de rojo y fiel a su estilo: “¿Qué hubo?”, saludó al ingresar, desatando risas y complicidad con sus compañeros y la conductora Ethel Pozo.

Durante su presentación, Pati dejó claro que su paso por la televisión sería todo menos discreto. “Yo creo que siempre fui un personaje detrás de cámaras… Lo que yo hago es ser yo misma, burlarme, que es lo que me encanta”, afirmó, dejando en evidencia el tono desenfadado que la caracteriza.

En una entrada digna de una diva, Pati Lorena llega en un lujoso auto para unirse como la última participante de 'La Granja VIP'. Con un vestido rojo y sombrero vaquero, promete no guardarse nada y revolucionar la convivencia | Panamericana TV / La Granja VIP

Desde su llegada, Pati Lorena ha sabido ganarse el cariño y la atención del público y de sus compañeros. Sus frases espontáneas, bromas y comentarios sin filtro se han convertido en parte esencial de la dinámica en la casa. “Estoy sin lentes, mi amor, no sé quién me habla”, soltó entre risas al intentar ubicarse entre los participantes.

El ambiente se volvió aún más distendido con sus bromas sobre la vida en Estados Unidos y su motivación para ingresar al reality: “Es que ya hablo inglés, pues hijita… No hay forma, pero ya vine para reírme”, aseguró, consolidando su imagen de participante auténtica y disruptiva.

Así fue la llegada de Pati Lorena al reality: gritos, risas y frases que ya son virales. Captura: La Granja Vip.

Pamela López y una historia que conmueve a todos

Aunque la transmisión no mostró el testimonio completo de Pamela López, el eco de su relato sobre la relación con Christian Cueva se sintió en toda la casa. La empresaria y esposa del seleccionado nacional ha sido tendencia en diversas ocasiones por los altibajos de su matrimonio, pero la conversación con Pati Lorena reveló una faceta más íntima y vulnerable.

La reacción de Pati no solo generó empatía, sino que también abrió el debate entre los participantes y en redes sociales sobre las dificultades y desafíos que enfrentan las figuras públicas en su vida personal.

¿Quiénes son los integrantes de ‘La Granja VIP’?

La propuesta de La Granja VIP ha logrado captar la atención del público gracias a la convivencia de 16 famosos provenientes de distintos ámbitos: desde deportistas y actores, hasta influencers y figuras polémicas como Samahara Lobatón, Mark Vito, Yiddá Eslava, Pablo Heredia, Shirley Arica y más.

La dinámica de convivencia, sumada a la transmisión 24/7 y las confesiones inesperadas, ha creado un ambiente propicio para que los participantes compartan vivencias personales que trascienden el entretenimiento y resuenan en la audiencia.

Reality “La Granja VIP Perú” inicia en Panamericana con 16 celebridades viviendo como granjeros. Captura: Panamericana Televisión.