Daniela Darcourt renunció a ‘Sin +Q Decir’ de María Pía Copello: “Tengo que enfocarme y seguir creciendo”

Daniela Darcourt renunció a ‘Sin +Q Decir’ de María Pía Copello. YouTube.

El panel de ‘Sin +Q Decir’, el programa streaming liderado por María Pía Copello, vivió un momento de emociones y despedidas. Daniela Darcourt, una de las voces más importantes de la música peruana actual, anunció su renuncia al espacio digital para dedicarse por completo a su carrera artística y a los proyectos que la mantienen como referente de la salsa en el país.

La noticia fue confirmada por la propia Daniela durante la transmisión del programa del viernes 20 de marzo. La artista, visiblemente emocionada, explicó que su decisión responde a la necesidad de priorizar su desarrollo profesional en una etapa de expansión y nuevos retos.

“Bueno, amigos, hoy he venido con malas noticias. Bueno, no son malas. Es, es nada más que agradecerles por todas estas semanas divertidísimas. Ha sido un placer haber estado en esta mesa, pero mi carrera está avanzando, mis proyectos cada día se suman más… Me toca enfocarme y seguir creciendo”, declaró Darcourt, dejando en claro que su salida no responde a desacuerdos, sino al ritmo vertiginoso de su agenda musical.

En un momento conmovedor, la cantante Daniela Darcourt anuncia su retiro del programa 'Sin+Que Decir' para enfocarse en el crecimiento de su carrera musical y sus proyectos personales. Revive sus palabras de despedida.

Un adiós anunciado y una relación de respeto con María Pía Copello

La conductora María Pía Copello acompañó las palabras de su compañera con comprensión y afecto.

“Sabíamos que eso iba a venir en un momento desde que lo conversamos el día uno… Si en algún momento, el hecho de que esto sea diario iba a ser un impedimento para tu carrera, te teníamos que dejar volar”, comentó, resaltando que la salida se dio en los mejores términos.

Darcourt agradeció también la oportunidad de trabajar junto a Copello y a los demás integrantes del panel: “Compartir contigo, Pía, fuera de cámaras, que lo hemos hecho anteriormente, pero ahora tenerte aquí como jefa ha sido una aventura maravillosa…”. La salsera subrayó el valor humano y profesional del equipo y deseó lo mejor a todos sus colegas.

Daniela Darcourt anunció su salida de ‘Sin +Q Decir’ para enfocarse en su carrera artística. YouTube.

El formato de ‘Sin +Q Decir’: un streaming en ascenso

El programa, que debutó el 2 de febrero a través del canal +Q TV Network, apostó por una mesa de conversación fresca e interactiva, donde la música, el espectáculo y la actualidad conviven con el humor y la cercanía. El panel principal estuvo conformado por figuras como Israel Dreyfus, Flavia López, Dafonseka y, hasta ahora, Daniela Darcourt.

El formato permitió la participación activa de la audiencia, convirtiendo cada emisión en una experiencia digital multiplataforma, donde los temas sociales, las tendencias y la cultura pop marcan la pauta.

Éxito de audiencia y polémica por las vistas

El estreno de ‘Sin +Q Decir’ fue un fenómeno digital. Según DataTube Latam, el programa alcanzó 40.258 vistas en su primer día, llegando a picos de 105.502 vistas y un promedio de 17.045.

Sin embargo, la empresa señaló que aproximadamente el 75% de estas visualizaciones podrían no ser orgánicas, abriendo el debate sobre el uso de bots en la industria del streaming.

A pesar de la polémica, la emisión superó a propuestas como ‘Ouke’ de Carlos Orozco y ‘Todo Good’ de Habla Good, consolidándose como el programa más visto del día.

Sin +Q decir son María Pía Copello, Daniela Darcourt, Dafonseca, Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera.

María Pía Copello aclara rumores sobre el presupuesto de su canal

En medio de la exposición y los rumores sobre la chequera de +QTV, María Pía Copello aclaró que no existen presupuestos ilimitados ni “cheques en blanco” para captar talentos.

“No existe un presupuesto infinito ni tampoco se reparten cheques en blanco, como se ha dicho. Queremos que el público conozca nuestro canal y disfrute lo que hacemos; no se trata de mostrar opulencia ni de alimentar mitos sobre grandes sumas de dinero”, afirmó la presentadora.

Copello recalcó que el objetivo de Más Que TV es impulsar contenidos originales y dar visibilidad a nuevas voces del entretenimiento digital.

La salida de Daniela Darcourt deja un vacío en el panel, pero también abre la puerta a nuevas oportunidades y a la llegada de otros talentos. La artista, por su parte, continuará enfocada en su carrera musical, con nuevos álbumes, giras y proyectos internacionales en camino.

El equipo de ‘Sin +Q Decir’ le deseó lo mejor en su viaje y reafirmó el compromiso de seguir innovando en el formato y manteniendo el vínculo con la audiencia.

La conductora e influencer reveló que su programa sabatino está en proceso de negociación con América TV y ProTV. YouTube: 'Q'Bochinche'.