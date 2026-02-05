María Pía Copello deja su programa de streaming y Dafonseka celebra: “Se quedarán los cinco solitos”

María Pía Copello deja su programa de streaming por unos días y Dafonseka celebra. TikTok

En medio del éxito y la atención mediática alcanzados por su programa de streaming, María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al comunicar que abandonará por unos días su proyecto digital.

La exconductora de TV explicó que debe realizar un viaje y aprovechó para bromear sobre cómo sus compañeros, entre ellos Dafonseka, podrán lucirse en su ausencia.

“Los que me aman y me adoran, quiero decirles que tengo un viaje que realizar. Por lo tanto... Eso será una bonita oportunidad para que ustedes cinco puedan estar al aire. ¡Solitos! No me extrañen y no me llamen. ¡No! Nada”, expresó Copello entre risas durante la transmisión, provocando la celebración en el set, especialmente de Dafonseka, quien no ocultó su alegría ante la noticia.

María Pía Copello dejará su programa de streaming por unos días y Dafonseka celebra. YouTube: +QTV

La reacción de Dafonseka: bromas y celebración en el set

La espontaneidad de Dafonseka no pasó desapercibida. El creador de contenido, conocido por su humor, festejó la ausencia temporal de María Pía con gestos y comentarios en vivo.

Su reacción fue interpretada como una mezcla de complicidad y alivio ante la oportunidad de liderar el programa sin la presencia de la conductora principal.

La dinámica entre ambos, marcada por la confianza y la camaradería, ha sido uno de los elementos que más han enganchado a la audiencia de ‘Sin +Q Decir’. Los seguidores del streaming ya anticipan momentos inesperados y un ambiente relajado durante el interinato.

María Pía Copello dejará su programa de streaming por unos días y Dafonseka celebra. YouTube: +QTV

Un debut digital con polémica y cifras récord

Desde su estreno el 2 de febrero, ‘Sin +Q Decir’ se convirtió en tendencia en el streaming peruano. María Pía Copello utilizó la plataforma para responder críticas y dudas sobre la fortuna de la familia Dyer, abordando de frente los cuestionamientos y mostrando una postura firme:

“Mis suegros son dos provincianos que remaron durísimo para llegar a donde han llegado”, enfatizó, defendiendo la ética de trabajo familiar.

El debut del programa fue un fenómeno digital. Según DataTube Latam, el streaming registró 40.258 vistas en solo dos minutos, con picos que superaron las 105.000 vistas. Aunque la empresa advirtió que cerca del 75% de las visualizaciones podrían no ser orgánicas (por el posible uso de bots), el programa se posicionó como el más visto del día, superando a propuestas como Ouke de Carlos Orozco y Todo Good de Habla Good.

María Pía Copello y las cifras de vistas que registró el lunes 2 de febrero. Data tube Latam.

La polémica por los bots y la defensa de Copello

María Pía Copello no dudó en denunciar en vivo la posible manipulación de vistas:

“Yo confío en YouTube para que esto se regule de alguna manera, porque eso es una muy mala práctica para desprestigiar un programa. Hay tanta gente que nos desea tan buena suerte que podría ser cualquiera”.

La conductora explicó a su audiencia cómo la inyección de bots podría estar relacionada con intentos de desprestigio, pero recalcó su confianza en que la plataforma tomará las medidas correspondientes para regular la situación.

En la segunda emisión, el canal de ‘Sin +Q Decir’ reportó 9.282 vistas y 3.000 likes. Al mediodía, el programa mantenía un promedio estable de 3.000 conectados en simultáneo, aunque el interés del público habría disminuido en comparación con el estreno.

Estos números, aun en medio de la controversia, consolidan a María Pía Copello como una de las figuras con mayor alcance en el streaming peruano.

María Pía Copello y las vistas que registró el segundo día de su streaming ‘Sin Q Decir’. TikTok

María Pía Copello se defenderá en streaming

María Pía Copello ha apostado por la transparencia y la autenticidad como ejes de su nuevo programa. Desde el primer episodio, no ha rehuido las polémicas ni los cuestionamientos sobre su entorno familiar y financiero.

“Como yo no tengo nada que temer y la familia de mi esposo tampoco, abiertamente hemos decidido tocar este tema el día de hoy”, indicó en el estreno.

La conductora dejó claro que no busca prolongar la polémica, pero advirtió que volverá a pronunciarse si las circunstancias lo requieren para defender su reputación y la de los suyos.

El futuro de ‘Sin +Q Decir’ durante la ausencia de María Pía

La pausa temporal de María Pía Copello abre una ventana para que sus colaboradores, liderados por Dafonseka, tomen las riendas del programa. El público espera ver cómo evoluciona la dinámica y si el equipo logra mantener el nivel de audiencia y engagement sin la presencia de su conductora principal.

El regreso de Copello ya es esperado con expectativa, y su ausencia promete ser un experimento interesante para medir la fortaleza del formato y la capacidad de sus compañeros para sostener el show.

María Pía Copello abre su corazón y habla de su padre. YouTube/ Sin + que decir