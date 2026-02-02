Perú

María Pía Copello rechaza y lamenta ataques a Catitejas, emprendimiento de su hija: “Me parece muy bajo”

La conductora de televisión rompió su silencio luego de varias semanas de críticas en su contra

La conductora de televisión rompió su silencio luego de varias semanas de críticas en su contra

La conductora de televisión María Pía Copello salió al frente para defender a su hija y su emprendimiento familiar tras varios días de polémica en redes sociales. Durante la emisión de su reciente programa en el canal de streaming +QTV, la presentadora respondió a las críticas dirigidas a Catitejas, el negocio de dulces creado por su hija, y calificó los ataques como “muy bajos”.

“Siempre se me ha atacado de diferentes formas, nunca me he quejado. Pero lo que ha venido pasando hace un buen tiempo no es que se me ataque es que se me difama en esa plataforma en YouTube”, expresó la conductora en su espacio. Copello relató que, aunque mantuvo el silencio durante un periodo prolongado, decidió pronunciarse al considerar que la situación ha sobrepasado los límites de la crítica legítima.

El emprendimiento Catitejas surgió en 2023 cuando la hija de María Pía Copello aprendió a preparar y vender este tipo de dulces como parte de una actividad escolar. El proyecto, que comenzó de manera sencilla, creció con rapidez y hoy tiene alcance nacional.

Hija de María Pía Copello lanza su negocio gastronómico, llamado 'Catitejas'. Captura/TikTok

Sin embargo, la expansión del negocio generó cuestionamientos y comentarios negativos en plataformas digitales, señalando supuestas irregularidades y desestimando el esfuerzo de la menor.

La conductora puntualizó que las críticas no solo la afectan como figura pública, sino que involucran directamente a su familia. “Yo me he mantenido en silencio, callada, pero todo tiene un límite, sobre todo cuando no solamente se miente, sino se difama”, afirmó Copello.

En su intervención, la presentadora subrayó que la comunidad que sigue el proyecto ha sido testigo del origen transparente de Catitejas.

“Se han metido con el negocio de mi hija, Catitejas, que lo que parece, a mi modo de ver, y creo que la gente que me está viendo, lo más bajo que puede pasar, porque realmente es algo que mi comunidad sabe cómo surgió”, sostuvo.
María Pía Copello rechaza y lamenta ataques a Catitejas, emprendimiento de su hija: “Me parece muy bajo”

La presentadora también recordó el inicio del negocio: “Vino del emprendimiento del colegio de una niña y de pronto que lo quieren manchar ese negocio y atribuirle cosas que no son de la peor manera, a mí me parece muy bajo”.

Copello advirtió que tomará medidas para proteger a su familia frente a nuevas difamaciones y que no permitirá que los ataques continúen. “Y eso es algo que yo realmente no voy a permitir, porque no es algo como que no me gusta, sino que es una difamación y también existe la difamación cubierta, y eso está penado por la ley”, indicó la conductora.

La conductora cerró su pronunciamiento con un mensaje enfático a los críticos: “La gente está actuando con total impunidad y es algo que yo no pienso permitir. Y ahora que he ingresado a YouTube, sí me voy a defender como tiene que ser”.

Catitejas y Starbucks tuvieron un acuerdo de coexistencia de marcas

El crecimiento de Catitejas también atrajo la atención por una supuesta disputa legal con la cadena internacional Starbucks, tema que generó amplia conversación en redes sociales. El registro de la marca Catitejas fue autorizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tras la presentación de un acuerdo de coexistencia entre ambas empresas.

Al detallar el proceso, María Pía Copello explicó que nunca existió un litigio ni enfrentamiento judicial con Starbucks. La observación inicial fue realizada por Indecopi al detectar similitudes fonéticas y gráficas entre Catitejas y la marca Kati Kati Blend de Starbucks, ambas inscritas en la misma categoría comercial. Copello relató que, al contactar a la empresa internacional, los representantes de Starbucks manifestaron no tener objeción para que ambas marcas compartieran el mercado peruano.

María Pía Copello revela cómo Catitejas y Starbucks llegaron a un acuerdo de coexistencia de marcas

Posteriormente, la matriz de Starbucks en Estados Unidos avaló formalmente el acuerdo, que fue presentado ante Indecopi como parte del trámite administrativo. La autoridad resolvió que las marcas pueden coexistir porque presentan diferencias objetivas en nombre, diseño y concepto, sin riesgo de confusión para los consumidores.

El caso se resolvió mediante gestiones administrativas y diálogo directo, sin instancias judiciales ni litigios, lo que permitió a Catitejas obtener el registro oficial de su marca y logotipo por una década, con protección para productos de pastelería y confitería en el país. La aclaración de la conductora remarcó la ausencia de polémicas legales y la disposición de ambas empresas para llegar a un entendimiento.

