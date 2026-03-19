Perú

Elecciones 2026: ¿Qué pasa si pierdo mi DNI días antes de los comicios?

Infobae Perú consultó con el subdirector de Vínculos y Archivo Registral de Reniec, Jorge Puch Pardo, sobre los procedimientos y alternativas disponibles para quienes enfrentan la pérdida o robo de su documento en la etapa final previa a los comicios

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Los ciudadanos que extravíen o
Los ciudadanos que extravíen o sean víctimas de robo de su documento de identidad cerca a la jornada electoral pueden iniciar trámites de duplicado o pedir dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones| Andina

La proximidad de las elecciones provoca inquietud entre quienes sufren la pérdida o el robo de su Documento Nacional de Identidad (DNI) poco antes de acudir a las urnas. Según explicó a Infobae Perú, Jorge Puch Pardo, subdirector de Vínculos y Archivo Registral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), perder el documento en el último tramo previo a la votación puede acarrear consecuencias, aunque existen procedimientos y alternativas para quienes enfrenten esta situación.

La campaña ‘Verano Inclusivo 2026’
La campaña ‘Verano Inclusivo 2026’ de Reniec estará disponible hasta el 27 de febrero e incluye atención prioritaria en Huancavelica, Ica y Huánuco. - Reniec

¿Cuáles son los pasos que debo seguir si pierdo mi DNI?

Puch Pardo recomendó a la ciudadanía mantener el DNI a resguardo durante la temporada electoral, pero admitió que nadie está exento de imprevistos, como extravíos o delitos.

“Lo recomendable es presentar una denuncia policial. Esta va a garantizar la seguridad de que ese documento se ha extraviado, se ha perdido o, en este caso, puede haber sido robado”, afirmó el funcionario.

Esta denuncia constituye el sustento para cualquier trámite posterior y protege al ciudadano frente al uso indebido de su identidad. Asimismo, podrás presentar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para justificar tu inasistencia.

El funcionario insistió en la importancia de presentar la denuncia ante la pérdida o robo y conservar el comprobante, ya que este documento será indispensable. De esta manera, la JNE evaluará las solicitudes de dispensa presentadas con la documentación correspondiente.

Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos
Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec

Reniec entregará DNI hasta el mismo día de las elecciones

Reniec ha dispuesto la posibilidad de solicitar el duplicado del DNI por la vía presencial y virtual, acelerando la entrega del documento incluso hasta el mismo día de las elecciones para quienes inicien el trámite con cierta anticipación.

“Vamos a entregar el DNI hasta el mismo día de elecciones para todos aquellos que lo hicieron con anticipación”, confirmó Puch Pardo. Las oficinas de la entidad estarán habilitadas para procesar solicitudes urgentes, siempre que existan plazas disponibles.

¿Cómo verificar si tengo multa por no votar?

Participar en las elecciones no solo es un derecho, sino un deber ciudadano. Sin embargo, quienes no asistan a votar o no cumplan con las funciones de miembro de mesa pueden recibir una sanción económica conocida como multa electoral. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha habilitado una plataforma digital para que los ciudadanos consulten de manera rápida y sencilla si tienen multas pendientes.

La verificación se realiza a través del portal oficial multas.jne.gob.pe. y debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), colocar el código captcha, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en consultar.
  • En pocos segundos, el sistema muestra si existen sanciones electorales asociadas al ciudadano.
  • Luego lo podrás imprimir o consultar si otra persona tiene multa.

La multa electoral se impone a quienes no cumplieron con su deber de sufragio, es decir, no acudieron a votar, o a quienes no se presentaron o se negaron a desempeñar el rol de miembro de mesa, ya sea como titular o suplente. Los montos varían según la infracción y se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento de la falta. Para el año 2023, el valor de la UIT es de S/ 4950. La omisión al sufragio implica una multa de 2% de la UIT, equivalente a S/ 99.00, mientras que la omisión por miembro de mesa asciende al 5%, equivalente a S/ 247.50.

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