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Murió Chuck Norris: dónde ver sus películas en streaming y TV en Perú

Tras la muerte del actor a los 86 años, las plataformas digitales y canales locales ofrecen parte de su obra para quienes desean recordar sus éxitos en el cine y la televisión

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Escenas de sus películas, incluida la icónica pelea con Bruce Lee, - Canal N

La muerte de Chuck Norris, figura emblemática del cine de acción, impactó a millones en todo el mundo y despertó un renovado interés por su legado. La familia del actor confirmó el deceso a los 86 años en Estados Unidos, un hecho que marcó la jornada del 20 de marzo de 2026 para la industria y sus seguidores.

Norris, campeón mundial profesional de karate durante seis años consecutivos, dejó una extensa filmografía que abarca desde éxitos de taquilla hasta clásicos de culto, muchos de los cuales se encuentran disponibles en plataformas digitales para el público peruano. Tras su fallecimiento, las búsquedas sobre dónde ver sus películas aumentaron notablemente, en especial entre los fanáticos que crecieron con sus aventuras en la pantalla grande.

Entre los títulos que pueden encontrarse en streaming figura ‘Los indestructibles 2′, producción que reunió a varios íconos del cine de acción y que está disponible en HBO Max. En esta película, Norris comparte escenas junto a Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, interpretando a un agente de la CIA que lidera un grupo de mercenarios en una misión internacional.

Chuck Norris en Los Indestructibles
Chuck Norris en Los Indestructibles 2.

Otra cinta de la filmografía de Chuck Norris que puede verse en Perú es ‘Templo de fuego’, una historia ambientada en la búsqueda de una mina de oro por parte de dos soldados y una mujer. Esta producción de 1986 puede encontrarse en Prime Video.

Los usuarios de DIRECTV y DGO pueden acceder sin costo adicional a HBO Max y Prime Video, que también tiene disponible ‘Código de silencio’, donde Norris interpreta a un policía de Chicago envuelto en un conflicto entre bandas criminales, y ‘Sidekicks’, en la que un adolescente fantasea con ser amigo del propio actor y encuentra en las artes marciales una vía para superar el acoso escolar.

Seguidores destacaron el legado de Chuck Norris en la industria audiovisual. El impacto de su muerte se refleja en el aumento de reproducciones de sus filmes en los principales servicios de streaming. Estas plataformas permite ver películas, series, documentales y transmisiones en vivo desde cualquier dispositivo conectado, incluyendo Smart TV, smartphone y tablet.

Chuck Norris en "Code of
Chuck Norris en "Code of Silence" (IMDb)

‘Walker, Ranger de Texas’ en TV

Además de su trayectoria en el cine, Chuck Norris se convirtió en un referente de la cultura popular, tanto por sus logros en las artes marciales como por su participación en la televisión. En el caso de TV nacional, Panamericana TV emite episodios de ‘Walker, Ranger de Texas’ los miércoles, jueves y viernes a las 16:30 horas, manteniendo vigente la figura del actor para el público local.

El legado del actor y artista marcial está íntimamente ligado a ‘Walker, Texas Ranger’, la serie que lo inmortalizó como símbolo de justicia, coraje y valores familiares. Estrenada en 1993 y emitida durante ocho temporadas, la ficción convirtió a Norris en Cordell Walker, un ranger tejano de raíces nativoamericanas, experto en artes marciales y defensor inquebrantable de la ley.

'Walker, Texas Ranger' combina western
'Walker, Texas Ranger' combina western moderno con artes marciales, lo que la hizo única en su época.

En el Perú, ‘Walker, Texas Ranger’ trascendió el éxito internacional para convertirse en parte del ADN televisivo nacional. A pesar de haber dejado de grabarse hace 25 años, la serie sigue vigente en la pantalla de Panamericana Televisión, acompañando la rutina diaria de miles de familias. Para muchas generaciones, las tardes de Walker son un rito compartido entre padres, hijos y abuelos, y el personaje interpretado por Chuck Norris es visto como un héroe incorruptible.

Más allá de la acción y las peleas coreografiadas, la serie destacó por sus lecciones morales, la defensa de los inocentes y el abordaje de temas sociales como el racismo y la violencia. En Perú, Walker nunca envejeció: Chuck Norris sigue patrullando las tardes en la memoria colectiva, y su legado como justiciero y modelo de disciplina permanece intacto.

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