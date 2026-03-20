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El emotivo adiós de Sylvester Stallone, Jean Claude Van Damme y Dolph Lundgren a Chuck Norris: “Te vamos a extrañar, amigo”

Tres leyendas del cine de acción abrieron su corazón para despedir a Chuck Norris, dejando mensajes llenos de admiración y cariño tras conocer su fallecimiento, y recordando al actor como una inspiración dentro del género

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Chuck Norris murió en Hawái
Chuck Norris murió en Hawái a los 86 años

Las palabras de despedida de tres íconos del cine de acción marcaron la reacción de Hollywood ante la muerte de Chuck Norris, quien falleció en Hawái a los 86 años.

Paralelamente, el legado del actor fue celebrado con mensajes emotivos por parte de colegas que compartieron pantalla y amistad con él.

Lundgren: un humilde homenaje para “el campeón”

Dolph Lundgren, recordado como el temible Ivan Drago de Rocky IV, ha señalado en varias ocasiones que Norris fue una de sus grandes inspiraciones para practicar karate y para ingresar en la industria cinematográfica. La admiración de Lundgren hacia Norris se remonta a su juventud, cuando lo consideraba un referente de respeto, humildad y fortaleza.

Lundgren, que además tuvo la oportunidad de ser compañero de Norris en Los indestructibles 2, publicó en sus redes sociales un tributo que incluía una imagen detrás de cámaras y un mensaje personal.

El actor sueco definió a Norris como “el campeón” y recordó: “Desde que era un joven artista marcial y después ingresé al cine, siempre lo admiré como un modelo a seguir. Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fortaleza que necesita un hombre. Te vamos a extrañar, amigo”.

"Alguien que tenía el respeto,
"Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fuerza necesaria para ser un hombre. Te vamos a extrañar, mi amigo", compartió Lundgren en sus redes sociales (Créditos: instagram/Dolph Lundgren)

Stallone y la camaradería nacida en ‘Los Indestructibles 2′

Sylvester Stallone, quien también trabajó en la saga de acción junto a Norris, homenajeó a su colega resaltando su carácter y profesionalismo. Stallone compartió: “Disfruté mucho trabajar con Chuck. Era estadounidense en todo sentido. Un gran hombre y mis condolencias a su maravillosa familia”.

Un dato curioso de la producción de Los Indestructibles 2 es que Stallone aceptó ajustar el guion a las condiciones de Norris, quien solicitó modificar el lenguaje para que fuera más adecuado a su imagen. Además, Stallone animó a Norris a incluir en el filme uno de los famosos “Chuck Norris Facts”, reforzando así la complicidad entre ambos.

Sylvester Stallone recordó el trabajó
Sylvester Stallone recordó el trabajó que hizo junto a Chuck Norris en una de las entregas de 'Los Indestructibles'

Norris y Van Damme: una fuerte amistad forjada en la admiración

A los mensajes se sumó Jean Claude Van Damme, quien manifestó en Instagram su respeto y cercanía con Norris: “Mis más profundas condolencias por el fallecimiento de mi amigo, Chuck Norris. Nos conocíamos desde mis primeros años y siempre respeté al hombre que era. Mi corazón y mis oraciones están con su familia. Nunca será olvidado”.

Cuando Van Damme llegó a Estados Unidos en la década de 1980, Norris le ofreció trabajo como guardia de seguridad en su bar Woody’s Wharf, en Newport Beach, California. Además, Norris le permitió entrenar con él y su grupo, lo que impulsó el desarrollo profesional de Van Damme en las artes marciales y el cine.

La relación profesional se consolidó cuando Norris le dio a Van Damme su primer papel en la industria, como doble de acción y asesor técnico en la película Missing in Action. Ambos entrenaron juntos en diversas ocasiones y compartieron entrevistas y sesiones de entrenamiento públicas. Van Damme ha manifestado en entrevistas que Norris fue “como un hermano”, mientras que Norris elogió el profesionalismo y la ética de trabajo de Van Damme.

Chuck Norris y Jean-Claude Van
Chuck Norris y Jean-Claude Van Damme compartieron una fuerte amistad a lo largo de los años (Créditos: Instagram/Jean-Claude Van Damme)

La noticia y el entorno familiar

A través de las redes sociales, la familia de Norris confirmó el fallecimiento ocurrido la mañana del jueves, en un comunicado en el que solicitaron privacidad sobre los detalles y agradecieron las muestras de cariño. Destacaron que el actor se encontraba en paz, rodeado de sus seres queridos durante sus últimos momentos.

“Vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con sus seres queridos. A través de su trabajo, disciplina y amabilidad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó una huella imborrable en tantas vidas”, se lee en el comunicado que fue acompañado por una imagen de Chuck.

Fue a través de las
Fue a través de las redes sociales de Chuck Norris que su familia confirmó la muerte del actor y artista marcial (Créditos: Instagram/Chuck Norris)

El miércoles previo, una fuente cercana señaló que Norris se mostraba activo y de buen ánimo, incluso realizando ejercicio físico, lo que hizo que la noticia de su hospitalización y muerte resultara completamente inesperada, tanto para su familia como para los seguidores de la leyenda del cine, misma que, tras dejar Hollywood, usó sus redes sociales para fomentar una vida saludable.

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