Fase 1B del aeropuerto Jorge Chávez tiene un avance del 98,91%: busca atender demanda de 37,7 millones de pasajeros al 2030

El reporte técnico señala que el Edificio Terminal (2100) registra un avance del 99,70%. Foto: cortesía

El proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se encuentra en su etapa final. Según el más reciente reporte del Ositrán, la Fase 1B registra un avance global del 98,91% al 15 de marzo de 2026, acercándose a su culminación con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del principal terminal aéreo del país.

Esta expansión apunta a responder al crecimiento sostenido del tráfico aéreo, con una proyección de atención de hasta 37,7 millones de pasajeros anuales hacia el 2030. La información fue presentada durante la 83.a sesión del Consejo de Usuarios de Aeropuertos de alcance nacional, donde también se evaluaron los niveles de servicio registrados en 2025.

Avance de obras y componentes principales

El informe técnico detalla que el Edificio Terminal (2100) alcanza un progreso del 99,70%, consolidándose como uno de los componentes más avanzados del proyecto. En paralelo, el Campo de Servicios (2200) prácticamente ha concluido, con un 99,97% de ejecución, incluyendo infraestructura clave como el Centro de Manejo de Aguas, la Planta de Agua Helada y la Subestación Principal, todos al 100%.

Por su parte, la zona Santa Rosa (2300) presenta un avance del 99,15%. En este sector ya se han completado elementos como viaductos, veredas de llegada y ciclovías. Asimismo, espacios como el Promenade y los accesos han sido finalizados conforme a lo previsto, aunque queda pendiente la conexión con el futuro Puente Santa Rosa.

En tanto, la zona Santa Rosa (2300) alcanza un progreso del 99,15%. Foto: USMP

Sistemas operativos y trabajos complementarios

En cuanto a los sistemas internos, los componentes de seguridad, redes, electricidad y tecnologías de la información (ICT) ya han sido concluidos al 100%. Los sistemas hidráulicos, en tanto, se encuentran en un 99,50%, lo que refleja un nivel de ejecución casi total en las instalaciones técnicas del aeropuerto.

Adicionalmente, la rehabilitación de la pista antigua (Pista 1) ha sido completada, encontrándose actualmente en fase de levantamiento de observaciones. Sin embargo, aún se desarrollan trabajos puntuales en el campo de vuelos, como la corrección de ahuellamientos en zonas cercanas a las mangas de abordaje, cuya finalización está prevista para agosto de 2026.

Resultados de niveles de servicio en 2025

El regulador también dio a conocer los resultados de la supervisión de niveles de servicio, realizada en cuatro momentos del 2025 bajo la metodología del manual aeroportuario de la IATA. En los controles de seguridad, los tiempos de espera se mantuvieron dentro de los límites establecidos, con máximos de 4 minutos en vuelos nacionales y 5 minutos en internacionales.

En el hall público, los indicadores también cumplieron con los estándares mínimos, tanto en espacio por pasajero como en disponibilidad de asientos. No obstante, se identificaron deficiencias en otros procesos, especialmente en migraciones, donde los tiempos de espera superaron ampliamente los parámetros establecidos, alcanzando hasta 52 minutos en llegadas.

En el hall público, los indicadores alcanzaron los estándares mínimos exigidos, tanto en el espacio asignado por pasajero como en la disponibilidad de asientos. Foto: difusión

Demoras en facturación y equipaje

El proceso de check-in evidenció demoras en la mayoría de aerolíneas, superando los 20 minutos máximos recomendados. Solo algunas compañías lograron un desempeño adecuado, mientras que otras registraron los tiempos más elevados durante la evaluación.

En el recojo de equipaje, los resultados fueron mixtos. Para vuelos internacionales de gran capacidad, la entrega total de maletas llegó a 57 minutos, excediendo el límite de 25 minutos. En contraste, el equipaje doméstico sí cumplió con los estándares. Sin embargo, en ambos casos se detectaron retrasos en la salida de la primera maleta, con tiempos que alcanzaron hasta 17 minutos.

El organismo regulador indicó que continuará supervisando tanto la infraestructura como la operación del aeropuerto, con el fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de concesión y mejorar la experiencia de los usuarios.