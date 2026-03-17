Terminal privado se construirá en el antiguo aeropuerto Jorge Chávez, ¿en qué parte?

No solo una terminal privada. También el antiguo Jorge Chávez podría albergar centros comerciales, centro de convenciones, etc. - Crédito Logística 360

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC) sigue modernización y su plan de expansión logra otro hito. Esta vez, Lima Airport Partners (LAP), el controlador del AIJC anunció el lanzamiento de un concurso internacional para el desarrollo de un terminal FBO (Fixed Base Operator), especializado en la atención de aviación privada y ejecutiva, tanto doméstica como internacional.

Este proyecto comprende la reconversión de un espacio del antiguo aeropuerto Jorge Chávez en un terminal de aviación ejecutiva y corporativa. Se trata de una zona ubicada por el antiguo acceso a vuelos domésticos más o menos, en la parte a la derecha del aeropuerto.

“La nueva infraestructura permitirá atender vuelos ejecutivos, corporativos y aeronaves privadas ofreciendo un alto nivel de servicio con estándares de seguridad y eficiencia alineados con el objetivo de posicionar al Perú como un hub regional”, resalta LAP.

La antigua terminal del Aeropuerto Jorge Chávez no es olvidada, y podría regresar con centros comerciales. - Crédito Andina

La nueva terminal privada del AIJC

Asimismo, el nuevo terminal FBO permitirá brindar una atención diferenciada con servicios clave para el procesamiento de pasajeros, estacionamientos, hangares, oficinas corporativas, áreas de reuniones empresariales y servicios integrales para aeronaves, bajo un modelo de inversión privada estimado en US$ 10 millones. Estará ubicado por el antiguo acceso a vuelos domésticos y contará con una extensión aproximada de 2.000 m².

Para LAP, la aviación privada representa un segmento estratégico del transporte aéreo global. Se trata de una iniciativa que respondería al crecimiento sostenido de la aviación privada y corporativa en la región, así como a la necesidad de contar con terminales privados que permitan atraer operadores internacionales de primer nivel, “posicionando al Jorge Chávez como hub competitivo ante otros aeropuertos de la región que ya cuentan con este tipo de infraestructura especializada que conectará a Lima con los principales centros financieros y comerciales del mundo”.

“El desarrollo del primer terminal privado FBO del Jorge Chávez no solo atiende una demanda creciente, sino que fortalece nuestra visión de largo plazo: consolidar a Lima como un hub regional también para la aviación privada, ejecutiva y corporativa. Estamos convocando a operadores especializados con experiencia internacional para diseñar, implementar y operar un terminal que cumpla los más altos estándares globales”, aportó Paola Loayza, gerente de Negocios de Real Estate de LAP.

Así se usará el antiguo aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito Difusión

Antiguo terminal tendría más zonas

Pero no sería el único uso para la antigua terminal: el FBO forma parte de una estrategia más amplia de reconversión del antiguo terminal, orientada a maximizar el valor de la infraestructura existente bajo criterios de eficiencia y desarrollo urbano. LAP evalúa, además, proyectos complementarios como un centro logístico, espacios comerciales y un centro de convenciones, que permitirán dinamizar la zona aeroportuaria como un nuevo polo de inversión, precisa Loayza.

LAP resalta que tras la puesta en marcha del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, el terminal de Faucett dejó de operar en mayo de 2025 y contempla un plan de desarrollo futuro que complementará a la operación como parte de lo que será la Nueva Ciudad Aeropuerto en Sudamérica.

Como se recuerda, durante 2025 el Jorge Chávez movilizó 25,5 millones de pasajeros, lo que representó un crecimiento de 4,1% respecto al año 2024. Este resultado fue impulsado por el dinamismo del tráfico internacional, que superó los 10,27 millones de pasajeros, registrando un crecimiento cercano al 5%, así como por una sólida demanda en el mercado doméstico, con 15,22 millones de pasajeros atendidos a lo largo del año, lo que representó un incremento de 3,4% en comparación con el año anterior.