Perú

Terminal privado se construirá en el antiguo aeropuerto Jorge Chávez, ¿en qué parte?

Lima Airport Partners inició concurso para desarrollar un terminal de aviación privada en una zona del antiguo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. También hay más planes

Guardar
No solo una terminal privada.
No solo una terminal privada. También el antiguo Jorge Chávez podría albergar centros comerciales, centro de convenciones, etc. - Crédito Logística 360

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC) sigue modernización y su plan de expansión logra otro hito. Esta vez, Lima Airport Partners (LAP), el controlador del AIJC anunció el lanzamiento de un concurso internacional para el desarrollo de un terminal FBO (Fixed Base Operator), especializado en la atención de aviación privada y ejecutiva, tanto doméstica como internacional.

Este proyecto comprende la reconversión de un espacio del antiguo aeropuerto Jorge Chávez en un terminal de aviación ejecutiva y corporativa. Se trata de una zona ubicada por el antiguo acceso a vuelos domésticos más o menos, en la parte a la derecha del aeropuerto.

“La nueva infraestructura permitirá atender vuelos ejecutivos, corporativos y aeronaves privadas ofreciendo un alto nivel de servicio con estándares de seguridad y eficiencia alineados con el objetivo de posicionar al Perú como un hub regional”, resalta LAP.

La antigua terminal del Aeropuerto
La antigua terminal del Aeropuerto Jorge Chávez no es olvidada, y podría regresar con centros comerciales. - Crédito Andina

La nueva terminal privada del AIJC

Asimismo, el nuevo terminal FBO permitirá brindar una atención diferenciada con servicios clave para el procesamiento de pasajeros, estacionamientos, hangares, oficinas corporativas, áreas de reuniones empresariales y servicios integrales para aeronaves, bajo un modelo de inversión privada estimado en US$ 10 millones. Estará ubicado por el antiguo acceso a vuelos domésticos y contará con una extensión aproximada de 2.000 m².

Para LAP, la aviación privada representa un segmento estratégico del transporte aéreo global. Se trata de una iniciativa que respondería al crecimiento sostenido de la aviación privada y corporativa en la región, así como a la necesidad de contar con terminales privados que permitan atraer operadores internacionales de primer nivel, “posicionando al Jorge Chávez como hub competitivo ante otros aeropuertos de la región que ya cuentan con este tipo de infraestructura especializada que conectará a Lima con los principales centros financieros y comerciales del mundo”.

“El desarrollo del primer terminal privado FBO del Jorge Chávez no solo atiende una demanda creciente, sino que fortalece nuestra visión de largo plazo: consolidar a Lima como un hub regional también para la aviación privada, ejecutiva y corporativa. Estamos convocando a operadores especializados con experiencia internacional para diseñar, implementar y operar un terminal que cumpla los más altos estándares globales”, aportó Paola Loayza, gerente de Negocios de Real Estate de LAP

Así se usará el antiguo
Así se usará el antiguo aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito Difusión

Antiguo terminal tendría más zonas

Pero no sería el único uso para la antigua terminal: el FBO forma parte de una estrategia más amplia de reconversión del antiguo terminal, orientada a maximizar el valor de la infraestructura existente bajo criterios de eficiencia y desarrollo urbano. LAP evalúa, además, proyectos complementarios como un centro logístico, espacios comerciales y un centro de convenciones, que permitirán dinamizar la zona aeroportuaria como un nuevo polo de inversión, precisa Loayza.

LAP resalta que tras la puesta en marcha del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, el terminal de Faucett dejó de operar en mayo de 2025 y contempla un plan de desarrollo futuro que complementará a la operación como parte de lo que será la Nueva Ciudad Aeropuerto en Sudamérica.

Como se recuerda, durante 2025 el Jorge Chávez movilizó 25,5 millones de pasajeros, lo que representó un crecimiento de 4,1% respecto al año 2024.  Este resultado fue impulsado por el dinamismo del tráfico internacional, que superó los 10,27 millones de pasajeros, registrando un crecimiento cercano al 5%, así como por una sólida demanda en el mercado doméstico, con 15,22 millones de pasajeros atendidos a lo largo del año, lo que representó un incremento de 3,4% en comparación con el año anterior.

Temas Relacionados

Aeropuerto Jorge ChávezLAPAeropuerto Internacional Jorge Chávezperu-economia

Más Noticias

PNP capturó a más de 6,400 delincuentes e incautó 179 armas de fuego en operativos durante una semana

Agentes de la PNP realizaron más de 26 mil operativos contra el crimen e incautaron más de 800 kilos de clorhidrato de cocaína

PNP capturó a más de

SBS: 4 de cada 10 peruanos guarda sus contraseñas en el celular y cree que romper la tarjeta evita fraudes

A pesar del crecimiento, la mitad de los usuarios sigue desconfiando de los servicios digitales y la mayoría considera que su protección no ha mejorado en los últimos 3 años

SBS: 4 de cada 10

Cri Cri, primo de Jefferson Farfán, debutó en La Granja VIP en medio de fuertes críticas: “Quiero que conozcan la persona que soy”

Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, ingresó al reality tras salir de prisión y aseguró que busca mostrarse auténtico ante el público, mientras continúa el proceso por presunto abuso.

Cri Cri, primo de Jefferson

¿Y los trabajadores? Elecciones 2026: ninguno de los 34 planes de gobierno toca los contratos temporales

Un informe revela que la mayoría de partidos prioriza soluciones de corto plazo y evita reformas de fondo para transformar el mercado laboral, que llega al 70% de informales

¿Y los trabajadores? Elecciones 2026:

Pamela López y Paul Michael nunca se separaron y ahora están juntos en ‘La Granja VIP’

La pareja sorprendió con su ingreso al reality de convivencia en donde estarán en competencia por 13 semanas

Pamela López y Paul Michael
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vocero APP niega intervención a

Vocero APP niega intervención a favor de allegados de Brunella Horna: “Alianza para el Progreso no tiene nada que ver”

Tomás Gálvez, Patricia Benavides, Luis Arce o Juan Carlos Villena: ¿Quién será el nuevo fiscal de la Nación?

Elecciones 2026: Keiko Fujimori vuelve al segundo lugar y Wolfgang Grozo sigue subiendo en las preferencias, según encuesta

Elecciones 2026: Estos son los pasos a seguir para emitir tu voto correctamente el domingo 12 de abril

Elecciones 2026: Más del 50% de electores desconoce el símbolo del partido político por el que votará

ENTRETENIMIENTO

Cri Cri, primo de Jefferson

Cri Cri, primo de Jefferson Farfán, debutó en La Granja VIP en medio de fuertes críticas: “Quiero que conozcan la persona que soy”

Pamela López y Paul Michael nunca se separaron y ahora están juntos en ‘La Granja VIP’

Samahara Lobatón declaró su amor a Youna en su ingreso a La Granja VIP, aunque niega una relación: “Yo sé que él me está apoyando”

Yiddá Eslava agradece a Julián Zucchi por quedarse con sus hijos mientras está en ‘La Granja VIP’: “Me quedo tranquila”

Carlos Alcántara y Jossie Lindley reaparecen juntos tras su separación en la boda de su hijo: bailes, risas y encuentro familiar

DEPORTES

Paco Hervás explicó por qué

Paco Hervás explicó por qué Maluh Oliveira jugó ante Regatas y reveló si será titular en Universitario: “Es una jugadora fantástica”

¿Facundo Morando se va de Alianza Lima para fichar por Fluminense? La versión del club ‘blanquiazul’ y la información desde Brasil

“Marco Huamán no tiene menos fútbol que Oliver Sonne”, la firme opinión de Pedro García por la convocatoria del jugador revelación de Alianza Lima

Se filtró posible reemplazo de Facundo Morando en Alianza Lima tras rumores de su llegada a Fluminense

Programación de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV