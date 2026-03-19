Perú

Petroperú ya reporta ganancias de US$ 13 millones, tras años con pérdidas

El expresidente de la petrolera estatal, Alejandro Narváez, destacó los resultados y resaltó la importancia de la empresa

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¿Petroperú con ganancias? Así lo
¿Petroperú con ganancias? Así lo asegura su expresidente Alejandro Narvaez. - Crédito Petroperú

Tras años con pérdidas, la empresa estatal Petroperú ha reportado ganancias. Como se sabe, este año se ha reavivado el debate de la privatización de la empresa estatal, sobre todo luego del intento de venta de sus activos a través de Proinversión, durante el gobierno de Jose Jerí, en lo que se retrocedió con un nuevo rescate de S/500 millones a la empresa.

Según informó Alejandro Narváez, expresidente de la petrolera estatal, a Andina, al cierre del 2025 Petroperú alcanzó un EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization; en español ‘ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización’) que resultó positivo en US$ 13 millones.

“La empresa tiene un potencial enorme de generar dinero y el 2025 cerramos con un Ebitda positivo de 13 millones de dólares, luego que había perdido los años 2024, 2023, 2022”, indicó.

Alejandro Narvaéz es expresidente de
Alejandro Narvaéz es expresidente de Petroperú. - Crédito Difusión

Petroperú con ganancias

“Los empresarios miran mucho el Ebitda porque es un indicador clave de eficiencia operativa y cerramos el año pasado con 13 millones. Mi proyección era llegar a 50 millones, pero se quedó ahí”, agregó Narváez.

El expresidente de Petroperú recordó que cuando asumió la conducción de la empresa estatal en el 2024 había una profunda crisis por lo que dispuso una serie de medidas de eficiencia, ahorro de costos, política de puertas abiertas y diálogo con los sindicatos para revertir esa situación.

Según sus cifras, habían tenido una proyección de pérdida de US$ 1,030 millones para el 2024, lo que se redujo a US$ 750 millones, “por lo cual le ahorramos al Estado más de 250 millones en ese año”.

Como se recuerda, en la
Como se recuerda, en la crisis del gas natural, se reportaron niveles reducidos de inventarios de gasolinas, gasoholes Regular y Premium, así como de diésel B5. Foto: Petroperú

Según recuerda también entre el 2016 y 2021 Petroperú fue una empresa que generaba no solamente buenos ingresos sino también registraba utilidades y también generaba oportunidades de negocios. Desde entonces ha tenido que sufrir una crisis que lo llevó a pérdidas,

¿Petroperú incide en el precio de la gasolina?

Asimismo, el especialista explicó que Petroperú es la empresa que equilibra el precio de los combustibles en el mercado, por lo que resaltó su rol estratégico y subsidiario. “Si no hubiese Petroperú, el precio de la gasolina premium estaría entre S/22 a S/23 por galón en Lima, pero con Petroperú el galón está a S/14, es una diferencia brutal”, detalló.

Asimismo, Narváez refirió que el Perú tiene 33 empresas de las cuales la más importante y estratégica es Petroperú porque es el activo crítico más valioso que tiene el país.

Narvaez asegura que el precio
Narvaez asegura que el precio de la gasolina habría sido más caro frente a la crisis del gas natural sin Petroperú. - Crédito Andina

Ante esto, expresó su opinión sobre la privatización de la empresa estatale. “Como peruano me siento mal que haya personas que estén interesadas en vender el activo más importante, mientras que en otros países hay empresas potentes del Estado, como en Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia y otros países, mientras acá estamos navegando en el sentido contrario”, comentó.

Como se recuerda, el Gobierno peruano decidió otorgar un nuevo rescate financiero de 500 millones de soles a Petroperú, justo luego de la crisis del gas natural, que llevo a aumentos de la gasolina, y tras semanas de presión interna y externa por la situación crítica de la empresa estatal.

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