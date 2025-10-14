Perú

Petroperú: bonos de la petrolera alcanzan rentabilidad récord y figuran entre los corporativos de mayor retorno, según Bloomberg

La brecha entre la deuda de la petrolera estatal y las notas soberanas peruanas se redujo significativamente el mes pasado, pese a la crisis política que vive el país

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
Los bonos de Petroperú logran
Los bonos de Petroperú logran el segundo mejor retorno entre corporativos emergentes pese a la crisis política.

El mercado de deuda internacional ha seguido con atención el desempeño de Petroperú, cuyo panorama financiero se ha agudizado este año en medio de cambios políticos abruptos y presiones crecientes sobre la economía peruana.

Según información de Bloomberg, los bonos de Petroperú han registrado una rentabilidad del 14% desde julio, situándose en el segundo puesto entre los mejores retornos de bonos corporativos de países emergentes.

Bonos de Petroperú sorprenden con alto retorno pese a crisis política

El optimismo de los inversionistas ha prevalecido pese a la reciente destitución presidencial y la renuncia total del gabinete, incluidos la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes. Bloomberg reportó que, incluso tras la incertidumbre sobre la composición del nuevo gabinete, los bonos de la compañía estatal solo experimentaron una leve baja y luego se estabilizaron.

La confianza en la deuda de Petroperú resurgió después de que el exministro Raúl Pérez Reyes señalara en julio que el gobierno preparaba soluciones de liquidez para la empresa estatal. Días después, los inversionistas recibieron positivamente comentarios relativos a una eventual reestructuración de las deudas.

Rául Pérez-Reyes, titular del Ministerio
Rául Pérez-Reyes, titular del Ministerio de Economía y Finanzas. La rentabilidad de la deuda de Petroperú se mantiene en 14% desde julio, según Bloomberg.

Un repunte adicional siguió luego del anuncio de México sobre un plan de recompra de deuda de Pemex, su empresa estatal petrolera, hecho que se interpretó en el mercado como un precedente aplicable para Perú, según detalló Bloomberg.

En este contexto, el diferencial entre los bonos en dólares de Petroperú con vencimiento en el año 2047 y las notas soberanas peruanas cayó a 254 puntos básicos el mes pasado. Bloomberg explica que antes de las declaraciones del ministro de Finanzas, ese spread alcanzaba casi los 400 puntos básicos.

Petroperú mantiene rentabilidad récord en medio de turbulencia política

Las dificultades financieras de la petrolera tienen un origen concreto: la construcción de la refinería de Talara, valorada en US$6.000 millones, terminó sobrepasando ampliamente el presupuesto y acumuló retrasos, lo que impactó las finanzas de la compañía. El año pasado, toda la junta directiva renunció, una instancia de crisis de gobierno corporativo que agravó la incertidumbre de los mercados.

Poco después de asumir, el nuevo presidente de la firma, Alejandro Narváez, auguró la pérdida de casi US$1.000 millones para el año, depreciando el valor de los bonos. A esto se sumaron ataques a infraestructuras de transporte y una larga interrupción operativa en la refinería, según recogió Bloomberg.

El respaldo estatal implícito sostiene
El respaldo estatal implícito sostiene la confianza en los bonos de Petroperú pese a sus problemas financieros.

“Si fuera una empresa privada, habría incumplido sus obligaciones hace años”, advirtió Max Wolman, analista de Aberdeen Group, citado por Bloomberg. Pese a que el Estado peruano no garantiza expresamente la deuda de Petroperú, el respaldo implícito se ha mantenido, lo que refuerza la confianza del mercado en una intervención estatal si la situación lo exige.

Bloomberg recuerda que el gobierno acordó en abril convertir 6.000 millones de soles (US$1.700 millones) de deuda en capital dentro de la compañía. Además, en 2022, el MEF proporcionó US$1.000 millones y garantías para préstamos bancarios, y el año pasado asumió directamente parte del pago de la deuda.

Inversionistas reactivan confianza en Petroperú tras anuncios de liquidez

Los analistas describen una diferencia relevante en la magnitud del respaldo estatal peruano comparado con el ofrecido a Pemex. La deuda de Petroperú bordea los US$7.000 millones, mientras que la de Petróleos Mexicanos supera los US$100.000 millones. Bloomberg destacó que el gobierno mexicano destinó este año 14.000 millones de dólares a pagos de deuda y otros gastos de Pemex, muy por encima de cualquier auxilio gubernamental visto en Perú hasta la fecha.

Akbar Causer, de Morgan Stanley Investment Management, quien señala que no se esperan paquetes de rescate de gran magnitud, sino medidas puntuales y periódicas. “Van a ser curitas, y los inversionistas tendrán que acostumbrarse a que esas curitas llegarán periódicamente”, dijo para Bloomberg.

El caso de Petroperú contrasta
El caso de Petroperú contrasta con el de Pemex, cuya deuda supera los US$100.000 millones.

De otro lado, la evolución futura de la deuda de la petrolera estatal andina sigue en análisis, a partir de la revisión de propuestas bancarias para organizar las finanzas de la compañía, declaró Pérez Reyes antes de abandonar su cargo, según puntualizó Bloomberg.

“El mercado se ha dado cuenta de que el desempeño financiero de la empresa ya no es relevante, que el gobierno la va a apoyar pase lo que pase”, aseguró Fernando de la Torre, exdirector financiero de Petroperú, citado por Bloomberg.

Temas Relacionados

PetroperúbonosMinisterio de Economía y FinanzasMEFRaúl Pérez Reyesrefinería de Talaraperu-economia

Más Noticias

José Jerí anuncia que “en las próximas horas” jura el nuevo gabinete ministerial

Tras cuatro días de incertidumbre, el presidente encargado oficializará su primer Consejo de Ministros

José Jerí anuncia que “en

Lima amanece hoy con llovizna y neblina: Senamhi aclara si el clima seguirá frío mañana y pasado

El organismo meteorológico confirma que la sensación térmica se mantiene baja, con cielos cubiertos y ráfagas de viento

Lima amanece hoy con llovizna

Tragedia en Pachacámac: Niño de cinco años muere atropellado por una minivan que invadió vereda

El conductor fue interceptado por residentes después de atropellar al menor, quien iba camino al colegio junto a su madre

Tragedia en Pachacámac: Niño de

¿Cuándo se jugará el Universitario vs Sporting Cristal? La fecha que perjudicaría a la ‘U’ y la negativa ‘celeste’ para realizarse sin público

El partido por la jornada 14 quedó suspendido producto de la falta de garantías. Clubes se reunieron el último lunes para reprogramar el compromiso

¿Cuándo se jugará el Universitario

Novio de Daniela Darcourt es captado bailando con otra mujer: movimientos subidos de tono generan revuelo

El coreógrafo y pareja de la salsera fue grabado en una fiesta bailando con una mujer que no sería la cantante. El video difundido por Instarándula causó sorpresa.

Novio de Daniela Darcourt es
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí anuncia que “en

José Jerí anuncia que “en las próximas horas” jura el nuevo gabinete ministerial

Renzo Reggiardo es el nuevo alcalde de Lima: perfil de quien reemplaza a Rafael López Aliaga en la MML

Los nombres que conforman el círculo cerrado del presidente José Jerí con su llegada a Palacio de Gobierno

Gabinete de José Jerí: últimas noticias y todo lo que se sabe del nombramiento del nuevo premier y ministros

Abogado de Dina Boluarte no descarta presentación de amparo contra vacancia presidencial: “Es un golpe de Estado”

ENTRETENIMIENTO

Novio de Daniela Darcourt es

Novio de Daniela Darcourt es captado bailando con otra mujer: movimientos subidos de tono generan revuelo

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales: “Será nuestro derecho a defendernos”

Johanna San Miguel regresó a “Esto es Guerra” y enfrentó a Katia Palma: “Nunca se deja solo al equipo”

Imitador de Diego Bertie hizo llorar a Jely Reátegui en ‘Yo Soy’: “Qué lindo”

Pamela López acusa a Christian Cueva de vender propiedad sin aviso y denuncia maltrato psicológico: “esto es un abuso”

DEPORTES

¿Cuándo se jugará el Universitario

¿Cuándo se jugará el Universitario vs Sporting Cristal? La fecha que perjudicaría a la ‘U’ y la negativa ‘celeste’ para realizarse sin público

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: cuándo y cómo comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Dónde ver Ecuador vs México HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025