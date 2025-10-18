Perú

Alejandro Narváez tras dejar Petroperú: “No encuentro otra explicación que no sea política”

El ex titular de Petroperú afirmó que su salida se produjo sin notificación formal y defendió los avances alcanzados durante su gestión, marcada —según dijo— por la recuperación financiera y operativa de la empresa estatal

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
Petroperú indicó que la nueva
Petroperú indicó que la nueva Junta, integrada por los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, fue la que adoptó la decisión de remover a Narváez. Foto: composición Infobae Perú/Petroperú/Revista ProActivo

El economista Alejandro Narváez Liceras dejó de ser presidente del directorio de Petróleos del Perú (Petroperú S.A.), tras una decisión adoptada la noche del jueves 16 de octubre por la Junta General de Accionistas de la empresa estatal. La medida, que incluyó la designación de Fidel Augusto Moreno Rodríguez como nuevo titular, fue comunicada como hecho de importancia ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) durante la mañana del viernes.

Según informó Petroperú, la decisión fue tomada por la nueva Junta conformada por los ministros Luis Enrique Bravo de la Cruz (Energía y Minas) y Denisse Miralles (Economía y Finanzas), quienes señalaron que el cambio busca fortalecer la gobernanza y garantizar la sostenibilidad económica de la empresa “sin comprometer mayores recursos públicos”. Sin embargo, Narváez sostiene que no existían razones técnicas para su salida y que la medida podría tener un trasfondo político.

Una destitución sin comunicación directa, según Narváez

En entrevista con RPP, Narváez relató que se enteró de su cese la noche del jueves, alrededor de las nueve, y que no recibió ninguna notificación formal por parte de la Junta. “A mí no me han hecho ninguna comunicación directa. Me enteré indirectamente a través del gerente general, quien me reenvió el acta elaborada por los ministerios”, comentó.

El exfuncionario precisó que el acta fue firmada a las 8:30 horas de ese mismo día por los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. “Hasta ahora no tengo ninguna comunicación oficial”, añadió, al señalar que le hubiese parecido más adecuado haber sido convocado a la reunión donde se tomó la decisión.

Según Alejandro Narváez, durante su gestión no mantuvo contacto con los actuales titulares de ambas carteras. “No los conozco personalmente. Nunca hubo comunicación ni verbal ni escrita”, afirmó.

Alejandro Narváez afirmó que la
Alejandro Narváez afirmó que la empresa atravesaba una etapa de recuperación y que su retiro no respondía a razones técnicas o financieras. Foto; RPP

“La empresa estaba encaminada”

Al ser consultado sobre las razones detrás de su salida, Narváez sostuvo que Petroperú mostraba una recuperación sostenida y que no existían motivos técnicos ni económicos para justificar el cambio. “Desde el punto de vista técnico y económico, la empresa está caminando muy bien. Estamos recuperándonos, aumentando mercado y reduciendo pérdidas. No encuentro otra explicación que no sea política”, indicó.

Recordó que asumió la presidencia en noviembre de 2024, cuando la empresa presentaba una pérdida acumulada de USD 2.109 millones y un capital de trabajo negativo de USD 2.359 millones. Asegura que, gracias a medidas de eficiencia y reducción de costos, lograron reducir la pérdida en USD 742 millones durante su primer año de gestión. Para 2025, proyectaba cerrar con pérdidas de aproximadamente USD 290 millones, con miras a alcanzar resultados positivos en 2026.

“Este año tendremos un EBITDA positivo de USD 113 millones, y para 2026 proyectamos USD 614 millones. La empresa está estabilizada y con una tendencia claramente favorable”, sostuvo.

Proyecciones y acuerdos internacionales

Narváez destacó que su administración impulsó acuerdos de exportación con varios países de la región. “Tenemos planes de exportación a Brasil, Ecuador, Bolivia y Colombia. Acabamos de despachar 50 mil barriles de combustibles a Colombia y exportamos ácido sulfúrico de alta pureza a Chile”, explicó.

El exfuncionario enfatizó que estos avances evidencian una gestión enfocada en la eficiencia y en el fortalecimiento financiero. “Petroperú es una empresa pública de derecho privado. Nuestro objetivo ha sido maximizar ganancias, reducir costos y generar dividendos para el Tesoro Público”, agregó, expresando su deseo de que la nueva administración continúe en esa misma línea.

Narváez lamentó la continua sustitución
Narváez lamentó la continua sustitución de presidentes que ha vivido Petroperú en los últimos años. Foto: Petroperú

Rotación de autoridades y efectos en la empresa

Alejandro Narváez lamentó la alta rotación de presidentes que ha enfrentado la petrolera estatal. En los últimos nueve años, Petroperú ha tenido nueve presidentes del directorio, lo que equivale a un promedio de casi dos por año.

“Estos cambios permanentes hacen mucho daño, especialmente cuando no están justificados. Yo no salgo por corrupción ni por ineficiencia. Estoy mostrando resultados”, subrayó. A su juicio, la empresa requiere estabilidad para recuperar la confianza de los mercados y de sus acreedores. “Los inversionistas valoran la continuidad y las señales de gestión responsable. Cada cambio brusco encarece el acceso al financiamiento y afecta la imagen de la compañía”, advirtió.

Situación financiera y perspectivas

Aunque reconoció que la petrolera enfrenta un déficit importante de capital de trabajo, Narváez sostuvo que la situación no es crítica. “Petroperú no está al borde de la quiebra. Estamos atravesando un momento difícil, pero con un plan de reestructuración financiera en marcha”, señaló.

Explicó que la estrategia de su gestión se enfocó en reperfilar la deuda de la empresa —tanto la proveniente de bonos como la del préstamo sindicado— y que este proceso se encontraba avanzado al momento de su salida. “Espero que la nueva administración continúe ese trabajo junto con el MEF y el Ministerio de Energía y Minas”, comentó.

Temas Relacionados

PetroperúAlejandro Narváezperu-economia

Más Noticias

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Yo creo que estamos frente a algo más profundo: un cambio de mentalidad. Las familias no solo buscan un techo; buscan estabilidad, patrimonio y previsibilidad financiera

Comprar en vez de alquilar:

Fernando Llanos y su contundente respuesta a Curwen por no estar en la marcha nacional: “Yo he estado en todas, otros rascándose la panza”

Llanos respondió con fuerza a Curwen y recordó su presencia en anteriores movilizaciones nacionales.

Fernando Llanos y su contundente

Hija de Christian Domínguez, llora en vivo de TikTok: “Estoy pagando el karma por el daño que le hizo mi padre a otras personas”

La hija mayor del cantante de cumbia conmueve en transmisión en vivo al decir que no va a rogar por el amor de su padre y pide que no hablen de su mamá

Hija de Christian Domínguez, llora

‘Habla Chino’ de Aldo Miyashiro salió temporalmente del aire tras su participación en la marcha de la Generación Z

El programa de Miyashiro fue suspendido tras su aparición en la marcha de la Generación Z en Lima. Willax lo reemplazó por ‘Caso Cerrado’ y crecen los rumores sobre la ausencia del conductor.

‘Habla Chino’ de Aldo Miyashiro

Gustavo Mayer, su papel en ‘El Cuarto de Verónica’, por qué no regresaría a la conducción de magazines y su opinión de la coyuntura nacional

El actor, con casi tres décadas de trayectoria, protagoniza un thriller psicológico bajo la dirección de Rodrigo Falla. Además, revela por qué no volvería a conducir un magazine y comparte su mirada sobre la coyuntura nacional.

Gustavo Mayer, su papel en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿La JNJ intenta dilatar la

¿La JNJ intenta dilatar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación? Todo lo que se sabe

Critican a Óscar Arriola por responsabilizar a suboficial Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: “Ha vendido el alma”

Arriola y el Mininter se contradicen sobre la responsabilidad de Luis Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: Esto se sabe del caso

José Jerí reconoce la labor de la Policía y anuncia medidas para fortalecer la institución: “Sabemos tomar decisiones”

Exjefe de inteligencia de Hugo Chávez contaría a EE. UU. todo sobre Ollanta Humala y el dinero de Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Rosa Fuentes aclara su relación

Rosa Fuentes aclara su relación con Paolo Hurtado tras infidelidad con Jossmery Toledo: “No hay reconciliación, es un proceso largo”

Usuarios critican duramente a Tatiana Astengo tras pronunciamiento de artistas por la marcha: “No me representas”

Melania Urbina y el emotivo adiós a su hija que se va a estudiar al extranjero: “Sé libre, sé feliz”

Ranking Netflix: estas son las películas más vistas por el público peruano

Qué serie ver esta noche en Netflix Perú

DEPORTES

A qué hora comienza el

A qué hora comienza el Stream Fighters 4: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol

Julio César Uribe reveló que el Universitario vs Sporting Cristal se podría jugar con doble hinchada en el estadio Nacional

A qué hora juega Cusco FC vs Cienciano: partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La Noche de las Pumas 2025 no se podrá ver gratis: ¿Cómo y cuánto cuesta seguir la presentación del equipo de vóley de Universitario?