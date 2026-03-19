Perú

Ministro de Energía, Ángelo Alfaro, es denunciado por violencia sexual: mujer declara que el abuso ocurrió cuando era menor

Jennifer Canani acusa al ratificado ministro de haberla agredido sexualmente cuando era menor de edad y él ocupaba un cargo gerencial en Pucallpa. Alfaro afirmó que comparecerá ante el Ministerio Público

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Jennifer Canani rompe el silencio y revela un oscuro secreto que involucra al actual Ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro. La mujer afirma haber sido víctima de abuso sexual a los 16 años, quedando embarazada del entonces gerente | Willax TV

El ratificado ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, fue denunciado este miércoles por una mujer que declaró haber sido agredida sexualmente por él cuando era una adolescente de 16 años, lo que resultó en un embarazo.

Durante una entrevista con el programa Beto a Saber de Willax, Jennifer Canani Panduro afirmó que el abuso ocurrió en el 2000, en la ciudad de Pucallpa, cuando Alfaro tenía 47 años y ocupaba un cargo gerencial en la empresa Electro Ucayali.

“Yo estaba con una ropa que no era mía, desnuda en la cama del señor. (...) Él llegó y le pregunté qué hacía ahí. Yo estaba en quinto de secundaria; él tenía 47 años. (...) Me invitaron a salir, todo se volvió extraño, nunca había tomado alcohol”, relató.

Añadió que, al encontrarse en un lugar que no conocía, le informó a su madre para que presentara la denuncia, pero en la comisaría de Coronel Portillo de Pucallpa no quisieron recibirla.

Alfaro no ha hecho declaraciones
Alfaro no ha hecho declaraciones públicas, aunque respondió a la prensa sugiriendo reunirse más tarde para conversar, en un contexto de cambios en el gabinete ministerial

Como resultado de la agresión, Canani Panduro tuvo un hijo que fue reconocido legalmente por el ministro. Actualmente, ese hijo tiene 25 años y reside en Australia desde hace una década.

La denunciante indicó que no lo puede ver desde 2016, por lo que decidió hacer público el caso para pedir que le permitan un reencuentro. Alfaro no ofreció declaraciones públicas, aunque el programa difundió una respuesta entregada al solicitarle una reacción.

“¿En la tarde por qué no vienes a hablar conmigo mismo? Justo ahorita están cambiando de gabinete; vente en la tarde y ahí despejado conversamos”, respondió a la televisora el mismo día de su ratificación por parte del presidente interino José Balcázar.

La decisión de varios partidos de rechazar el voto de confianza a la destituida primera ministra Denisse Miralles llevó al jefe de Estado a recomponer su gabinete a menos de un mes de las elecciones generales, con solo seis cambios y el resto de los ministros ratificados, entre ellos Alfaro.

El titular de Energía y Minas agregó posteriormente en un comunicado en su cuenta de Facebook que mantuvo una “sana convivencia durante cinco años” con su denunciante. Además, se declaró “sorprendido por lo dicho en ese reportaje, pues las motivaciones sobre las cuales se realizan esas afirmaciones tienen intereses económicos no expresados públicamente por mi expareja en esa entrevista”.

“Por esta situación, y en aras de la transparencia, entregaré todas las evidencias al Ministerio Público. Es muy penoso que esta situación se exponga de esta manera en medios de comunicación, sin mayores elementos de juicio, afectando a nuestro hijo y también a ella misma”, siguió.

Alfaro ya había enfrentado una crisis en su sector tras una fuga y una deflagración en el ducto del yacimiento de gas natural de Camisea, causada por motivos que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del gasoducto hacia la costa y Lima, aún no ha precisado.

La emergencia ocurrió durante trabajos de mantenimiento en la tubería y estuvo acompañada por una deflagración de gran magnitud, con una llamarada que permaneció encendida varios días hasta que el gas en esa sección se agotó.

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