Perú

Ángelo Alfaro se mantiene como ministro de Energía y Minas con Luis Arroyo como premier en medio de crisis política y energética

El presidente José María Balcázar designó a Luis Enrique Arroyo como premier en un intento por recomponer la relación con el Congreso y estabilizar su gestión

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Se ratifica a Ángelo Alfaro
Se ratifica a Ángelo Alfaro en Energía y Minas para asegurar continuidad. Gob

La escena política peruana sumó un nuevo capítulo con la recomposición del Gabinete Ministerial en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. La renuncia de la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, marcó un giro en la conducción del Gobierno y abrió paso a una rápida reconfiguración del equipo ministerial.

En ese marco, el presidente José María Balcázar adelantó la juramentación de los nuevos integrantes del gabinete, en un movimiento que buscó ordenar la transición antes de la fecha prevista para el voto de confianza. El acto protocolar, realizado en Palacio de Gobierno, colocó al general en retiro Luis Enrique Arroyo Sánchez al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La decisión incluyó la continuidad de Ángelo Victorino Alfaro Lombardi al mando del Ministerio de Energía y Minas, una señal de estabilidad en un sector clave en medio de dificultades en el suministro energético. Su permanencia ocurre en un momento en el que el Ejecutivo intenta responder a demandas urgentes relacionadas con combustibles y abastecimiento.

Continuidad en Energía y Minas en medio de la crisis

El ministro de Energía y
El ministro de Energía y Minas, Ángelo Victorino Alfaro Lombardi, explicó en conferencia de prensa la propuesta de una planta regasificadora para reforzar la seguridad energética del Perú. (Foto: PCM)

Dentro del nuevo gabinete, la ratificación de Ángelo Victorino Alfaro Lombardi en el Ministerio de Energía y Minas marcó una línea de continuidad. El funcionario asumió el cargo en un contexto de dificultades en el suministro de gas y en la provisión de combustibles.

En declaraciones un día antes del juramento, el ministro anunció medidas orientadas a enfrentar la coyuntura. “Se realizará una inyección económica a Petroperú para reactivar sus operaciones y contribuir al abastecimiento de combustibles al país”, señaló, en referencia a una de las principales acciones del sector.

La cartera de Energía y Minas cumple un rol central en la formulación y supervisión de políticas vinculadas a minería, electricidad, hidrocarburos y energías renovables, así como en la promoción de inversiones. En ese marco, la continuidad de Alfaro Lombardi busca sostener la gestión técnica en un escenario de presión por resultados.

Trayectoria técnica y experiencia en el sector

Ángelo Victorino Alfaro Lombardi es ingeniero electricista y cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector energético. A lo largo de su carrera ocupó cargos técnicos, así como posiciones de jefatura y gerencia tanto en entidades públicas como privadas.

Uno de los puestos más relevantes en su trayectoria fue la gerencia general de Electro Oriente S.A., empresa distribuidora de energía con sede en Iquitos. Desde esa posición participó en procesos vinculados a la distribución eléctrica, la reducción de pérdidas y la ejecución de proyectos de inversión.

Su experiencia incluye trabajo en regiones con brechas de infraestructura, lo que implicó enfrentar desafíos logísticos y operativos. En el ámbito académico, cuenta con estudios en Administración y Finanzas en la Universidad ESAN y en la Pontificia Universidad Católica del Perú (CENTRUM), además de formación en gestión de activos.

El ministro también figura en el registro de Osinergmin como supervisor habilitado en electricidad, lo que respalda su relación con el sector regulado. Su perfil combina conocimiento técnico en ingeniería eléctrica con experiencia en gestión empresarial, elementos que el Ejecutivo considera relevantes para afrontar la actual coyuntura energética.

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