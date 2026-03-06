Ministro de Energía actúa con “cero sensibilidad” y “desatino” ante emergencia en ducto de Camisea, señala Keiko Fujimori

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia del suministro de gas por 14 días y habilitó el uso de combustibles alternativos para garantizar el abastecimiento a hogares, transporte masivo y sectores críticos

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, criticó este jueves la reacción del Gobierno ante la fuga y el incendio en un ducto del yacimiento de Camisea (Cusco), incidente que llevó a activar un mecanismo de racionalización para asegurar el suministro a hogares, transporte masivo y servicios críticos.

“Primero hay que llamarle la atención al Gobierno, porque no han tomado las medidas de inmediato”, declaró a Canal N antes de “rechazar las declaraciones desatinadas” del ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro.

“No entiende la dimensión del problema y tiene cero sensibilidad frente a la preocupación real de las amas de casa y de los hermanos transportistas (...) Qué pena que los gobiernos anteriores no se tomaron las medidas preventivas para tener un ducto alternativo, sabiendo que el 50% de la energía de los peruanos viene justamente del gas”, agregó.

El Ejecutivo decretó el estado de emergencia del suministro de gas por 14 días a partir del lunes pasado. No obstante, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, indicó que también analizan medidas para acortar ese plazo con un plan de trabajo acelerado.

Fujimori propuso otorgar un bono para transportistas, ampliar vales para amas de casa y establecer un periodo de gracia en el pago de créditos e impuestos ante el aumento del precio del gas

Miralles informó que el Gobierno emitió un decreto para que empresas e industrias puedan recurrir a combustibles y energías alternativas durante el periodo de contingencia, lo que habilita el uso de recursos como diésel, gas licuado de petróleo (GLP) y otras fuentes mientras se restablece el transporte de gas natural.

“Son los gobiernos los que exigen ciertas medidas, y las empresas tienen la obligación de cumplirlas (en referencia a la empresa operadora Transportadora de Gas del Perú, TGP), no ocurrió ni lo uno ni lo otro”, señaló Fujimori.

En esa línea, propuso un bono para transportistas y ampliar la entrega de vales a las amas de casa como compensación ante el aumento del precio del gas.

“Y en tercer lugar, ver un periodo de gracia; esto hay que conversarlo con la Superintendencia de Banca y Seguro y con la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria). Un periodo de gracia para suspender el pago de los créditos y también el pago del IGV”, dijo.

Días atrás, el ministro Alfaro solicitó paciencia a los taxistas y propietarios de vehículos particulares, pues son los más impactados por las restricciones en la venta de gas natural vehicular (GNV).

Ante la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV) en los grifos, un experto explica por qué se ha priorizado el suministro para hogares y transporte público masivo. Se detallan las complejidades de la reparación del gasoducto y el impacto en los consumidores | Canal N

A pesar de ese llamado, representantes de los taxistas anunciaron una marcha pacífica hacia el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), programada para las 17:00 horas de este jueves.

Alfaro también explicó que, ante la escasez de gas natural, no hay más opción que reducir el suministro para los taxistas y priorizar el uso del hidrocarburo en el transporte masivo.

“Lamentablemente, no tenemos alternativa. Si damos a los taxistas, quitamos al transporte masivo; no se les puede dar a los dos porque no alcanza. Si los taxistas van con gasolina, tendrán que subir su precio y el que quiera tomar un taxi tendrá que pagarlo (...) No es algo que va a ser permanente, son dos semanas; ya contando desde ayer, está corriendo el tiempo”, afirmó.