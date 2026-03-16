Ministro de Energía asegura que precio de combustible tendría “un poquito de alza” por guerra en Medio Oriente. (Video: Canal N)

Pese a que la crisis por el desabastecimiento de GNV en Perú ha terminado el sábado 14 de marzo, el mercado de combustibles aún no ha restablecido el estado previo de los precios para la gasolina. En este contexto, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, responsabilizó al escenario político internacional para explicar por qué los conductores siguen pagando más por combustible.

Según Alfaro, no se descarta un futuro descenso en el precio de la gasolina, pero aún quedarán rezagos del alza debido al conflicto en Medio Oriente y que influye en el abastecimiento global de combustible.

“Es cuestión de días”

El titular del Minem sostuvo que el precio de la gasolina en el mercado peruano seguirá algo elevado, pero que su situación se regularizará en los próximos días en favor de los conductores.

Angelo Alfaro - MINEM

“Lo que va a quedar un poquito al alza, sí, por la cuestión de la guerra en Medio Oriente. Eso está empujando los precios arriba. De un precio de 70 dólares el barril, ha trepado a más de 100. Eso repercute en el precio de los combustibles. Pero ya ha bajado la presión hacia la gasolina, porque más de 350 mil vehículos ya están usando GNV. Obviamente, esto va a tender a bajar. Es cuestión de dos o tres días que se normalice el mercado”, afirmó Alfaro a Canal N.

Acciones gubernamentales ante la crisis energética

Alfaro Lombardi explicó que el suministro de gas enfrenta dificultades porque las condiciones marítimas en el Callao han impedido la descarga de gas de la empresa Zeta Gas. Por esta razón, la provisión de GLP se lleva a cabo temporalmente desde Pisco, lo que ha ocasionado una congestión inusual de vehículos de transporte y retrasos en la distribución.

Para mitigar el impacto, el ministro anunció la habilitación del ingreso de camiones cisterna por las fronteras norte y sur. Según lo declarado a Canal N, esta acción busca compensar el atraso en las regiones más alejadas y garantizar el abastecimiento mientras se resuelve la logística en el puerto principal.

Ministro Ángelo Alfaro compareció ante el Pleno del Congreso de la República.

Proyecto de planta regasificadora en Perú

En materia de planes estratégicos, Alfaro Lombardi informó que su ministerio y Proinversión lanzarán formalmente el proyecto de planta regasificadora. Indicó que existen estudios avanzados que serían reactivados y que la meta es tener la infraestructura operativa en un periodo máximo de dos años para evitar futuras crisis similares. “El objetivo es que la infraestructura esté operativa en un plazo máximo de dos años para evitar situaciones como la reciente crisis energética”, afirmó en Canal N.

El titular del sector resaltó que la nueva planta ayudará a evitar la vulnerabilidad frente a interrupciones imprevistas en el suministro, lo que permitirá fortalecer la seguridad energética del país.

Investigación sobre la causa del incidente en el ducto de TGP

Ángelo Alfaro precisó a El Comercio que al momento del incidente en la localidad de Megantoni, 19 trabajadores de TGP estaban presentes en la zona cuando se produjo la deflagración, y dejó clara su idea de que “esa gente algo ha hecho o algo ha dejado de hacer que ha provocado esto”, en referencia a la crisis de desabastecimiento de GNV y el aumento de precio en otros combustibles.

Titular del Minem afirma que TGP podría perder su licencia si se revela que no cumplió con normas: “Todo está en evaluación”. (Foto: Captura video/Canal N)

El titular del sector también descartó que Osinergmin no hubiera cumplido los procedimientos previos al incidente que dejó sin suministro de GNV al gremio de transportistas desde inicios de marzo. Según el representante del Minem, la entidad realizó la supervisión correspondiente.

Alfaro señaló que no se adoptarán posiciones definitivas hasta que Osinergmin emita su informe final. Además, anunció la convocatoria a un comité de cierre de crisis y otro grupo de análisis para examinar el caso y plantear medidas preventivas. TGP deberá exponer sus procedimientos y esclarecer lo ocurrido ante estos comités. “Hay cosas que no se pueden engañar ni ocultar”, afirmó el ministro en conversación con el medio.