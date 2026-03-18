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¿Por qué sube el GLP en Perú? Gobierno explica las claves detrás del alza que golpea a miles de familias

El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, atribuyó el encarecimiento al alza del crudo por el conflicto en Medio Oriente y a fallas en la distribución que afectan el abastecimiento en varias regiones

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El titular del Ministerio de Energía y Minas, Angelo Alfaro, señaló que la reducción en la disponibilidad y el aumento en el precio del GLP no responderían únicamente a la situación en el Medio Oriente, sino también a la presencia de oleajes irregulares a lo largo del litoral. // Video: Exitosa Noticias

El precio del GLP en Perú continúa generando preocupación entre conductores, amas de casa y pequeños negocios que dependen de este combustible para sus actividades diarias. En distintos puntos del país, la escasez de gas licuado de petróleo ha obligado a usuarios a recorrer varios grifos en busca de abastecimiento, mientras que en aquellos donde sí hay disponibilidad, los precios han registrado incrementos inusuales.

Este escenario ha encendido las alertas en el sector energético, sobre todo por el impacto directo en el costo de vida. Frente a ello, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, explicó que el encarecimiento del GLP responde a una combinación de factores internacionales, problemas logísticos y limitaciones operativas en el mercado interno, lo que ha generado una tormenta perfecta en el abastecimiento.

Factores internacionales y alza del petróleo presionan el precio del GLP

GLP
GLP

Uno de los elementos que más ha influido en el incremento del precio del GLP en Perú es el contexto global. De acuerdo con lo señalado por el titular del sector, el conflicto en el Medio Oriente ha tenido un efecto inmediato en el valor del petróleo crudo, que ha superado los 100 dólares por barril tras haber estado en niveles cercanos a los 65 dólares.

Este incremento impacta directamente en los combustibles derivados, como la gasolina y el gas licuado de petróleo, elevando sus costos de importación y comercialización. En ese contexto, también se han observado marcadas diferencias de precios entre grifos, con variaciones que pueden llegar hasta los 8 o 10 soles por galón.

El ministro explicó que estas diferencias responden, en parte, a decisiones comerciales de los operadores de estaciones de servicio, quienes ajustan sus precios según la demanda y las condiciones del mercado. “Hay diferencias muy marcadas entre los grifos. Hay diferencia de ocho, diez soles”, indicó, al referirse a la dispersión en los precios que enfrentan los consumidores.

A esto se suma la dinámica del mercado interno, donde el uso de combustibles alternativos como el gas natural vehicular (GNV) también juega un rol importante. Según el titular del sector, más de 350 mil taxistas y alrededor de 150 mil vehículos particulares utilizan GNV, lo que contribuye a reducir la presión sobre la demanda de gasolina en determinados momentos.

Problemas logísticos, oleajes anómalos y situación de Petroperú agravan la escasez

Cantidad de autos por escasez
Cantidad de autos por escasez de GLP

Más allá del impacto internacional, el desabastecimiento de GLP en Perú tiene un componente logístico clave. Uno de los principales cuellos de botella se encuentra en la planta de Pisco, donde la capacidad de atención para los camiones cisterna resulta limitada. Esta situación ha generado largas colas de unidades que deben esperar varios días para poder cargar combustible.

“El problema es logístico”, señaló el ministro, al detallar que la infraestructura actual no permite una atención rápida. En ese sentido, explicó que contar con una mayor cantidad de surtidores permitiría agilizar el proceso de distribución y reducir los tiempos de espera.

Otro factor determinante ha sido la presencia de oleajes anómalos en el litoral peruano, fenómeno que ha dificultado el ingreso de embarcaciones encargadas de transportar GLP. Esta situación impide que los buques puedan acoderar con normalidad y descargar el combustible, afectando directamente el suministro hacia el mercado interno.

Este tipo de eventos no es nuevo, pero su coincidencia con otros problemas ha intensificado el impacto. La interrupción en la descarga de GLP genera retrasos en toda la cadena logística, desde los terminales hasta los grifos, lo que finalmente se traduce en menor oferta disponible.

En paralelo, la situación financiera de Petroperú también ha influido en el escenario actual. La empresa estatal enfrenta dificultades de liquidez y mantiene deudas con proveedores, lo que ha limitado su capacidad de producción y abastecimiento de combustibles.

Frente a ello, el Gobierno ha anunciado una inyección económica de aproximadamente 500 millones de soles, destinada a cubrir obligaciones inmediatas con proveedores de crudo y servicios. Esta medida busca garantizar la continuidad de operaciones y permitir que la empresa retome su capacidad de suministro de gasolina, diésel y GLP en Perú.

“El monto final ya lo tiene trabajado Petroperú en base a sus deudas inmediatas”, precisó Angelo Alfaro, al indicar que este apoyo permitirá reactivar el flujo de combustibles hacia el mercado.

En cuanto al personal de la empresa, el ministro descartó despidos masivos, aunque confirmó que cerca de 960 trabajadores dejarán la compañía como parte de procesos ya programados, como jubilaciones o retiros voluntarios. Estas acciones forman parte de una reestructuración orientada a mejorar la sostenibilidad de la empresa estatal en el mediano plazo.

Mientras tanto, el comportamiento del mercado de combustibles sigue marcado por la incertidumbre, con usuarios atentos a la evolución del precio del GLP y a la normalización del abastecimiento en las próximas semanas.

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