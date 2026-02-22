Perú

Verano y sector inmobiliario: ¿Cuánto puede impactar una piscina en la plusvalía y comercialización de una vivienda?

El interés por proyectos que priorizan calidad de vida y bienestar está desplazando la atención exclusiva sobre ubicación y acabados en el mercado inmobiliario peruano

La demanda de experiencias integrales
La demanda de experiencias integrales y bienestar sostenido redefine el atractivo y la rapidez de venta en el mercado inmobiliario de Perú.

¿Pensando en vender o adquirir una propiedad? El inicio del año 2026 para el mercado inmobiliario peruano muestra una competencia creciente, donde los elementos diferenciadores determinan tanto la velocidad de venta como la revalorización de una propiedad a largo plazo.

Todo ha favorecido para que la infraestructura asociada a piscinas, albercas o spa, frecuentemente relacionadas al uso estacional, haya evolucionado hacia un concepto “Wellness 365”, es decir, de uso durante todo el año, de acuerdo con un análisis de Swim World. Pero, ¿cuánto puede elevar la plusvalía?

Impacto en el valor y la percepción del proyecto: entre 5% y 15%

Actualmente, los compradores valoran experiencias, bienestar y calidad de vida por encima de la mera ubicación o los acabados. Las soluciones wellness han pasado de ser consideradas un lujo accesorio a convertirse en activos estratégicos que incrementan tanto el valor comercial como el valor de uso de una propiedad.

Según Swim World, el valor añadido por una piscina o una solución wellness de spa puede ubicarse entre un 5% y un 15% del precio del inmueble. Este impacto depende de factores como el diseño, la integración con el entorno y la percepción de los potenciales compradores.

Las áreas comunes equipadas con
Las áreas comunes equipadas con tecnología wellness mejoran la reputación y aumentan el valor agregado de los desarrollos en Lima y otras ciudades peruanas.

No basta con disponer de una piscina, sino que el valor diferencial radica en cómo esta se concibe y utiliza como parte integral de un estilo de vida enfocado en el bienestar físico y mental, señala Edgardo Landa, socio principal de Swim World.

“El error más común es pensar una piscina spa como un gasto. En realidad, una solución wellness bien diseñada es una inversión que impacta directamente en la valorización del inmueble y en su atractivo en el mercado”, menciona.

Diseño y funcionalidad como motor de valor

El diseño es un componente clave. Las piscinas spa modernas incluyen funcionalidades como hidromasaje, sistemas de nado contracorriente y climatización, lo que permite su uso durante todo el año y disminuye la dependencia de la estacionalidad.

A diferencia de las piscinas tradicionales, muchas soluciones spa se pueden instalar sin requerir obras complejas, lo que facilita su implementación en distintos tipos de proyectos inmobiliarios.

La tendencia de soluciones wellness
La tendencia de soluciones wellness impulsa un aumento de hasta 15% en la valorización de propiedades inmobiliarias peruanas.

“Hoy hablamos de wellness como parte integral del proyecto inmobiliario, no solo de espacios recreativos. A través de nuestra unidad de negocio SW Pools, trabajamos con marcas internacionales que integran tecnología, diseño y experiencia para desarrollar soluciones que se convierten en activos centrales del proyecto”, explica Landa.

En desarrollos multifamiliares, condominios y proyectos inmobiliarios, las áreas comunes equipadas con soluciones wellness bien planificadas mejoran la percepción general del proyecto, aceleran la toma de decisión de los compradores y se convierten en un elemento diferenciador frente a propuestas similares.

¿Las áreas comunes aumentan la rapidez de venta de inmuebles?

Desde la perspectiva del inversionista, estas soluciones contribuyen tanto al valor de reventa como al valor de uso diario, al ofrecer espacios permanentes para la relajación, la recuperación física y el bienestar general.

Esto puede reducir el tiempo de comercialización del inmueble y aumentar la disposición a pagar de los compradores, refiere el especialista de Swim World.

En un mercado en el que la categoría wellness aún está en pleno desarrollo, la integración de estas soluciones representa una oportunidad para establecer nuevos estándares de valor agregado en proyectos inmobiliarios, cada vez más frecuentes en la capital, de acuerdo con el reporte.

