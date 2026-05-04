Perú

Onelia Molina y su curiosa respuesta sobre un posible perdón a Mario Irivarren: “Quiero mucho a su familia”

La participante de ‘Esto es Guerra’ se mostró escueta al referirse a su expareja, pero sorprendió al revelar que mantiene cariño para la familia de él

Guardar
La participante de ‘Esto es Guerra’ se mostró escueta al referirse a su expareja, pero sorprendió al revelar que mantiene cariño para la familia de él |Willax

La figura de Esto es Guerra, Onelia Molina, se refirió por primera vez a la posibilidad de reconciliarse con Mario Irivarren tras el fin de su relación. La participante sorprendió al afirmar que mantiene un fuerte cariño por la familia de su expareja, a pesar de la polémica que los involucró en las últimas semanas.

La ruptura entre ambos se produjo a raíz de un escándalo mediático. Irivarren fue captado en un yate de Buenos Aires en actitud comprometedora con dos mujeres, situación que fue difundida en el programa Magaly TV La Firme. Este episodio marcó el final de una relación que, hasta ese momento, se mostraba sólida ante el público.

PUBLICIDAD

Tras más de un mes de la separación, Molina fue abordada sobre la posibilidad de perdonar a su exnovio o, por el contrario, mantener distancia de manera definitiva. La joven de Arequipa, de 27 años, se limitó a responder con frases cortas y una actitud reservada, aunque dejó ver la importancia que aún le da a los vínculos familiares construidos durante la relación.

Primer plano de Onelia Molina con gafas de sol oscuras, labios fruncidos y pelo negro liso, siendo entrevistada con un micrófono en una calle
Onelia Molina es entrevistada en la calle, donde ofreció una curiosa respuesta sobre un posible perdón a Mario Irivarren, afirmando "Quiero mucho a su familia".

Durante una entrevista para el programa Amor y fuego, la integrante de Esto es Guerra evitó detallar si existe comunicación reciente con Irivarren, en especial por su cumpleaños celebrado el 24 de abril. No obstante, sí compartió sus sentimientos hacia los allegados del exintegrante de Combate.

PUBLICIDAD

“Yo quiero muchísimo a su familia. El cariño, el aprecio y el respeto a la familia no se va a ir nunca”, sostuvo Molina, quien reaccionó con gestos de evasiva y sonrisas al ser consultada sobre la posibilidad de retomar el contacto con Mario.

Su respuesta fue interpretada como una señal de que, aunque el vínculo amoroso se haya roto, los lazos afectivos con el entorno del exnovio permanecen inalterables.

Imagen dividida. A la izquierda, Onelia Molina posa mirando por encima del hombro. A la derecha, ella aparece en una foto grupal con tres personas y un perro blanco
Onelia Molina, figura televisiva, compartió su afecto por la familia de Mario Irivarren, generando especulaciones sobre una posible reconciliación tras su separación.

Molina también dejó entrever sus expectativas respecto a las relaciones sentimentales. “Yo creo que una pareja cuando está al lado de una persona que quiere va a buscar lo mejor”, reflexionó la odontóloga, sin precisar si esas palabras reflejan lo que esperaba de Irivarren durante su tiempo juntos.

Onelia Molina reveló cómo se enteró del ampay de Mario Irivarren

El fin de la relación entre Molina e Irivarren estuvo marcado por un episodio incómodo para la participante de Esto es Guerra. Según relató al podcast ‘La Sustancia’ se enteró de la existencia del polémico ‘ampay’ justo cuando conducía su auto. Al recibir la noticia por teléfono, tomó la decisión de estacionar para procesar la información con calma.

El impacto inicial de la noticia generó una serie de cuestionamientos sobre la confianza y el rumbo de la relación. En sus declaraciones, Molina recalcó que la situación fue inesperada y que su prioridad fue resguardar su bienestar emocional antes de emitir cualquier comentario público.

La chica reality reveló que la noticia la sorprendió en la carretera y no quería contestarle las llamadas a nadie | YouTube / La Sustancia

La reacción de Onelia Molina tras la ruptura ha sido analizada por seguidores del ‘reality’ y usuarios de redes sociales. Su respuesta en torno al perdón y el aprecio a la familia de su expareja se interpreta como un gesto de madurez y respeto, mientras que la reserva ante la prensa deja abierta la incógnita sobre el futuro de su vínculo con Mario Irivarren.

Temas Relacionados

Onelia MolinaMario Irivarrenperu-entretenimiento

Más Noticias

Triunfo en España: peruana de 70 años logra premio con su primer cuento “La bolsa viajera”

Con un relato que pone voz a una bolsa de plástico y expone la urgencia de reducir su consumo, Rosa Samanez Chacón se convirtió a los 70 años en ganadora de un certamen literario en España

Triunfo en España: peruana de 70 años logra premio con su primer cuento “La bolsa viajera”

Clarivett Yllescas y su confesión sobre la selección tras el éxito con Alianza Lima: “Quiero volver, pero mi cuerpo no me lo permite”

La central aliancista valoró el tricampeonato conseguido en la Liga Peruana de Vóley y reveló su intención de volver a vestir la ‘blanquirroja’, aunque una lesión crónica le impide concretar su retorno

Clarivett Yllescas y su confesión sobre la selección tras el éxito con Alianza Lima: “Quiero volver, pero mi cuerpo no me lo permite”

La inflación de Perú en 2026 quedará fuera del rango meta, con o sin Julio Velarde al frente del BCRP

En medio del cambio de mando, el Banco Central de Reserva mantiene como objetivo un rango de inflación de entre 1% y 3% anual, un umbral que este año será desbordado

La inflación de Perú en 2026 quedará fuera del rango meta, con o sin Julio Velarde al frente del BCRP

Pequeño J es extraditado a Argentina: minuto a minuto de la expulsión de Perú de Tony Janzen por caso triple feminicidio

Tras siete meses de su captura en Perú, Tony Jansen Valverde Victoriano es extraditado. La policía lo escoltó hasta el aeropuerto donde fue entregado a las autoridades argentinas para enfrentar a la justicia por el crimen de tres mujeres

Pequeño J es extraditado a Argentina: minuto a minuto de la expulsión de Perú de Tony Janzen por caso triple feminicidio

Alianza Lima se llevó este cuantioso premio económico como campeón de la Liga Peruana de Vóley

El equipo blanquiazul se alzó como tricampeón de la Liga Peruana de Vóley y más allá de recibir sus medallas y trofeo, el club recibirá una suma importante de dinero que, sin duda, beneficia a Alianza Lima

Alianza Lima se llevó este cuantioso premio económico como campeón de la Liga Peruana de Vóley
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente de la Confiep rechaza la existencia de un supuesto “fraude” en las elecciones 2026 y pidió frenar esta narrativa

Presidente de la Confiep rechaza la existencia de un supuesto “fraude” en las elecciones 2026 y pidió frenar esta narrativa

Presidente José Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo” y el próximo gobierno puede “convalidarla o no”

JNE aclara que Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, no lidera ni participa en auditoría de la primera vuelta electoral

PNP detuvo en Ucayali al hermano del congresista Elvis Vergara usando vehículo oficial del MTC con propaganda política

Cronograma de elección del nuevo jefe de la ONPE: fechas, evaluaciones y cuándo se conocerá al reemplazo de Corvetto

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli muestra a su hijo de 16 años pilotando un avión y expresa su orgullo: “Estoy viendo crecer a un hombre bueno”

Nelly Rossinelli muestra a su hijo de 16 años pilotando un avión y expresa su orgullo: “Estoy viendo crecer a un hombre bueno”

El último adiós a Pompinchú: cómico ambulante Alonso Gonzales Mendoza fue despedido por familiares y seguidores

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

Magaly Medina y Sheyla Rojas juntas en México: celebran cumpleaños de Alfredo Zambrano y disfrutan concierto de Grupo Firme

Yaco Eskenazi deja ‘La Granja VIP’ y desata polémica: Kurt Villavicencio, Cristian Rivero y Adolfo Aguilar suenan como reemplazos

DEPORTES

Clarivett Yllescas y su confesión sobre la selección tras el éxito con Alianza Lima: “Quiero volver, pero mi cuerpo no me lo permite”

Clarivett Yllescas y su confesión sobre la selección tras el éxito con Alianza Lima: “Quiero volver, pero mi cuerpo no me lo permite”

Alianza Lima se llevó este cuantioso premio económico como campeón de la Liga Peruana de Vóley

Se filtró lo que le dijo Christian Cueva al árbitro para expulsarlo en Universitario vs Juan Pablo II: “No le insultó”

Christian Cueva fue expulsado a los 3 minutos del Universitario vs Juan Pablo II y explotó: “Es vergonzoso”

“Te piden que te quedes”: el llanto de Facundo Morando tras tricampeonato con Alianza Lima y la incertidumbre sobre su futuro