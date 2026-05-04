Onelia Molina y su curiosa respuesta sobre un posible perdón a Mario Irivarren: “Quiero mucho a su familia”

La participante de ‘Esto es Guerra’ se mostró escueta al referirse a su expareja, pero sorprendió al revelar que mantiene cariño para la familia de él |Willax

La figura de Esto es Guerra, Onelia Molina, se refirió por primera vez a la posibilidad de reconciliarse con Mario Irivarren tras el fin de su relación. La participante sorprendió al afirmar que mantiene un fuerte cariño por la familia de su expareja, a pesar de la polémica que los involucró en las últimas semanas.

La ruptura entre ambos se produjo a raíz de un escándalo mediático. Irivarren fue captado en un yate de Buenos Aires en actitud comprometedora con dos mujeres, situación que fue difundida en el programa Magaly TV La Firme. Este episodio marcó el final de una relación que, hasta ese momento, se mostraba sólida ante el público.

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Tras más de un mes de la separación, Molina fue abordada sobre la posibilidad de perdonar a su exnovio o, por el contrario, mantener distancia de manera definitiva. La joven de Arequipa, de 27 años, se limitó a responder con frases cortas y una actitud reservada, aunque dejó ver la importancia que aún le da a los vínculos familiares construidos durante la relación.

Onelia Molina es entrevistada en la calle, donde ofreció una curiosa respuesta sobre un posible perdón a Mario Irivarren, afirmando "Quiero mucho a su familia".

Durante una entrevista para el programa Amor y fuego, la integrante de Esto es Guerra evitó detallar si existe comunicación reciente con Irivarren, en especial por su cumpleaños celebrado el 24 de abril. No obstante, sí compartió sus sentimientos hacia los allegados del exintegrante de Combate.

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“Yo quiero muchísimo a su familia. El cariño, el aprecio y el respeto a la familia no se va a ir nunca”, sostuvo Molina, quien reaccionó con gestos de evasiva y sonrisas al ser consultada sobre la posibilidad de retomar el contacto con Mario.

Su respuesta fue interpretada como una señal de que, aunque el vínculo amoroso se haya roto, los lazos afectivos con el entorno del exnovio permanecen inalterables.

Onelia Molina, figura televisiva, compartió su afecto por la familia de Mario Irivarren, generando especulaciones sobre una posible reconciliación tras su separación.

Molina también dejó entrever sus expectativas respecto a las relaciones sentimentales. “Yo creo que una pareja cuando está al lado de una persona que quiere va a buscar lo mejor”, reflexionó la odontóloga, sin precisar si esas palabras reflejan lo que esperaba de Irivarren durante su tiempo juntos.

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Onelia Molina reveló cómo se enteró del ampay de Mario Irivarren

El fin de la relación entre Molina e Irivarren estuvo marcado por un episodio incómodo para la participante de Esto es Guerra. Según relató al podcast ‘La Sustancia’ se enteró de la existencia del polémico ‘ampay’ justo cuando conducía su auto. Al recibir la noticia por teléfono, tomó la decisión de estacionar para procesar la información con calma.

El impacto inicial de la noticia generó una serie de cuestionamientos sobre la confianza y el rumbo de la relación. En sus declaraciones, Molina recalcó que la situación fue inesperada y que su prioridad fue resguardar su bienestar emocional antes de emitir cualquier comentario público.

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La chica reality reveló que la noticia la sorprendió en la carretera y no quería contestarle las llamadas a nadie | YouTube / La Sustancia

La reacción de Onelia Molina tras la ruptura ha sido analizada por seguidores del ‘reality’ y usuarios de redes sociales. Su respuesta en torno al perdón y el aprecio a la familia de su expareja se interpreta como un gesto de madurez y respeto, mientras que la reserva ante la prensa deja abierta la incógnita sobre el futuro de su vínculo con Mario Irivarren.