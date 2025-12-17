Perú

¿Pensando comprar un departamento en Perú? El Gobierno bajó los subsidios de la vivienda social: cómo afecta a los compradores

La diferencia entre la cantidad de subsidios disponibles y los realmente entregados ha llevado a una reducción presupuestal desde el Ministerio de Vivienda, según Inversiones IO

El recorte del presupuesto del Fondo Mi Vivienda para 2025 no compromete el avance de la vivienda social en Perú.

El presupuesto del Fondo MiVivienda (FMV) para el 2025 fue ajustado a la mitad, pero seguirá siendo suficiente para atender la demanda real del mercado, según un análisis de Inversiones IO.

Aunque inicialmente el Congreso aprobó S/2.175 millones para el próximo año, el Ministerio de Economía redujo la asignación a S/1.088 millones en su versión final.

A pesar de que el cambio generó preocupación sobre el futuro de los bonos habitacionales y la continuidad de los programas de vivienda social, especialistas aclaran que el ajuste no pone en riesgo la oferta vigente.

¿El recorte al Fondo MiVivienda afectará la vivienda social en 2025?

Durante los últimos años, el FMV tuvo capacidad presupuestal para entregar aproximadamente 54.000 bonos anuales, la mayoría mediante programas como Adquisición de Vivienda Nueva y Construcción en Sitio Propio.

Sin embargo, la ejecución se ubicó muy por debajo de esa proyección: en el periodo actual se entregaron cerca de 8.000 bonos, con perspectiva de cerrar entre 10.000 y 11.000, es decir, alrededor del 25% de lo previsto. Este desfase explica el ajuste realizado en la asignación de fondos.

La asignación de S/ 1.088 millones para el Fondo Mi Vivienda supera la demanda real de bonos habitacionales en el país.

Valentín Bonnet, cofundador de Inversiones IO, manifestó que el nuevo presupuesto responde a una adecuación de la cifra a la demanda efectiva. “Si se ejecuta menos de la cantidad de bonos disponibles es lógico que se ajuste el presupuesto de cara al 2026 a una cifra más real a la demanda actual del sector”, sostuvo el especialista.

Añadió que “el nuevo presupuesto de S/1.088 millones no significa menos bonos disponibles, ya que al cierre del periodo anterior, no se repartieron todos. Esto sigue proyectando una oferta superior al doble de la que normalmente se ejecuta en un año”.

La oferta de bonos habitacionales seguirá siendo mayor a la demanda, según Inversiones IO

El portavoz señala que ningún proyecto, banco o entidad financiera se verá afectado por el ajuste, dado que la reducción responde a un criterio técnico, antes que a una limitación financiera de fondo.

Uno de los factores principales es la baja agilidad en la postulación a los programas de vivienda social, como Techo Propio, lo que ralentiza la ejecución de los bonos aprobados. En la modalidad de Construcción en Sitio Propio, las convocatorias avanzan lentamente y muchas familias quedan fuera del proceso por no completar la postulación.

En el último periodo, solo se ejecutó el 25% del presupuesto disponible para bonos de vivienda social.

Del mismo modo, el programa de Adquisición de Vivienda Nueva avanza, aunque a un ritmo que no llega a absorber el total posible de la oferta.

“El ajuste del 2025 no afecta el mercado inmobiliario ni debilita al Fondo Mi Vivienda. Los bonos siguen existiendo, seguirán financiándose igual y su disponibilidad continúa siendo muy superior a la ejecución real”, afirmó Bonnet.

Inversiones IO: Reducción de fondos no impactará a bancos ni proyectos

De acuerdo con Inversiones IO, la demanda estructural se mantiene alta, ya que el déficit habitacional del país se estima entre 1,6 y 1,8 millones de hogares, lo que garantiza la continuidad y relevancia de estos programas.

Por tal motivo, recalcó Bonnet, ni la demanda ni las inversiones en el segmento de la vivienda social en el Perú quedarán afectadas a raíz de la decisión, que busca adecuar los recursos a la capacidad real de ejecución y a la operación efectiva del FMV en el país.

