Triunfo en España: peruana de 70 años logra premio con su primer cuento “La bolsa viajera”

A sus 70 años, la periodista peruana Rosa Samanez Chacón gana un importante premio literario en España con su primer cuento infantil, "La bolsa viajera". Conoce su inspiradora historia y el poderoso mensaje ambiental que busca inculcar en las nuevas generaciones.| Video: Agencia Andina

Una escritora peruana de 70 años obtuvo un reconocimiento en un concurso literario infantil de España gracias a su primer cuento, “La bolsa viajera”, una obra que aborda el problema de la contaminación plástica y promueve la conciencia ambiental entre los más jóvenes.

El certamen literario celebrado en territorio español distinguió a Rosa Samanez Chacón, quien reside en Perú y decidió presentar su obra luego de guardar el manuscrito durante más de quince años. La autora explicó que el origen del relato estuvo vinculado a sus experiencias laborales en una empresa minera, donde observó de cerca los efectos de los desechos plásticos en el entorno.

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“La bolsa viajera”: el relato de una escritora peruana que ganó en España y promueve el cambio desde las aulas| Agencia Andina

Un mensaje sobre el cuidado ambiental

En sus declaraciones a Agencia Andina, Samanez Chacón remarcó la importancia de que las personas mayores transmitan valores de protección ambiental a las nuevas generaciones.

El cuento premiado, titulado “La bolsa viajera”, utiliza una narradora poco habitual: una bolsa de plástico que cuenta en primera persona su recorrido por la ciudad, pasando por zonas agrícolas, ríos y mares. A lo largo de su viaje, el personaje va tomando conciencia del daño que genera al ambiente, convirtiéndose en un símbolo de la contaminación plástica que afecta a todo el planeta.

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El relato concluye con un llamado explícito al cambio, dirigido especialmente a niñas y niños, con la intención de fomentar desde la escuela la reducción del uso de plásticos de un solo uso, cuyo proceso de degradación puede superar los cien años.

La obra no solo busca concientizar a los escolares sobre la responsabilidad individual en el consumo, sino que también invita a la reflexión colectiva. Propone la reducción en la producción de plástico por parte de las fábricas y demanda la acción de las autoridades para implementar políticas efectivas.

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El primer cuento de la periodista y escritora peruana Rosa Samanez Chacón fue galardonado en un concurso español por su enfoque innovador y educativo sobre la contaminación plástica.| Agencia Andina

La historia de Rosa Samanez

Según AgroPerú Informa, en el Perú se consumen cerca de 3 mil millones de bolsas plásticas cada año, lo que representa aproximadamente 6 mil unidades por minuto, según cifras oficiales del Ministerio del Ambiente. menos contaminantes. El mensaje de “La bolsa viajera” se alinea con la campaña nacional “¡Menos plástico, más vida!”.

Rosa Samanez Chacón es periodista formada en la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una experiencia profesional de casi cinco décadas. Su carrera comenzó en el Ministerio de Agricultura y se extendió a sectores como salud, educación, minería y organismos internacionales como Unicef, siempre vinculada al trabajo con comunidades.

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Hoy, dedicada enteramente a la escritura, Samanez Chacón recorre escuelas y bibliotecas para compartir su cuento y sensibilizar a niños y niñas sobre el impacto del plástico. El reconocimiento en España representa un incentivo para seguir llevando su mensaje a más espacios. “Este trabajo es ad honorem, como todo trabajo. Por ejemplo, acá la biblioteca me abre sus puertas, me da el público y eso es bastante para mí”, destacó.

El apoyo de su familia, en particular de sus sobrinos, ha sido un motor en esta nueva etapa. “Me decían que tenían orgullo de mí. Y dije, bueno, no me puedo quedar acá. Ahora la etapa que sigo es dura, porque es llevar el contenido a muchos lugares”, relató.

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