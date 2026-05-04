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Clarivett Yllescas y su confesión sobre la selección tras el éxito con Alianza Lima: “Quiero volver, pero mi cuerpo no me lo permite”

La central aliancista valoró el tricampeonato conseguido en la Liga Peruana de Vóley y reveló su intención de volver a vestir la ‘blanquirroja’, aunque una lesión crónica le impide concretar su retorno

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Clarivett Yllescas, voleibolista de Alianza Lima luego de ganar la final ante San Martín “Me gustaría volver a la Selección, pero mi cuerpo no me lo permite”. YouTube

Clarivett Yllescas volvió a ser protagonista tras el tricampeonato de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. La experimentada central, pieza clave en el nuevo título del cuadro ‘blanquiazul’, conversó con la prensa local y se refirió nuevamente a su situación con la selección nacional absoluta, reafirmando una postura que ya había expresado un año atrás.

La voleibolista de 32 años, que ya había descartado seguir en la ‘bicolor’ en 2025 por motivos físicos y personales, reiteró que su intención de regresar se mantiene, pero que su condición actual no le permite afrontar la exigencia del alto nivel internacional. Yllescas explicó que el principal impedimento sigue siendo el desgaste en sus tendones, una molestia que arrastra desde hace varias temporadas.

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“Yo ya hablé de eso. Mis tendones lamentablemente no me permiten llevar ese ritmo más. Yo encantada, me gustaría mucho volver a la selección, pero mi cuerpo no me lo permite”, declaró la central aliancista, dejando en claro que no se trata de una decisión emocional, sino médica y de cuidado personal.

Su postura refuerza lo que ya había expresado anteriormente, cuando señaló que prefería no someterse a la exigencia de la selección para priorizar su bienestar físico y prolongar su carrera a nivel de clubes. Además, esta decisión ya había sido comunicada el año pasado al técnico Antonio Rizola, con quien mantuvo contacto sobre su situación.

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Clarivett Yllescas celebrando el tricampeonato con Aliana Lima.
Clarivett Yllescas celebrando el tricampeonato con Aliana Lima. Crédito: FPV

Un tricampeonato con sabor especial

Más allá de su situación personal, Clarivett Yllescas también analizó lo que significó el reciente título con Alianza Lima, destacando la dificultad del camino hacia el tricampeonato y el carácter del equipo para reponerse en la serie final.

“Al final fue un poco difícil de creer que ya estábamos nuevamente encaminadas para el título. Nos costó mucho el primer partido, nos costó levantarnos en el segundo y en este tercero lo han vivido con nosotras, ha sido difícil, pero quisimos un poco más el partido al final y pudimos quebrar a San Martín”, comentó.

La central resaltó además que, pese a los cambios en el plantel, la esencia del equipo se mantiene intacta en cada consagración. “La diferencia con los dos campeonatos anteriores, lo único que cambia es el equipo, las jugadoras, pero después nada. Se celebra igual, se goza igual y se sufre igual”, añadió.

Un equipo con carácter y una meta cumplida

Yllescas también tuvo palabras de elogio para la gestión de la dirigencia de Alianza Lima, destacando el trabajo de Cenaida Uribe en la conducción del proyecto deportivo.

“Tengo que destacar la buena gestión de la jefa. Cenaida sabe lo que hace, sabe su trabajo, sabe cuándo moverse y cuándo no. Creo que mucha parte de este campeonato va también a ella, que siempre nos apoyó, nunca nos criticó, incluso cuando hemos perdido”, señaló.

La central también valoró la resiliencia del plantel, que supo sobreponerse a la presión y las críticas para volver a levantar el trofeo nacional. “El tricampeonato es lo que siempre soñábamos. Para eso nos hemos roto todo el año para llegar hasta acá, en el mundial, en el sudamericano, todo ha sumado su granito de arena”, expresó.

Además, destacó la fortaleza emocional del grupo en los momentos decisivos del torneo. “Este equipo es bastante resiliente, tiene mucho corazón y mucha garra cuando se le necesita. Agradecemos a la gente que nunca se bajó del barco y que siempre confió en nosotras”, afirmó.

Alianza Lima.
Alianza Lima tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2026: derrotó 3-2 en sets a San Martín en la gran final - Crédito: Liga Profesional.

Su futuro inmediato en duda

Finalmente, sobre su continuidad en Alianza Lima, Yllescas prefirió no dar una respuesta definitiva, dejando abierta la decisión para los próximos días tras la celebración del título.

“Esperemos que sí, vamos a ver. Recién acaba de terminar el campeonato. Pregúntenme mañana tal vez, déjenme festejarlo”, concluyó.

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