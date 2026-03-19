Perú

Jefe de la PNP afirmó que homicidios y extorsiones bajaron, pero ataques y asesinatos a transportistas continúan

El comandante general Óscar Arriola sostiene que los delitos disminuyeron en 2026, pero el asesinato de un chofer y dos pasajeras de ‘Los Rojitos’ expone la tensión entre estadísticas y la percepción de seguridad en el transporte público

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Infobae Perú / Captura TV
Infobae Perú / Captura TV - Willax.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, declaró que los homicidios a nivel nacional descendieron un 9,2 % en lo que va de 2026, en comparación con el mismo periodo de los últimos tres años.

En sus declaraciones a la prensa, el jefe policial señaló que “las cifras son clarísimas” y enfatizó que la extorsión también muestra una caída del 36 %.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, entre enero y febrero de 2026, se registraron 383 denuncias por homicidio a nivel nacional. Solo en Lima, el Sistema de Información de Defunciones reportó 181 asesinatos en ese mismo periodo.

Estas cifras se presentan en medio de la preocupación ciudadana tras el triple asesinato ocurrido el pasado martes 17 de marzo en una combi de la empresa San Pedro de Pamplona (‘Los Rojitos’) en San Juan de Miraflores.

En este caso, el chofer Jorge Luis Félix Vargas y dos pasajeras, Olinda Quispe y Asunción Quispe, perdieron la vida cuando un sicario disparó contra la combi en el cruce de las avenidas Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. El agresor escapó a bordo de una motocicleta.

Otro ángulo de una cámara de vigilancia muy cercana al lugar de los hechos captó el rostro y cómo el sicario se dio todo el tiempo para atacar la unidad de 'Los Rojitos' | Latina TV

Realidad en el transporte público vs. cifras oficiales

El ataque en San Juan de Miraflores refleja una situación recurrente para los trabajadores del transporte público. La empresa San Pedro de Pamplona enfrenta desde hace meses amenazas y ataques vinculados a la exigencia de cupos semanales por parte de organizaciones criminales.

Tras el crimen, los transportistas de ‘Los Rojitos’ suspendieron sus operaciones por el resto de la semana. El temor se replica en empresas de diversos distritos, donde la delincuencia condiciona la continuidad del servicio.

Al igual que Arriola, Denisse Miralles, horas antes de dejar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), informó que entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026 las extorsiones se redujeron un 40 % respecto al año anterior, mientras los homicidios bajaron un 7 %.

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028 contempla operativos focalizados, patrullajes preventivos y acciones coordinadas con el sistema de justicia.

La expremier detalló que la incorporación de 6.000 nuevos policías, incluidos 2.000 especialistas en investigación criminal, busca reforzar la presencia estatal en zonas de mayor incidencia. Además, se destinaron 253 millones de soles para financiar el fortalecimiento de la seguridad. El énfasis está puesto en inteligencia, control territorial y cooperación interinstitucional.

Más vehículos no operarán

Al igual que ‘Los Rojitos’, conductores y cobradores de la empresa de transporte público VIPUSA decidieron suspender sus servicios en Lima tras recibir amenazas de muerte de extorsionadores.

Los trabajadores denunciaron que los mensajes advertían ataques si las unidades salían a cumplir sus rutas habituales, lo que llevó a paralizar por completo las operaciones para proteger sus vidas.

VIPUSA ha sido blanco de seis atentados en los últimos meses, vinculados al cobro de cupos por parte de bandas criminales. La Policía Nacional realizó operativos y patrullajes, pero los trabajadores reclaman mayor protección y soluciones efectivas frente a la inseguridad y la violencia en el sector.

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