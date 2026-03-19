Perú

Empleo formal inicia el 2026 al alza: se crean 232 mil puestos y crece 3,9%

El avance estuvo impulsado principalmente por el sector privado, con mayor generación de empleo en servicios, agro y comercio, mientras construcción y minería mostraron señales de recuperación y otras actividades se mantuvieron estancadas

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El crecimiento del empleo estuvo
El crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por el sector privado, donde los puestos formales registraron un aumento de 5,3%. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El empleo formal en el Perú arrancó el 2026 con una expansión sostenida, al registrar un crecimiento interanual de 3,9% en enero. Con este resultado, el país acumula 22 meses consecutivos de avance en la generación de puestos formales, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Este desempeño se tradujo en la creación de 232 mil nuevos empleos formales a nivel nacional, reflejando una recuperación progresiva del mercado laboral, impulsada principalmente por la actividad privada y la reactivación de varios sectores económicos.

Impulso del sector privado y actividades clave

El dinamismo del empleo estuvo liderado por el sector privado, donde los puestos formales crecieron 5,3% en comparación con enero del año anterior. Este resultado explica gran parte del avance global del mercado laboral en el inicio del año.

Dentro de este segmento, tres actividades concentraron la mayor generación de empleo. El sector servicios aportó 92 mil nuevos puestos, seguido del agropecuario con 55 mil y el comercio con 40 mil. Estos rubros continúan siendo pilares en la absorción de mano de obra formal en el país.

El rubro servicios encabezó la
El rubro servicios encabezó la generación de empleo con 92 mil nuevas plazas, seguido por el sector agropecuario con 55 mil y el comercio con 40 mil. Foto: difusión

Sectores en recuperación y rezagos

Otros sectores también mostraron señales de reactivación, aunque con menor peso relativo. La construcción destacó con un crecimiento de 8%, lo que permitió la incorporación de 18 mil trabajadores formales adicionales.

Por su parte, la minería registró la mayor tasa de expansión, con un avance de 10,2% y la creación de 13 mil empleos. En contraste, la manufactura tuvo un crecimiento más moderado de 2%, sumando 10 mil puestos, mientras que actividades como pesca y electricidad se mantuvieron sin variaciones, evidenciando un desempeño más rezagado.

Óscar Fernández permanece en el MTPE

El martes 17 de marzo, Óscar Fernández volvió a jurar como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), marcando su tercera designación en el cargo desde octubre de 2025. Su primera llegada al ministerio se dio cuando el entonces presidente José Jerí lo eligió para suceder a Daniel Maurate al frente de la cartera.

En esta ocasión, el actual mandatario José María Balcázar decidió ratificarlo dentro de la conformación de su segundo gabinete, ahora liderado por Luis Enrique Arroyo, quien asume la Presidencia del Consejo de Ministros en reemplazo de la economista Denisse Miralles tras su sorpresiva renuncia.

Óscar Fernández se mantiene al
Óscar Fernández se mantiene al frente del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Foto: PCM

Óscar Fernández Cáceres cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en el sector público y privado, con una trayectoria que abarca tanto la gestión pública como el ámbito deportivo. Es abogado por la Universidad de San Martín de Porres y tiene una especialización en Gestión Municipal por ESAN, además de haber ocupado cargos directivos en gobiernos locales y regionales.

Antes de su reciente designación, se desempeñaba como director nacional de Educación Física y Deporte en el Ministerio de Educación. Desde esa posición, impulsó los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA), que en 2025 alcanzaron más de 856 mil participantes en la etapa UGEL.

Según información obtenida por Infobae, esta iniciativa contribuyó a fortalecer la práctica deportiva y su articulación con propuestas pedagógicas vinculadas al arte y la cultura. Entre los programas promovidos destacan WIÑAQ, Orquestando, Expresarte y los Juegos Florales Escolares.

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