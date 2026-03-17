¿Y los trabajadores? Elecciones 2026: ninguno de los 34 planes de gobierno toca los contratos temporales

Solo 5 de las 34 propuestas analizadas abordan la duración de los contratos temporales y tres tocan la seguridad y salud en el trabajo.

El último informe de Horizonte Laboral, entidad independiente dedicada al análisis de políticas públicas en el mercado de trabajo, advierte que ninguno de los 34 planes de gobierno presentados para las elecciones del 12 de abril en Perú aborda reformas estructurales capaces de reducir la informalidad laboral, una problemática que afecta a más del 70% de los trabajadores del país.

La organización señala que la mayoría de las propuestas se centra en soluciones de corto plazo y bajo costo político, dejando de lado los cambios de fondo necesarios para transformar el mercado laboral.

“El empleo está presente en la campaña electoral, pero de forma acotada, superficial y políticamente cómoda. La pregunta clave para el 2026 no es quién promete más empleo, sino quién está dispuesto a asumir los costos políticos de reformar un mercado laboral que reproduce informalidad, rotación y precariedad y no cambia hace muchos años”, señala.

Elecciones 2026: falta de planes sobre duración de contratos, fiscalización y seguridad en el trabajo

El estudio de Horizonte Laboral incluyó entrevistas con expertos y la revisión de propuestas presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Como resultado, se identificaron 11 ejes temáticos considerados críticos para enfrentar la informalidad y mejorar la calidad del empleo.

Estos son emprendimiento y desarrollo empresarial, la brecha entre educación y productividad, transición de la formación al empleo, desarrollo de capacidades laborales, inserción laboral, protección social, regulación laboral, fiscalización, seguridad y salud en el trabajo, gobernanza y diálogo social, y precarización laboral.

La fiscalización laboral presenta 21 iniciativas en los planes electorales, pero en su mayoría carecen de mecanismos específicos de mejora.

De acuerdo con el informe, la mayor parte de las iniciativas recogidas en los planes de gobierno se concentra en aspectos operativos relacionados con la productividad, la regulación laboral y algunos componentes de protección social.

En contraste, temas considerados sensibles, como la estabilidad laboral, la duración de los contratos temporales, la fiscalización y la seguridad y salud en el trabajo, reciben mucha menos atención. “Las reformas estructurales para reducir la informalidad están prácticamente ausentes”, señala el documento.

Las propuestas se concentran en productividad y regulación, pero descuidan la estabilidad laboral

Según los datos extraídos, las propuestas sobre emprendimiento, desarrollo empresarial y empleo son las más frecuentes, con 216 iniciativas registradas. Les siguen 95 propuestas vinculadas a regulación laboral y 82 relativas a protección social en salud y pensiones.

Los temas estructurales que inciden directamente en la informalidad, como la duración de los contratos o la fiscalización laboral, son minoritarios.

El estudio de Horizonte Laboral identificó once ejes críticos para enfrentar la informalidad, como desarrollo empresarial y protección social.

Solo 5 de 32 propuestas abordan la duración de los contratos, y la mayoría de las 21 iniciativas sobre fiscalización no detalla mecanismos para mejorarla. El área de seguridad y salud en el trabajo apenas cuenta con 3 propuestas.

El informe advierte que, incluso en el sector formal, el empleo se desarrolla bajo condiciones de alta rotación y precariedad. “La mayoría de los planes evita discutir reformas vinculadas a la estabilidad laboral y han pasado más de 30 años sin una reforma integral”, destaca Horizonte Laboral.

La protección social es un eje transversal en casi todos los partidos... pero nada más

Respecto al contenido técnico, la mayoría de las propuestas carece de precisión, instrumentos, estimación de costos o mecanismos claros de implementación. “Predominan las iniciativas ambiguas, lo que limita su capacidad de transformar el mercado laboral, que es lo que se necesita”, sostiene el informe.

Además, existen patrones ideológicos en las propuestas: los partidos de izquierda priorizan la protección social, regulación y diálogo social, aunque suelen presentar iniciativas declarativas; mientras que los de derecha enfatizan la productividad y el desarrollo de capacidades laborales, pero sin abordar causas estructurales de la informalidad.

Las propuestas para mejorar el empleo en Perú evitan reformas profundas sobre estabilidad laboral y precarias condiciones laborales. Créditos: AFP/Getty Images

Todos los sectores políticos incluyen la protección social en salud y pensiones, aunque en la mayoría de los casos de manera transversal y sin mayor desarrollo, de acuerdo con el informe.

A pesar de que los diagnósticos sobre informalidad, empleo juvenil y brechas de productividad son reconocidos por los partidos, las propuestas específicas para fiscalización, estabilidad contractual y gobernanza del sistema laboral resultan esquivas, concluye Horizonte Laboral.